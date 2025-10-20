สยามมิชลิน ร่วมกับ เมกาพาร์ท สนับสนุน RC Club ร่วมสร้างสังคมการขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ - 18 ตุลาคม 2568 - บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมยางรถยนต์และจักรยานยนต์จากประเทศฝรั่งเศส ตอกย้ำพันธกิจ “ขับขี่ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ล่าสุดร่วมกับพันธมิตรสำคัญ บริษัท เมกาพาร์ท จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและศูนย์บริการชั้นนำของมิชลินในประเทศไทย ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกขับขี่ปลอดภัยให้กับ ชมรมฝึกขับขี่ปลอดภัย RC Club ที่ทุ่มเทเพื่อการสร้างทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีความรับผิดชอบในสังคมไทย
RC Club ชมรมที่ไม่แสวงหากำไรถือกำเนิดขึ้นจากกลุ่มอาสาสมัครผู้เชื่อมั่นว่า “ความรู้และทักษะที่ถูกต้องสามารถลดอุบัติเหตุได้จริง” โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ ที่ใช้พื้นที่ว่างใต้ทางด่วนย่านลาดพร้าว 88 เขตวังทองหลาง เป็นสนามฝึกซ้อมตลอดหลายปีที่ผ่านมา RC Club ได้จัดสถานที่ฝึกซ้อมให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกกลุ่ม นักศึกษา, บุคคลทั่วไป, พนักงานบริษัท, พนักงานส่งสินค้า ไปจนถึงผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในเชิงอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”
การสนับสนุนจาก สยามมิชลิน และ เมกาพาร์ท ในครั้งนี้จึงไม่เพียงช่วยให้การดำเนินกิจกรรมของ RC Club เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน แต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทในการเสริมสร้างสังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้ยางคุณภาพ และเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงยางคุณภาพได้ง่ายขึ้น สยามมิชลินยังได้ขยายช่องทางการจำหน่ายสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่าน Michelin Official Store บนแพลตฟอร์ม Lazada เพื่อเพิ่มความ “สะดวก” ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงยางคุณภาพของมิชลินได้ง่ายขึ้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ขับขี่ในยุคดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว โปร่งใส และมั่นใจในคุณภาพสินค้าอย่างแท้จริง
นายสรพงษ์ จันทร์นฤกุล ผู้อำนวยการ ยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด กล่าวว่า สยามมิชลินมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมของ RC Club ซึ่งเป็นชมรมที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับทักษะการขับขี่ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกกลุ่ม ทุกยี่ห้อ โดยไม่จำกัดความแตกต่างใด ๆ เป็นที่ทราบกันดีว่า อุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากต่อปี จากสถิติประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต 1 คนทุกๆ 37 นาทีจากการใช้จักรยานยต์เป็นยานพาหนะ และไทยยังเกิดอุบัติเหตุต่อจำนวนรถจักรยานยนต์ จดทะเบียนสูงสุดในโลกที่ 6.3 คนต่อรถ 10,000 คัน
ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยจากการขับขี่รถจักรยานยนต์จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อลดสถิติเหล่านี้ลงให้มากและเร็วที่สุด ซึ่งกิจกรรมฝึกขับขี่ปลอดภัยของ RC Club ไม่เพียงช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน แต่ยังช่วยสร้าง “สังคมแห่งความรับผิดชอบและการเคารพซึ่งกันและกัน” ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมิชลินอย่างแท้จริง
สำหรับสยามมิชลินมีความมุ่งมั่นมาโดยตลอดในการพัฒนา “นวัตกรรมยางที่ให้ความมั่นใจได้ยาวนานกว่า” และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ขับขี่ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย มั่นใจ และยั่งยืน ไม่ว่าจะขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือในเส้นทางการเดินทางไกลก็ตาม “มิชลินไม่เพียงผลิตยางคุณภาพระดับโลกแต่ยังเชื่อมั่นในบทบาทของการสร้างสังคมแห่งการเดินทางที่ปลอดภัยและยั่งยืน” นายสรพงษ์กล่าว
ด้านนายพิศิษฏ์ ลีละพัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมกาพาร์ท จำกัด กล่าวเสริมว่า “เมกาพาร์ทเป็นทั้งผู้จัดจำหน่ายและศูนย์บริการของมิชลินที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ขับขี่ เราเปรียบเสมือน ‘โซ่ข้อกลาง’ ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตยางคุณภาพระดับโลกอย่างมิชลิน กับผู้ขับขี่บนท้องถนน ผ่านบริการด้านอะไหล่และการซ่อมบำรุงที่ครบวงจร เราเชื่อว่าการมีทั้งยางที่ดีและการดูแลรักษารถอย่างถูกวิธี คือรากฐานสำคัญของความปลอดภัยในทุกการเดินทาง”
“ที่ผ่านมา เมกาพาร์ทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ให้กับร้านช่างและคู่ค้าในเครือข่าย เราจัดอบรม ถ่ายทอดเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับการดูแลที่รอบคอบ ปลอดภัย และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระยะยาว เมกาพาร์ทเชื่อว่าความปลอดภัยของผู้ขับขี่เริ่มต้นได้ตั้งแต่ ‘ร้านซ่อมข้างบ้าน’ ที่มีความรู้และใส่ใจจริง ๆ”
นายคุ้มเกล้า จุฬาวังฤทธิ์ ผู้ประสานงาน RC Club กล่าวสุดท้ายว่า “เรารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณ สยามมิชลิน และ เมกาพาร์ท ที่ให้การสนับสนุนรวมถึงขอขอบคุณสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่เอื้อเฟื้อและอนุเคราะห์สถานที่ ซึ่งจะช่วยให้การฝึกขับขี่ปลอดภัยของ RC Club มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นี่ไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือชมรมฯ แต่คือการลงทุนเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้าง สังคมเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย มั่นใจและยั่งยืน”