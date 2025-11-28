วช.จัดแข่ง “หนูน้อยจ้าวเวหา สนามพิเศษ” ดันศักยภาพเยาวชนไทยด้านอากาศยาน–โดรน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดแข่งขันและมอบรางวัล “หนูน้อยจ้าวเวหา สนามพิเศษ” ยกระดับศักยภาพเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีอากาศยานและโดรน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (รอบพิเศษ) “หนูน้อยจ้าวเวหา Young Pilot Coding Challenge : Special Edition” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 66 ปี ณ ลานนิทรรศการหมุนเวียน วช. 8 ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาววันทนีย์ เหลืองวิสุทธิ์ศิริ เลขานุการสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณ วช. ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2568 ณ ลานนิทรรศการหมุนเวียน วช. 8 ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
การแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และการเขียนโปรแกรม รวมถึงทักษะเชิงลึกด้านการออกแบบอากาศยาน การควบคุมระบบ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเชิงระบบ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผ่านภารกิจที่ท้าทายและซับซ้อน เพื่อพัฒนาทักษะ STEM และสร้างพื้นฐานความเข้าใจเทคโนโลยีอากาศยานสมัยใหม่ รองรับการก้าวสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติในอนาคต มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 32 ทีม เพื่อชิงรางวัล ทุนการศึกษา และโอกาสศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน วช. ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานโดดเด่น โดยมีผู้บริหาร วช. และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมแสดงความยินดี ผลการแข่งขันประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ: ทีม Gifted KC - Fly boys จากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: ทีมลือคำหาญวารินชำราบ จากโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: ทีมพระปฐมวิทยาลัย ทีม 3B จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รางวัลชมเชย: ทีม GP-Tech ลือคำหาญ จากโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และทีม Gifted KC - มะนาวโจมตี จากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
กิจกรรม “หนูน้อยจ้าวเวหา Young Pilot Coding Challenge : Special Edition” นับเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านอากาศยานให้แก่เยาวชนไทย พร้อมผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นนักพัฒนาด้านอากาศยานและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต