เกมจากอนิเมะ "เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ" เผยตัวอย่างใหม่ วางจำหน่ายภายในปี 2024

"Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation - Quest of Memories" พัฒนาโดยสตูดิโอ Lancarse ที่มีผลงานเกมชื่อดังอย่าง Monark และ The DioField Chronicle โดยตัวเกมเป็นแนวอาร์พีจีเล่าเรื่องราวของทีม Dead End ที่ประกอบด้วย รูเดียส, เอริส และรุยเจิร์ด ที่เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างคูร์ที่หนึ่งและคูร์ที่สองของอนิเมะซีซั่นแรกในตัวอย่างใหม่เผยระบบเกมเพลย์ที่ผู้เล่นจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครมากมายจากอนิเมะ รับภารกิจจากกิลด์นักผจญภัย สำรวจดันเจี้ยนในรูปแบบเขาวงกต ต่อสู้กับมอนสเตอร์ในสไตล์เทิร์นเบสคลาสสิค"Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation - Quest of Memories" จะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 และ PC (Steam) ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mushokutensei-qom.bushiroadgames.com/