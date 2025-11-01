จีนส่งยาน 'เสินโจว-21' พร้อมลูกเรืออายุน้อยที่สุด-หนูดำ 4 ตัวขึ้นสู่อวกาศ

ยานอวกาศเสินโจว-21 (Shenzhou-21) ของจีนและลูกเรือ ซึ่งรวมถึงสมาชิกอายุน้อยที่สุดในคณะนักบินอวกาศ ได้ทะยานขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (31 ต.ค.) ด้วยจรวดขับเคลื่อน Long March-2F จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ โดยสื่อทางการจีนรายงานว่านี่เป็นภารกิจครั้งที่ 7 สู่สถานีอวกาศเทียนกงที่มีมนุษย์ขึ้นไปประจำการอย่างถาวรนับตั้งแต่สร้างแล้วเสร็จในปี 2022
ภารกิจของยานอวกาศเสินโจว-21 ประกอบด้วยนักบินอวกาศ 3 คนที่จะประจำการในอวกาศเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยนักบินอวกาศที่มีประสบการณ์จะเริ่มถูกแทนที่ด้วยนักบินอวกาศรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ
จาง หงจาง (Zhang Hongzhang) วัย 39 ปี และ อู่ เฟย (Wu Fei) วัย 32 ปี ซึ่งเป็นนักบินอวกาศที่อายุน้อยที่สุดของจีนที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ในปี 2020
ผู้บัญชาการ จาง ลู่ วัย 48 ปี เคยร่วมบินในภารกิจเสินโจว-15 เมื่อปี 2022
นักบินอวกาศของยานเสินโจว-21 จะรับหน้าที่ต่อจากลูกเรือเสินโจว-20 ซึ่งอาศัยและทำงานบนสถานีอวกาศเทียนกง หรือ "พระราชวังสวรรค์" มานานกว่า 6 เดือน โดยทีมนักบินอวกาศของยานเสินโจว-20 จะเดินทางกลับโลกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ลูกเรือของยานเสินโจว-21 ได้ร่วมเดินทางกับหนูดำอีก 4 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กชุดแรกที่ถูกนำขึ้นไปยังสถานีอวกาศของจีน หนูเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อทดลองการสืบพันธุ์ในวงโคจรระดับต่ำของโลก
การปล่อยยานอวกาศ 2 ครั้งต่อปีกลายเป็นเรื่องปกติของโครงการเสินโจว ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้บรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการส่งนักบินอวกาศชาวจีนที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1990 การเดินในอวกาศที่สร้างสถิติโลก และแผนการฝึกฝนและส่งนักบินอวกาศต่างชาติคนแรกจากปากีสถานไปยังสถานีอวกาศเทียนกงในปีหน้า
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนี้สร้างความกังวลต่อวอชิงตัน ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งส่งนักบินอวกาศชาวอเมริกันไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งก่อนที่จีนจะทำได้
สหรัฐฯ มีข้อตกลงอาร์เทมิสที่เกี่ยวกับการสำรวจดวงจันทร์ ซึ่งกำลังแข่งขันกับสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติที่นำโดยจีนและรัสเซีย
ที่มา: รอยเตอร์