สิงห์ออลสตาร์บุกเตะกับหมอที่ขอนแก่น ระดมทุนสู้ 3 มะเร็ง เร่งคัดกรองผู้ป่วยก่อนรู้เมื่อสาย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - สิงห์ออลสตาร์ ปะทะทีมหมอ มข. จัดฟุตบอลการกุศล “เตะกับหมอ สู้ 3 มะเร็ง” ระดมทุนคัดกรองโรคร้ายยกระดับชีวิตชาวอีสานเผยมะเร็งลำไส้ มะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งเต้านมคร่าชีวิตคนไทยแต่ละปีจำนวนมาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับทีมสิงห์ออลสตาร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล SINGHA ALL STAR Unity Match 2025 โครงการ “เตะกับหมอ สู้ 3 มะเร็ง” สนามที่ 2 โดยมี รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.นพ.อรรถพล ปิตะตังค์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมในฝั่งทีมแพทย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขณะที่ เต๋า-สมชาย เข็มกลัด นำทัพศิลปินดาราทีมสิงห์ออลสตาร์ เช่น จอห์น บราโว่ บัวขาว บัญชาเมฆ และโตโน่ ภาคิน ลงสนามพร้อมด้วยเยาวชนที่เข้าร่วมคลินิกฟุตบอล พร้อมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ ท่ามกลางประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมอย่างคับคั่ง ณ สนามกีฬากลาง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมชาย เข็มกลัด ผู้นำทีมสิงห์ออลสตาร์ กล่าวว่า โครงการ “เตะกับหมอ สู้ 3 มะเร็ง” เป็นกิจกรรมที่มีความหมายและต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว ซึ่งปีนี้ผนึกกำลังกับ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำทางการแพทย์ทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของภาคอีสาน “ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่เราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้ว เรายังมีการตรวจคัดกรองโรคให้ผู้ป่วยเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อให้สามารถวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาทำประโยชน์ให้พี่น้องชาวขอนแก่นอีกครั้ง
ทีมสิงห์ออลสตาร์มุ่งมั่นที่จะใช้ ‘พลังกีฬา’ เชื่อมโยงสู่การสร้างคุณค่าในสังคม เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนไทย ต้องขอขอบคุณคุณหมอและพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมาโดยตลอด”
รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การร่วมมือกับทีมสิงห์ออลสตาร์ในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน เนื่องจากมะเร็งทั้ง 3 ชนิดที่โครงการให้ความสำคัญล้วนเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้อันดับ 1 ในเพศหญิงและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ขณะที่มะเร็งลำไส้พบได้มากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย อันดับ 5 ในเพศหญิง โดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม
ส่วนมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาเฉพาะของภาคอีสานและภาคเหนือ มีสาเหตุหลักจากการติดพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมการกินปลาน้ำจืดดิบ โดยปัจจุบันมีประชากรติดเชื้อพยาธิประมาณ 8-10 ล้านคน และมีผู้ป่วยรายใหม่ ประมาณปีละ 20,000 คน ฉะนั้น การตรวจคัดกรองในระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้มากขึ้น
“เงินทุนที่ได้รับจากโครงการนี้จะนำไปสนับสนุนการตรวจคัดกรองและป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีให้กับชุมชนในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากกว่า 3,000 คนได้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆ อย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้มากขึ้น” รศ.นพ.ภัทรพงษ์กล่าว
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลการกุศลครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากกิจกรรมสิงห์คลินิกฟุตบอลเยาวชน พิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมน้อมใจแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแข่งขันฟุตบอลการกุศล 3 ควอเตอร์ มินิคอนเสิร์ตจากทีมดาราสิงห์ออลสตาร์ กิจกรรมประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็นจากศิลปิน และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรี “ด้วยรักและคิดถึง ถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง” จากนักศึกษาและศิลปิน No One Else โดยโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด และพันธมิตรต่างๆ ที่ร่วมผลักดันให้การดูแลสุขภาพของชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี “มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-427-8632 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (https://www.facebook.com/Carikhonkaen) โดยผู้ที่บริจาคจำนวน 1,000 บาทขึ้นไป สามารถขอออกใบลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย