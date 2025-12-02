ทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ ดวล ทีมแพทย์ มศว. หาทุนตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายของปี กับฟุตบอลการกุศลสิงห์ออลสตาร์ “เตะกับหมอสู้ 3 มะเร็ง” ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สนามกีฬากลาง มศว. นำโดย คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้งทีม พร้อมด้วย เต๋า สมชาย, จอห์น บราโว่, หมอแล็บแพนด้า และเหล่าศิลปิน นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก โดยในแมตช์นี้เสมอไปด้วยสกอร์4-4
สำหรับฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยปีนี้คือแนวคิด "เตะกับหมอสู้ 3 มะเร็ง” เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งที่เป็นภัยคุกคามสำคัญของคนไทย 3 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งลำไส้ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ใน 3 สถาบัน หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในสองสนามแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการรวมแล้วกว่า 2,000 ราย และสนามสุดท้ายร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มศว. เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มประชาชนวัยทำงานและผู้สูงอายุ
ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า "มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากขึ้นในคนไทย โดยเฉพาะประชาชนอายุ 45 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต และปัญหาที่สำคัญคือหลายคนยังไม่เข้ารับการตรวจคัดกรอง ความร่วมมือกับทีมสิงห์ออลสตาร์ในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ข้อมูลด้านสุขภาพเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรมฟุตบอลการกุศลที่เป็นที่สนใจของสังคม ส่งผลให้คนหันมาตรวจคัดกรองมากขึ้น ช่วยลดการพบผู้ป่วยในระยะลุกลาม และเพิ่มโอกาสในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ฟุตบอลการกุศลสิงห์ออลสตาร์ “เตะกับหมอสู้ 3 มะเร็ง” ในปีนี้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสการให้บริการตรวจคัดกรองประชาชนรวมมากกว่า 3,000 คน ตลอดทั้งสามสนามในปีนี้ สอดคล้องกับเป้าหมาย ที่นอกจากจะเตะฟุตบอลเพื่อสุขภาพแล้ว ยังสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน สถาบันการแพทย์ และภาคธุรกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน