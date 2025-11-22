NASA เผยวันปล่อย Artemis 2 ภารกิจส่งมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้ง ภายในเดือนเมษายน 2026

ขณะที่ปี 2026 ใกล้เข้ามา องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NASA ได้มีการประกาศเตรียมส่งนักบินอวกาศ 4 คน ในภารกิจ Artemis 2 ไปโคจรรอบดวงจันทร์ 10 วัน ภายในเดือนเมษายนหรืออาจเริ่มภารกิจได้เร็วที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2026
ภารกิจ Artemis 2 ถือเป็นภารกิจส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มนุษย์เดินทางเยือนดวงจันทร์หลังจากภารกิจ Apollo 17 โดยจะเป็นการส่งมนุษย์อวกาศ 4 คน ขึ้นยานอวกาศเพื่อเดินทางโคจรรอบดวงจันทร์เป็นเวลา 10 วัน ในภารกิจนี้จะมีนักบินอวกาศร่วมเดินทางไปกับยานอวกาศทั้งหมด 4 คน ได้ แก่ 1. นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจ (Mission Commander) / 2. นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) นักบิน (Pilot) / 3. นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 1 (Mission Specialist 1) และ 4. นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 2 (Mission Specialist 2) จากองค์การอวกาศแคนาดา (CSA)
“NASA ยังคงมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมในการนำนักบินอวกาศทั้ง 4คน บินรอบดวงจันทร์และบินกลับอย่างปลอดภัย ภารกิจของเราจะเป็นการวางรากฐานสำหรับภารกิจในอนาคตที่จะส่งมนุษย์ไปยังพื้นผิวดวงจันทร์และดาวอังคาร” ...... ฌอน ดัฟฟี (Sean Duffy) รักษาการผู้อำนวยการ NASA กล่าว
ในภารกิจ Artemis 2 จะมีการส่งนักบินอวกาศเดินทางโคจรรอบดวงจันทร์เป็นเวลา 10 วัน โดยใช้ยานอวกาศ Orion ที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยจรวด Space Launch System – SLS แม้ในภารกิจนี้ จะยังไม่มีการลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ แต่ระยะทางในการโคจรรอบดวงจันทร์จะไกลกว่าภารกิจ Apollo โดยจะโคจรเลยดวงจันทร์ออกไปกว่า 9,200 กิโลเมตร ถือเป็นภารกิจในการซ้อมการเดินทางเพื่อปูทางสู่การลงจอดจริงบนดวงจันทร์ในภารกิจ Artemis 3 ซึ่งเป็นภารกิจถัดไป และเป็นการเตรียมการเดินทางไปดาวอังคารในอนาคต
ข้อมูล - รูปอ้างอิง
- nasa.gov (NASA Progresses Toward Artemis II Moon Mission)
- nasa.gov (NASA Invites Media to Attend Crewed Artemis II Moon Mission Launch)