คิตากาวะ นักวิทย์ญี่ปุ่น 1 ใน 3 ผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมี

สตอกโฮล์ม (10 ต.ค.) - ซูซูมุ คิตากาวะ นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์อีก 2 คน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา จากการพัฒนาวัสดุที่มีรูพรุนซึ่งสามารถกักเก็บและปล่อยก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติได้ ราชบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน (Royal Swedish Academy of Sciences) กล่าว
คิตากาวะ กลายเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลชาวญี่ปุ่นคนที่ 31 ต่อจากชิมอน ซากากูจิ ศาสตราจารย์ผู้ทรงเกียรติวัย 74 ปี แห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จากการค้นพบอันล้ำสมัยของทีมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน
ศาสตราจารย์คิตากาวะ วัย 74 ปี ศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้รับการยกย่องจากผลงานเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ ซึ่งเป็นเครือข่ายของไอออนโลหะและโมเลกุลอินทรีย์ที่สามารถจับและปล่อยก๊าซได้ และจากการคาดการณ์ว่าโครงสร้างดังกล่าวอาจมีความยืดหยุ่นได้ สถาบันวิจัยกล่าว
ผู้ชนะร่วมของคิตากาวะ ได้แก่ ริชาร์ด ร็อบสัน ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และโอมาร์ ยากิ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
หลังจากที่ร็อบสันค้นพบผลึกที่มีระเบียบและกว้างขวางในปี พ.ศ. 2532 คิตากาวะและยากิได้พัฒนาวัสดุที่เปราะบางนี้ด้วยตนเองระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2546 ทำให้วัสดุนี้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น และปรับแต่งได้มากขึ้นผ่านการออกแบบที่มีเหตุผล
“นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง” คิตากาวะกล่าวในการแถลงข่าวหลังการประกาศผล พร้อมเสริมว่าการทำงานเป็นทีมของทั้งสามคนนำไปสู่การได้รับรางวัลนี้
สถาบันวิจัยกล่าวในแถลงการณ์ว่า กรอบโครงสร้างโลหะอินทรีย์ “สามารถนำมาใช้เพื่อเก็บเกี่ยวน้ำจากอากาศในทะเลทราย ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ กักเก็บก๊าซพิษ หรือเร่งปฏิกิริยาเคมี”
ไฮเนอร์ ลิงเคอ ประธานคณะกรรมการโนเบลสาขาเคมี กล่าวด้วยว่า “กรอบโครงสร้างโลหะอินทรีย์มีศักยภาพมหาศาล นำมาซึ่งโอกาสที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนสำหรับวัสดุสั่งทำพิเศษที่มีฟังก์ชันใหม่ๆ”
ในการแถลงข่าว คิตากาวะกล่าวว่างานวิจัยของเขามี “ความยากลำบากที่ไร้ขีดจำกัด” แต่กุญแจสู่ความสำเร็จคือ “การใฝ่รู้และรับมือกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง”
หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกียวโตในปี พ.ศ. 2522 คิตากาวะได้สอนที่มหาวิทยาลัยคินไดในจังหวัดโอซากาและมหาวิทยาลัยโตเกียวเมโทรโพลิแทน ก่อนที่จะกลับมาเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเดิม
ชิเงยูกิ มาซาโอกะ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโอซาก้า วัย 48 ปี ซึ่งเคยศึกษาในห้องปฏิบัติการของคิตากาวะเป็นเวลา 5 ปี ได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า “คิตากาวะมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาได้ดี”
มาซาโอกะกล่าวว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากทัศนคติของคิตากาวะที่มุ่งมั่นทำวิจัยอย่างมีความสุข พร้อมกล่าวเสริมว่า "แม้กระทั่งทุกวันนี้ ผมยังคงจดจำคำพูดของอาจารย์และไตร่ตรองถึงสิ่งที่ควรทำในช่วงเวลาที่ยากลำบาก"
คิตากาวะได้รับรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลญี่ปุ่น
นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ออกแถลงการณ์ว่า เขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ยกย่องคิตากาวะ "การค้นพบความจริงผ่านแนวคิดอันชาญฉลาด" ของเขา และเสริมว่ารางวัลนี้ ซึ่งสืบต่อจากซากางูจิ จะ "เป็นกำลังใจแก่ประชาชนอย่างมาก"
คิตากาวะกลายเป็นชาวญี่ปุ่นคนที่ 9 ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี และเป็นคนแรกในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่ อากิระ โยชิโนะ นักวิจัยกิตติมศักดิ์ของบริษัทเคมีอาซาฮี คาเซอิ คอร์ป ของญี่ปุ่น ได้รับรางวัลนี้ในปี 2019
โยชิโนะและคิตากาวะศึกษาในห้องปฏิบัติการเดียวกันที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งสืบต่อมาจาก เคนอิจิ ฟูกุอิ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีคนแรกของญี่ปุ่น ผู้ได้รับรางวัลนี้ในปี 1981
สถาบันวิจัยกล่าวว่า ผู้ได้รับรางวัลทั้งสามจะได้รับเงินทุน 11 ล้านโครเนอร์สวีเดน (1.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เท่าๆ กัน