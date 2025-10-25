NASA พบวัตถุกึ่งดวงจันทร์ดวงใหม่ ที่จะอยู่กับโลกและดวงจันทร์จนถึงปี 2626 หรืออีก 58 ปีข้างหน้า

นักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซา (NASA) ตรวจพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ที่มีชื่อว่า “2025 PN7” โดยดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะโคจรร่วมกับโลกและดวงจันทร์ในฐานะ “วัตถุกึ่งดวงจันทร์” (Quasi - Moon) ไปจนถึงปี จนถึงปี ค.ศ. 2626 หรืออีกประมาณ 58 ปีข้างหน้า ก่อนจะเคลื่อนที่ห่างกัน ทำให้ในช่วงเวลานี้โลกและดวงจันทร์ของเรามีเพื่อนร่วมวงโคจรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวง
“2025 PN7” เป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กที่ได้รับการสังเกตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2025 โดยกล้องโทรทรรศน์ Pan-STARRS 1 - v ของหอดูดาวเฮเลอาคาลา (Haleakala Observatory) บนเกาะเมาอิ รัฐฮาวาย และอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์น้อย Arjuna นักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ว่ามีขนาดกว้างเพียง 18 - 36 เมตร
นักวิทยาศาสตร์ได้เผยอีกว่า ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เป็นวัตถุใกล้โลกที่มีวงโคจรใกล้เคียงกับโลก (Quasi - Moon) ซึ่งไม่ได้ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกยึดเหนี่ยวไว้เหมือนดวงจันทร์ของเรา แต่มีทิศทางการโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเส้นทางที่คล้ายคลึงกับโลก จนดูเหมือนกำลังเคลื่อนที่รอบโลกหรือตามหลังโลกของเราขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ จนทำให้เกิดภาพลวงตาว่าเป็นดาวบริวารอีกดวงหนึ่ง
2025 PN7 จะโคจรร่วมกับโลกของเราไปจนถึง ปี ค.ศ. 2626 หรืออีก 58 ปีข้างหน้า ก่อนจะเคลื่อนห่างออกไปตามวงโคจรของตัวเองในอวกาศอีกครั้ง ในระหว่างการโคจรดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะมีระยะใกล้โลกที่สุดประมาณ 4 ล้านกิโลเมตร ซึ่งห่างกว่าดวงจันทร์ประมาณสิบเท่า ส่วนในระยะที่ไกลที่สุดประมาณ 17 ล้านกิโลเมตร อันเป็นผลจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ข้างเคียง และจากข้อมูลการคำนวณวงโคจรย้อนหลังได้พบว่า ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้อาจเคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วง ทศวรรษ 1950 หรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วย
ข้อมูล – รูปอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- cnn.com (Astronomers discover previously unknown quasi-moon near Earth)
- nasa.gov (Everything to Know About 2025 PN7, Earth’s Newest Moon )
