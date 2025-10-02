ยึดเป็นของอเมริกา!มหาเศรษฐี'อีลอน มัสก์' วางแผนไปใช้ชีวิตและตายบนดาวอังคาร

อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลาและสเปซเอ็กซ์ เน้นย้ำความทะเยอทะยานที่มีมาอย่างยาวนาน ในการไปใช้ชีวิตและตายบนดาวอังคาร หลังจากทำให้บางส่วนของดาวแห่งนี้เป็นของสหรัฐฯ
มัสก์ พูดซ้ำๆเกี่ยวกับการตั้งอาณานิคมบนดาวอังคาร ส่วนหนึ่งในภารกิจใหญ่ ประกันการอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกขึ้นจริงๆ โดยเวลานี้ สเปซเอ็กซ์ กำลังพัฒนาโครงการยานอวกาศดเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
"ผมถือพาสปอร์ตเดียวในตอนนี้และตลอดกาล นั่นคืออเมริกา ผมจะใช้ชีวิตและตายที่นี่ หรือบนดาวอังคาร(ในส่วนของอเมริกา)" มัสก์เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันพุธ(1ต.ค.)
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปี มหาเศรษฐีรายนี้แย้มว่าภารกิจแรกของยานอวกาศขนาดยักษ์ "สตาร์ชิป" ในการมุ่งหน้าสู่ดาวอังคาร อาจถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายปี 2026
นอกจากนี้แล้วผู้ก่อตั้งสเปซเอ็กซ์ยังเผยว่า หนึ่งในเที่ยวบินสู่ดาวอังคารของยานสตาร์ชิป ที่จะมีขึ้นในอนาคต จะบรรทุกอ็อพติมัส หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์(หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบให้มีรูปร่างหน้าตาและการเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกับร่างกายมนุษย์) ขึ้นไปด้วย เขาแย้มอีกว่าภารกิจดังกล่าวจะเปิดทางสำหรับการลงสู่พื้นดาวอังคารของมนุษย์ ที่เขาเชื่อว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างเร็วที่สุดในปี 2029
นอกเหนือจากระบบปล่อยยานสตาร์ชิป ด้วยเจตนาส่วนหนึ่งในแผนนำลูกเรือบินไปยังดวงจันทร์และดาวอังคาร มหาเศรษฐกิจยังเดินหน้าโครงการริเริ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพิสัยอวกาศ ผ่านบริษัทสเปซเอ็กซ์ของเขา ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและปล่อยจรวด ยานอวกาศและระบบดาวเทียม
ปัจจุบันจรวดฟอลคอล 9 และ ฟอลตอล เฮฟวี่ ที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ ถูกใช้ทั้งในภารกิจทางพาณิชย์และทางการ ในนั้นรวมถึงในสัญญาต่างๆที่ทำกับนาซา นอกจากนี้ยานอวกาศครูว์ดรากรอนของสเปซเอ็กซ์ ยังถูกใช้ลำเลียงมนุษย์อวกาศขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นประจำ
ในส่วนของนาซา ก็มีเป้าหมายระยะยาวของตนเองในเรื่องของดาวอังคาร โดยปัจจุบันพวกเขามุ่งเน้นไปที่โครงการอาร์เตมิส ซึ่งมีเป้าหมายส่งมนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์ ก่อนเล็งเป้าไปที่ดาวอังคารเป็นลำดับถัดไป ภารกิจมุ่งสู่ดาวอังคารถูกวางแผนไว้ในเบื้องต้นในช่วงปลายทศวรรษ 2030 หรือต้นทศวรรษ 2040 ขึ้นอยู่กับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและเงินทุน
เมื่อเดือนมีนาคม หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล อ้างแหล่งข่าว ระบุว่า มัสก์ วางเป้าหมายปรับลำดับความสำคัญของนาซา ให้มุ่งเน้นภารกิจส่งมนุษย์ขึ้นไปยังดาวอังคาร ในช่วงปลายวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยแนะนำให้จัดสรรทรัพยากรใหม่ และแต่งตั้งพันธมิตรภายในองค์กรแห่งนี้ เพื่อเร่งรัดกระบวนการดังกล่าว
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)