“ทนายแก้ว” เผยอาการ “หนุ่ม กรรชัย” ดีขึ้น คาดคัมแบ็กโหนกระแสจันทร์หน้า ธ.ค.ขึ้นศาลฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน

“ทนายแก้ว” อัปเดต “หนุ่ม กรรชัย” อาการดีขึ้น เตรียมคัมแบ็กโหนกระแสจันทร์หน้า เดินหน้าฟ้องหมิ่นอดีตดาราเรียก 5 แสน ขึ้นศาลธันวาคม พร้อมเผยคดี “นุ่น-ต๊อด” เรียก 20 ล้านจากหมอดู คู่กรณีส่งข้อความขอไกล่เกลี่ยนอกรอบ
เป็นทนายคู่ใจ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เพราะมักมาออกรายการด้วยกัน แถมโดนอดีตดาราฟาดยับพร้อมๆ กัน ข้อหาทำให้ชีวิตพินาศ ล่าสุดเจอตัว “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” เจ้าตัวเลยอัปเดตเรื่องคดีความกับอดีตดารา รวมทั้งเผยเรื่องสุขภาพของหนุ่ม กรรชัย หลังจากป่วยแอดมิตไม่มาจัดรายการหลายสัปดาห์
“เมื่อประมาณ 2-3 วันได้มีการโทรศัพท์คุยกันกับพี่หนุ่ม แกก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วครับ หมอได้ผ่าตัดนิ่วที่มันไปอุดอยู่ในท่อน้ำดี แกผ่าตัดแบบส่องกล้อง ตอนนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้น หมอดูอาการว่าจะมีติดเชื้อไหม ปรากฎว่าเมื่อเช้าอาการแกปกติดีปลอดภัยดีไม่ต้องกังวลแล้วครับ คาดว่าวันจันทร์หน้านะจะกลับมาจัดรายการโหนกระแสได้แล้ว ก็ทราบพร้อมๆ กับทุกคนว่าพี่หนุ่มแกแอดมิต”
ฟ้องหมิ่นอดีตดาราเรียก 5 แสน เพราะไม่หยุด
“จริงๆ ต้องแยกนะว่าสิ่งที่พี่หนุ่มมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนๆ นั้น จริงๆ แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกครับ มันเป็นเรื่องที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์ผมในรายการ ผมก็ได้มีการชี้แจงและอธิบายไป ส่วนเขาจะรู้สึกยังไงก็เป็นสิ่งที่แต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ์ทางกฎหมาย แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าผมถือว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรมาก ผมเลยใช้สิทธิ์ไปแจ้งความ แต่เขายังไม่หยุดพอไม่หยุดผมเลยไปฟ้องเองที่ศาลอาญามีนบุรี ในส่วนนี้เป็นส่วนของผม แต่ในส่วนของพี่หนุ่มก็ได้มีการให้ทนายตุ๋ย (พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์) ไปฟ้องเหมือนกัน ก็ไปว่ากันในขบวนการ ส่วนความเสียหายที่จะไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวเขายังไงตรงนั้นมันตอบกันไม่ได้จริงๆ
ผมฟ้องเขาคดีหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายไป 500,000 บาท ส่วนของพี่หนุ่มฟ้องเหมือนกันแต่แกไม่ได้เรียกค่าเสียหาย คือที่ฟ้องเพราะเขามีการเอาภาพที่ผมถ่ายคู่กับพี่หนุ่มไปใช้กับคำบางคำที่มันไม่เหมาะสมไปแคปลงข้อความในทำนองดูหมิ่นเหยียดหยามกัน ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน จะมาละเมิดมาดูถูกกันเราไม่ควรจะเป็นแบบนั้น ผมให้เวลาเขามาแล้ว ไม่ใช่ว่าผมจะมาตอบโต้อะไรเขาเลยนะครับ ก็ไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรม น่าจะขึ้นศาลต้นเดือนธันวาคม”
ไม่รู้ทำไมต้องแรงใส่ตน แต่ต้องย้อนไปดูต้นเรื่องด้วย ว่าเกิดจากคดีอะไร
“ก็ไม่ทราบจริงๆ คนเราก็มีกันร้อยเหตุผล เราต้องยอมรับว่าบางอย่างมันมีปัจจัยแวดล้อม แต่จังหวะบางจังหวะเขาไม่รู้ว่ามันจะออกยังไง เราเข้าใจได้นะ แต่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นต้นเรื่องคืออะไรด้วย ต้นเรื่องมันเกิดจากคดีอะไร ต้องแก้ที่ต้นเรื่องมากกว่านะครับ”
เผย “นุ่น วรนุช - ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” ฟ้องหมอดู 2 ศาล เรียก 20 ล้าน อีกฝ่ายส่งข้อความอยากไกล่เกลี่ยนอกรอบ
“เป็นทนายฟ้องให้ 2 ศาล คือ ศาลอาญาตลิ่งชัน กับศาลแขวงธนบุรี มีการนัดกันประมาณต้นเดือนธันวาคม ตอนนี้ตัวจำเลยได้รับหมายแล้ว มีการส่งข้อความมาบ้าง เราก็ไปว่ากันที่ศาลดีกว่า (เขาอยากไกล่เกลี่ย?) มีการส่งข้อความมาทำนองนั้น เขาอยากจะไกล่เกลี่ยนอกรอบ
เขามีไปอ้างเยอะเลยครับ อย่าให้พูดเลย รอเขาก่อนว่าเขาจะเอายังไง เป็นดาราที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยที่หมอดูท่านนี้ได้ไปแอบอ้าง ได้มีการไปพูดผ่านซูม ไปเรียกทรัพย์ต่างๆ ก็รอดูคดีของเราให้เป็นคดีลีดเดอร์ไปก่อนก็มีการเรียกค่าเสียหายรวมกันไป 20 ล้าน ข้อหาหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งไป ตอนนี้ยังไม่ถึงวันนั้นก็ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะไกล่เกลี่ยหรือเปล่า คิดว่าศาลท่านคงอยากจะให้ไกล่เกลี่ย ก็รอดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหน”