วช. ร่วม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนสำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรน ต้นแบบภาคใต้" ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายทัศนัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายนิวัฒน์ กู้เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 สุราษฎร์ธานี (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) คณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. และ อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 สุราษฎร์ธานี (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีโดรน สามารถส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในหลายส่วน ทั้งด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา การคมนาคม และความมั่นคง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีโดรน เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นต้นแบบของความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่นำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ โดยเทคโนโลยีโดรนสามารถช่วยถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต และธรรมชาติของท้องถิ่นได้อย่างมีมิติ ทั้งนี้ วช. พร้อมสนับสนุนให้งานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.วิภารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยพลังความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสและความยั่งยืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี”
นายทัศนัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในนามของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนเทศบาล 1 สุราษฎร์ธานี (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
ในวันนี้การจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” แห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ ที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นกำกับดูแลสถานศึกษาแห่งนี้ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเราได้รับเกียรติให้เป็นพื้นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคต ศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงเป็นห้องเรียนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่จะยังเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ ที่จะจุดประกายให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะต่อไปในอนาคต
นายนิวัฒน์ กู้เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 สุราษฎร์ธานี (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
กล่าวว่า ในนามของ โรงเรียนเทศบาล 1 สุราษฎร์ธานี (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) และตัวแทนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ วช. ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและให้เกียรติเลือกโรงเรียนของเราเป็นพื้นที่ในการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรน ต้นแบบภาคใต้” ศูนย์แห่งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการศึกษาในระดับท้องถิ่นที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนของเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นอย่างมากด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งด้านทรัพยากร สถานที่ บุคลากร และความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงได้เสนอให้พื้นที่ของโรงเรียนเทศบาล 1 สุราษฎร์ธานี (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านโดรนสำหรับฝึกการควบคุมการบินโดรนในสภาพจำลอง รวมทั้งการเรียนรู้กฎระเบียบการบินอากาศ ให้ผู้ที่มาเรียนในศูนย์สามารถใช้งานโดรนได้อย่างถูกกฎหมาย
ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีโดรนในเชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี