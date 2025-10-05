คนบันเทิงรวมพลัง! ต๊อด-เต๋า-บัวขาว นำทีมศิลปินดารา ดวลแข้งทีมหมอ ในฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ ระดมทุนสู้ 3 มะเร็งร้าย ประเดิมสนามแรกม.แม่ฟ้าหลวง

เป็นกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 สำหรับฟุตบอลการกุศล ‘สิงห์ออลสตาร์’ ปีนี้ผู้ก่อตั้งทีมอย่าง คุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ผนึกกำลังกับ 3 สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ เปิดศึกดวลแข้งภายใต้แนวคิด ‘เตะกับหมอ สู้ 3 มะเร็ง’ นำรายได้สมทบทุนออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็ง 3 ชนิดที่เป็นภัยร้ายอันดับต้นๆ ของคนไทย ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งลำไส้ ซึ่งหากตรวจพบเจอเร็วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด ลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต สร้างความตระหนักให้ประชาชนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
กิจกรรมฟุตบอลการกุศล ‘เตะกับหมอ สู้ 3 มะเร็ง’ จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 สนาม โดยสนามแรกวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ร่วมมือกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แค่เริ่มต้นก็คึกคักสุดๆ เต๋า สมชาย นำทัพทีมสิงห์ออลสตาร์ อาทิ จอห์น บราโว่, บัวขาว, สมจิตร, แก้ว พงษ์ประยูร, แอร์ เดอมูส ฟาดแข้งกับเหล่าคุณหมอทีมแม่ฟ้าหลวง แม้จะดวลกันท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา แต่ทีมสิงห์ออลสตาร์ฟิตจัด เอาชนะทีมคุณหมอไปด้วยสกอร์ 8-1
สำหรับสนามที่ 2 จะจัดในวันที่ 7 พ.ย. 2568 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนามสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. 2568 ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ ณ สนามกีฬากลาง มศว. สนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากกว่า 3,000 คน ได้ใช้บริการฟรี ตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆ ในพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ฟุตบอลการกุศล ‘สิงห์ออลสตาร์’ ทั้ง 3 สนาม ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น คลินิกฟุตบอลสำหรับเยาวชน การประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็น และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง สะท้อนเจตนารมณ์ของทีมสิงห์ออลสตาร์ในการใช้ ‘พลังกีฬา’ เชื่อมโยงสู่การสร้างคุณค่าในสังคม เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนไทย