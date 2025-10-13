รวมรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาต่างๆ ในปี 2025

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในการประกาศผลรางวัลโนเบล ประจำปี 2025 ( 6 -13 ตุลาคม ) หนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติในแวดวงวิทยาศาสตร์ ที่มอบให้แก่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ที่มีการมอบต่อเนื่องมานับร้อยกว่าปี โดยได้มีประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งใน สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ สาขาวรรณกรรมและสาขาสันติภาพ รวมถึง สาขาเศรษฐศาสตร์ รางวัลสำหรับการระลึกถึง อัลเฟรด โนเบล ผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล
โดยผลรางวัลโนเบลประจำปี 2025 ในแต่ละสาขามีดังนี้
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ : The Nobel Prize in Physics 2025
มอบให้แก่ ศาสตราจารย์ John Clarke , ศาสตราจารย์ Michel H. Devoret และ ศาสตราจารย์ John M. Martinis จากผลงานการศึกษาวิจัยเรื่องกลศาสตร์ควอนตัม รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีนี้ ถือเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมในยุคต่อไป ซึ่งปัจจุบันนักวิจัยทั่วโลกยังคงต่อยอดศึกษาเพื่อยกระดับการประมวลผลเชิงควอนตัมในหลายด้าน เช่น การเข้ารหัสควอนตัม (quantum cryptography) , คอมพิวเตอร์ควอนตัม (quantum computers) และ เซนเซอร์ควอนตัม (quantum sensors)
รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ : The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025
มอบให้แก่ผู้ที่ค้นพบ "ทีเซลล์ชนิดควบคุม" (regulatory T-cell) เม็ดเลือดขาวที่ควบคุมให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างสมดุล ได้แก่ ศาสตราจารย์ Mary Elizabeth Brunkow , ศาสตราจารย์ Fred Ramsdell และ ศาสตราจารย์ Shimon Sakaguchi ผลงานความสำเร็จในการพบกลไกของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่เรียกว่า "ความทนทานต่อภูมิคุ้มกันส่วนปลาย" ซึ่งป้องกันไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันทำอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาวิธีรักษาแบบใหม่ ให้กับผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง หรือ "โรคแพ้ภูมิตัวเอง" รวมถึงการนำไปต่อยอดในงานวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็งในอนาคต
รางวัลโนเบลสาขาเคมี : The Nobel Prize in Chemistry 2025
มอบให้แก่ 3 นักเคมี ศาสตราจารย์ Susumu Kitagawa , ศาสตราจารย์ Richard Robson และ ศาสตราจารย์ Omar Yaghi ผู้ได้รับรางวัลจากการพัฒนาวัสดุมหัศจรรย์ชนิดใหม่ (metal-organic frameworks – MOFs) โดยเป็นโครงสร้างโมเลกุลที่สามารถดักจับก๊าซในปริมาณมหาศาลไว้ภายใน งานวิจัยนี้ถือเป็นการปูทางไปสู่การดูดซับก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศ รวมถึงการเก็บความชื้นจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายได้ ที่จะช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโลกและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้
รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม : The Nobel Prize in Literature 2025
มอบให้แก่ László Krasznahorkai นักเขียนนวนิยายและนักเขียนบทชาวฮังการี ผู้โด่งดังจากงานร้อยแก้วเชิงปรัชญาอันหนักแน่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเกี่ยวกับชีวิตสมัยใหม่ ท่ามกลางความหวาดกลัววันสิ้นโลก
คณะกรรมการได้มีการแถลงว่า "ผลงานวรรณศิลป์ของ László เป็นผลงานที่ดึงดูดใจจนยากจะต้านทาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ ซึ่งเมื่อปรากฏขึ้นท่ามกลางความสยดสยองของหายนะวันสิ้นโลกแล้ว ได้กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันถึงพลังอำนาจของศิลปะ"
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ : The Nobel Peace Prize 2025
สำหรับในปีนี้ รางวัลสาขาสันติภาพถือเป็นรางวัลที่หลายคนรอคำตอบ เนื่องจากกระแสการที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเขาสมควรจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ท้ายที่สุดรางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้มอบให้แก่ Maria Corina Machado ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา คณะกรรมการโนเบลของนอร์เวย์ระบุในคำประกาศยกย่องว่า "เธอได้รับรางวัลจากการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการส่งเสริมสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนชาวเวเนซุเอลา และจากการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยุติธรรมและสันติ"
รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ : The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2025 .... รางวัลสำหรับการระลึกถึง “อัลเฟรด โนเบล” ผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล
มอบให้แก่ผู้ที่ค้นพบการอธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ Joel Mokyr ในการระบุปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวการเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ ศาสตราจารย์ Philippe Aghion , ศาสตราจารย์ Peter Howitt ในการศึกษาทฤษฎีการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ ผ่านการทำลายอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึงนวัตกรรมใหม่เข้ามาแทนที่สิ่งเก่า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเติบโตในระบบเศรษฐกิจ
ทางคณะกรรมการโนเบลระบุว่า "ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 สามารถอธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภาวะเศรษฐกิจซบเซาเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตลอดช่วงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของมนุษยชาติ ทฤษฎีดังกล่าวกระตุ้นให้มนุษย์ต้องตระหนักและตอบโต้ภัยคุกคามต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถมาจากการปล่อยให้บริษัทจำนวนน้อยครองตลาดในปัจจุบัน"
