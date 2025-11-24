“อว.เพื่อประชาชน” วช.ลงพื้นที่ภาคใต้ นำนวัตกรรมกู้ภัย-ถุงยังชีพ ในการปฏิบัติงานของ “ศูนย์โดรนบรรเทาภัยพิบัติ“ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา พร้อมส่งต่อความช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เตรียมส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้อย่างเร่งด่วนภายใต้นโยบาย “อว. เพื่อประชาชน” โดยศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วม อว. โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร วช. พร้อมด้วย อว.ส่วนหน้า รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตำบลเกาะขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ศูนย์การจัดการภัยพิบัติ เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบน ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ณ พื้นที่ประสบอุทกภัย ณ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของ“ศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบการใช้โดรนเพื่อสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติ” ที่ วช. ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดตั้งขึ้น ณ ศูนย์เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตำบลเกาะขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ศูนย์การจัดการภัยพิบัติ เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบน ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมี จ่าโทโกเมศร์ ทองบุญชู ประธานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช นำเสนอเหตุการณ์อุทกภัยในจ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา พร้อมการปฏิบัติการในการนำนวัตกรรมโดรนที่ วช.ให้การสนับสนุนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้