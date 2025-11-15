วช. ลุยพื้นที่น่าน! โชว์ผลวิจัยลดการเผา–ลด PM2.5 ผ่านเทคโนโลยีชีวมวล ดันชุมชนสู่ความยั่งยืน

วช. ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จแผนวิจัยมุ่งเป้า PM2.5 ณ วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ ต.น้ำปั้ว จ.น่าน เผยเทคโนโลยีชีวมวล–ไบโอชาร์ช่วยลดการเผา เพิ่มรายได้ให้ชุมชน พร้อมสาธิตนวัตกรรมจากข้าวโพด ตั้งเป้าเป็นโมเดลขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการภายใต้ "แผนงานวิจัยประเด็นยุทธศาสตร์มุ่งเป้า ประเทศไทยปลอดภัย PM 2.5 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายประลอง ดำรงค์ไทย PD แผนวิจัยมุ่งเป้า PM 2.5 และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลน้ำปั้ว จังหวัดน่าน
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึง การลงพื้นที่ในวันนี้มีเป้าหมาย เพื่อติดตามความสำเร็จการจัดการชีวมวลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลด PM 2.5 โครงการนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไกของการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการดำเนินงาน อาทิ ถ่านไบโอชาร์เพื่อลดการเผาในที่โล่งพร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ การพัฒนาในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 แต่ยังส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ และมุ่งหมายว่าความร่วมมือนี้จะเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป พร้อมเป็นพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ววน.
นอกจากนี้ ยังมีนำเสนอความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากชีวมวลข้าวโพด การใช้สารบำรุงพืชจากยีสต์ การใช้สารกำจัดแมลงจากเปลือกไข่ Green Cement (ซีเมนต์กักเก็บคาร์บอนจากชีวมวลข้าวโพด) พร้อมด้วย การบรรยายโดยเกษตรกรเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อการเกษตรในพื้นที่ (ปลูกพริก มะเขือเทศ และสมุนไพร) การใช้สื่อสารสารสนเทศสาธารณะ ในการจำหน่ายสินค้านวัตกรรม การทำตลาดออนไลน์ โดยเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแนวทางการทำธุรกิจ จากทีมวิจัย นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากชีวมวลข้าวโพดในพื้นที่การดำเนินงานของวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บ้านปั้ว จ.น่าน อีกด้วย
ทั้งนี้ “การลงพื้นที่โครงการภายใต้แผนงานวิจัยประเด็นยุทธศาสตร์มุ่งเป้า ประเทศไทยปลอดภัย PM2.5 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าและส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยลดปัญหา PM2.5 ในพื้นที่ โดยสร้างรายได้และสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้กับชุมชน ตามเป้าหมายของกองทุน ววน.