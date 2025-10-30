"Goddess of Victory: Nikke" จัดงานออฟไลน์ฉลองครบรอบ 3 ปี วันที่ 1 พ.ย.นี้!

"Goddess of Victory: Nikke" ขอเขิญผู้บัญชาการชาวไทย พบเหล่ากับเทพธิดาในกิจกรรมออฟไลน์ฉลองครบรอบ 3 ปี "GODDESS ASSEMBLY" ณ Co-Event Zone A ชั้น 6 ศูนย์การค้า Union Mall วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้
ภายในงานมีกิจกรรมและของรางวัลมากมายที่เหล่าเทพธิดาเตรียมไว้สำหรับผู้บัญชาการชาวไทยโดยเฉพาะ โดยรายละเอียดดังนี้
[ภารกิจหลักสำหรับผู้บัญชาการ] เพื่อปลดล็อกสิทธิ์ Lucky Draw
รับ EVENT PASS ที่จุดลงทะเบียนเข้างาน สำเร็จภารกิจภายในงานเพื่อรับแสตมป์ประจำบูธ
● ภารกิจที่ 1 Wings of Memories: ผู้บัญชาการเขียนความในใจที่มีต่อนิกเกะลงบนกระดานผีเสื้อขนาดใหญ่
● ภารกิจที่ 2 Commander Challenge: ให้ผู้บัญชาการได้ฝึกปรือฝีมือกับมินิเกมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับศึกครั้งใหญ่ที่จะมาถึง
● ภารกิจที่ 3 Taste of Goddess: ผู้บัญชาการดื่มด่ำความหอมหวานกับคุกกี้สุดคิวท์
● ภารกิจที่ 4 Goddess Feasts Shot: รังสรรค์งานรวมพลังของเหล่าเทพธิดาไว้ในงานอีเวนต์ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บัญชาการได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกพร้อมโพสลง Blablalink
เมื่อผู้บัญชาการรับแสตมป์ภารกิจครบ 4 แสตมป์ สามารถรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลฟรี 1 ครั้ง
[ภารกิจพิเศษสำหรับผู้บัญชาการ]
1. LUCKY GODDESS GIFT: ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษเมื่อบิงโกได้ก่อนใคร โดยกิจกรรมมี 3 รอบคือ 13.30-14.00 น., 15.30-16.00 น., 17.30-18.00 น.
2. กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้นิกเกะ ร่วมตอบคำถามสุดมัน ลุ้นรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ติดอันดับ 1–5 โดยกิจกรรมนี้มี 2 รอบคือ 13.00-13.30 น. และ 15.00-15.30 น.
[กิจกรรมออนไลน์]
1. Goddess Feasts Shots
- ถ่ายภาพกับเหล่าคอสเพลเยอร์ในบูธ Mission 2: Goddess Feasts Shot แล้วโพสลง Blablalink พร้อมติดแฮชแท็ก #NIKKE #NIKKETHGODDESSASSEMBLY เพื่อรับ 1 สแตมป์
2. NIKKE 3rd Anniversary Moment:
- ถ่ายภาพกับ Nayuta ภายในงาน แล้วโพสลง Blablalink พร้อมติดแฮชแท็ก #NIKKE #NIKKETHGODDESSASSEMBLY เพื่อรับแม็กเน็ตลายพิเศษนายูตะ 1 ชิ้น
3. NIKKE in 3
- ดาวน์โหลดภาพจากโพสต์กิจกรรม วันที่ 1 พ.ย. บน Facebook Fan Page ‘GODDESS OF VICTORY: NIKKE’ จากนั้นเขียนข้อความ 3 คำแทนใจถึง NIKKE ลงบนภาพ และคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว พร้อมติดแฮชแท็ก #NIKKETHIN3
- ลุ้นรับรางวัลพิเศษ โดยจะประกาศผลในวันที่ 5 พ.ย. 2568 บนหน้า Facebook Fan Page ‘GODDESS OF VICTORY: NIKKE’
[ของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ]
อาทิ ถุงกระดาษครบรอบ 3 ปี, Collectible Card ลายพิเศษ, โปสการ์ดขนาด A3, สติกเกอร์เซ็ต, หมอนลายนิกเกะ 3 ปี, ยาดมลายนิกเกะ และแม็กเน็ต
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Goddess of Victory: NIKKE Thailand
