ทีมนักบินอวกาศจีนกลับถึงโลกแล้ว หลังติดอยู่ในวงโคจรหลายวัน เพราะยานที่จะใช้เดินทางถูกเศษซากในอวกาศชนเป็นรู

นักบินอวกาศชาวจีน 3 คน เดินทางจากสถานีอวกาศของแดนมังกรกลับมายังพื้นโลกได้แล้วเมื่อวันศุกร์ (14 พ.ย.) หลังจากล่าช้าไปกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากยานแคปซูลที่พวกเขาวางแผนจะใช้เดินทางกลับ ได้รับความเสียหายโดยน่าจะเกิดจากถูกเศษซากในอวกาศชนกระแทก
ตามการแถลงขององค์การอวกาศจีนในวันศุกร์ (14) ระบุว่า นักบินอวกาศจีนทีมนี้ ได้ปล่อยยานอวกาศเสินโจว-20 ของพวกเขาไว้ในวงโคจรรอบโลก และกลับคืนพื้นพิภพโดยใช้ยานเสินโจว-21 ที่เพิ่งเดินทางไปถึงสถานีอวกาศของจีนเร็วๆ นี้ พร้อมนักบินอวกาศทีมใหม่ที่มาทดแทนจำนวน 3 คน
องค์การอวกาศจีนบอกว่า มนุษย์อวกาศทีมที่เดินทางไปกับเสินโจว-20 ซึ่งได้รับภารกิจให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานอวกาศ “เทียนกง” เป็นเวลา 6 เดือนเช่นเดียวกับทีมอื่นๆ เดิมทีมีกำหนดกลับโลกในวันที่ 5 พ.ย. หรือ 4 วันหลังจากลูกเรือชุดใหม่เดินทางไปถึง แต่แล้วแผนการเดิมต้องถูกยกเลิก เนื่องจากพบรอยแตกเล็กๆ ที่บริเวณหน้าต่างของยานแคปซูล เสินโจว 20 ซึ่งน่าจะเกิดจากการถูกเศษซากในอวกาศชนกระแทก ดังนั้น พวกเขาจึงเดินทางกลับโลกล่าช้าไป 9 วัน รวมระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในอวกาศคือ 204 วัน ซึ่งกลายเป็นสถิติยาวนานที่สุดสำหรับนักบินอวกาศที่ประจำการอยู่ในสถานีอวกาศของจีน
ยังไม่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนยานอวกาศเช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อตารางเวลาของภารกิจในสถานีอวกาศเทียนกงในอนาคตหรือไม่ ตอนนี้หน่วยงานอวกาศแห่งนี้แถลงแล้วว่า จะมีการปล่อยยานอวกาศลำต่อไป ซึ่งคือ เสินโจว-22 ขึ้นสู่เทียนกง ทว่าไม่ได้ระบุเวลาที่แน่นอน
ยานแคปซูลอวกาศที่เดินทางกลับถึงโลกในวันศุกร์ (14) ได้ปล่อยร่มชูชีพลายทางแดง-ขาวออก ณ บริเวณพื้นที่ห่างไกลในทะเลทรายโกบีทางตอนเหนือของจีนเมื่อช่วงบ่ายแก่ๆ หรือประมาณห้าชั่วโมงครึ่งหลังออกจากสถานีอวกาศ “เทียนกง” โดยที่แรงกระแทกพื้นโลกของมันทำให้เกิดฝุ่นผงขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางภูมิประเทศที่แห้งแล้งกันดาร
ทีมค้นหาเข้าไปช่วยเหลือนักบินอวกาศทีละคนในอีกประมาณ 30 นาทีต่อมา โดยนำพวกเขาวางไว้บนเก้าอี้รอคอย จากนั้นจึงนำพวกเขาแยกขึ้นรถบรรทุกสีส้ม 3 คันเดินทางข้ามทะเลทรายที่ราบเรียบและมีแต่พืชพรรณแคระแกร็น
ปัจจุบัน มีเศษซากอวกาศหลายล้านชิ้นกำลังโคจรรอบโลกด้วยความเร็วยิ่งกว่ากระสุนปืน เศษซากขนาดเล็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากการปล่อยยานอวกาศและการชนกัน จนกลายเป็นสร้างความเสี่ยงให้แก่ดาวเทียม สถานีอวกาศ และนักบินอวกาศที่ปฏิบัติงานนอกสถานีอวกาศ
คณะนักบินอวกาศที่ต้องติดค้างอยู่ในอวกาศนานกว่าแผนการที่วางไว้ "มีสุขภาพดี ทำงาน และใช้ชีวิตได้ตามปกติ" รวมทั้งยังได้ทำการทดลองต่างๆ กับพวกลูกเรือชุดใหม่ด้วย หน่วยงานอวกาศของจีนแถลงเมื่อตอนต้นสัปดาห์นี้
นอกจากนักบินอวกาศทั้ง 3 แล้ว หนู 4 ตัวที่เดินทางมาพร้อมกับยานเสินโจว-21 เมื่อราว 2 สัปดาห์ก่อน ก็ได้เดินทางกลับโลกด้วยเช่นกัน หลังจากอยู่ในอวกาศนานกว่าแผนการที่กำหนดเอาไว้
หนูเหล่านี้เป็นตัวอย่างใช้ศึกษาว่า ภาวะไร้น้ำหนักและการถูกกักขังจะส่งผลกระทบต่อพวกมันอย่างไร บัณฑิตยสภาทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนกล่าวว่า การศึกษานี้จะช่วยการพัฒนาเทคโนโลยีในการเพาะพันธุ์และในการเฝ้าติดตามสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในอวกาศ
เจียง เย่ว์ แห่งศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีประยุกต์ทางอวกาศของบัณฑิตยสภา กล่าวว่า หนูเหล่านี้ได้รับการเฝ้าติดตามตลอด 24 ชั่วโมงขณะอยู่ในวงโคจรเพื่อสังเกตกิจกรรมของพวกมัน นักวิทยาศาสตร์พบว่าหนูเหล่านี้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไร้น้ำหนักได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และสามารถกิน ดื่ม และนอนหลับได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้หนูเหล่านี้จะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อศึกษาเพิ่มเติม
ไม่เฉพาะโครงการนักบินอวกาศของจีน ทางสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระดับระหว่างประเทศที่มีสหรัฐฯกับรัสเซียเป็นหัวเรือใหญ่ ก็เคยเจอปัญหาความล่าช้าในการส่งนักบินอวกาศที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วกลับคืนสู่โลกเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของนักบินอวกาศนาซา 2 คนเมื่อปี 2024 ซึ่งอยู่ในเที่ยวบินทดสอบยานแคปซูลลูกเรือลำใหม่ของบริษัทโบอิ้ง ที่กำหนดเอาไว้ว่าจะใช้เวลาแค่ 1 สัปดาห์ แต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องอยู่ในอวกาศถึง 9 เดือน หลังจากยานแคปซูลของพวกเขาเกิดปัญหา
(ที่มา: เอพี)