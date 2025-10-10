'มาเรีย โครินา มาชาโด' ผู้นำฝ่ายค้านเวเนฯ คว้า 'โนเบลสันติภาพปี 2025' จากผลงานส่งเสริมประชาธิปไตยในเวเนซุเอลา

มาเรีย โครินา มาชาโด (Maria Corina Machado) ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Nobel Peace Prize) ประจำปี 2025 ไปครองในการประกาศรางวัลที่นอร์เวย์วันนี้ (10 ต.ค.)
คณะกรรมการโนเบลของนอร์เวย์ระบุในคำประกาศยกย่องว่า "เธอได้รับรางวัลจากการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการส่งเสริมสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนชาวเวเนซุเอลา และจากการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยุติธรรมและสันติ"
คณะกรรมการเลือกที่จะให้ความสำคัญกับเวเนซุเอลาในเวลานี้ ซึ่งเป็นปีที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเขาสมควรจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ก่อนการประกาศรางวัล ผู้เชี่ยวชาญด้านรางวัลได้ออกมาทำนายว่า ทรัมป์ จะไม่ได้รับรางวัลในปีนี้แน่นอน เนื่องจากนโยบายของเขาที่บ่อนทำลายระเบียบโลกซึ่งคณะกรรมการโนเบลให้ความสำคัญ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งมีเงินรางวัลมูลค่า 11 ล้านโครนสวีเดน หรือประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลที่กรุงออสโลในวันที่ 10 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของ อัลเฟรด โนเบล นักอุตสาหกรรมชาวสวีเดนผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ขึ้นตามพินัยกรรมเมื่อปี 1895
ที่มา: รอยเตอร์