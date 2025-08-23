“มักซิม” ศอกกลับดับ “เต็งหนึ่ง” คู่เอก ONE ลุมพินี 121 “อูเบด” ย้ำชัย “เพชรนาเคียน”

ศึก ONE ลุมพินี 121 จัดเต็มความสนุกให้กับแฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก โดยนักกีฬาทั้ง 24 คน พร้อมใจกันแสดงฝีมือเต็มที่ เรียกเสียงเชียร์สนั่นตลอดทั้งรายการ เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอก “เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์” กำปั้นสายแข็ง วัย 32 ปี จากนครสวรรค์ ท้าชนความแกร่ง “มักซิม บักห์ทิน” ดาวรุ่งฟอร์มร้อน วัย 22 ปี จากรัสเซีย ที่ยังไม่เคยแพ้ใคร ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต
ยกแรก “เต็งหนึ่ง” เปิดเกมเข้าใส่ “มักซิม” ด้วยแข้งและหมัดไม่กลัวเสียเปรียบช่วงชก เกมมาถึงจุดแตกหักเมื่อ “มักซิม” เห็นช่องชิงจังหวะฟันศอกกลับส่ง “เต็งหนึ่ง” ล้มทั้งยืนไม่ทันตั้งตัว แม้พยายามลุกขึ้นสู้ แต่ผู้ชี้ขาดบนเวทีเห็นว่าไปต่อไม่ไหวจึงโบกมือยุติการชก ส่งผลให้ “มักซิม” ชนะน็อกในยก 2 พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท เป็นไฟต์ที่ 2 ติดต่อกัน
คู่เอกภาคอินเตอร์ “อูเบด ฮัสเซน” มวยหมัดดุ วัย 19 ปี จากปากีสถาน-สหราชอาณาจักร เปิดศึกรีแมตช์ “เพชรนาเคียน ศ.นาเคียน” จอมบู๊เก๋า วัย 30 ปี จากนครศรีธรรมราช ในกติกามวยไทย 130 ป.
เกมเริ่มดุเดือดตั้งแต่ยกแรกเมื่อ “อูเบด” ปล่อยหมัดและศอกชุดใหญ่เข้าใส่ แต่ “เพชรนาเคียน” ยังอึดเอาตัวรอดไปได้ ช่วงที่เหลือ “เพชรนาเคียน” เห็นท่าเป็นรองจึงเดินบุกรุกเต็มที่ แต่ “อูเบด” โต้กลับแข็งแกร่งไม่มีแผ่วปลาย ครบ 3 ยก กรรมการเห็นพ้องให้ “อูเบด” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ ย้ำชัยเหนือ “เพชรนาเคียน” บวกสถิติชนะ 4 ไฟต์ต่อเนื่อง
ส่วนคู่รอง “โชคปรีชา พีเค.แสนชัย” ต้านความสดของ “ตุย ลิน ทัต” จากเมียนมา ไม่ไหว ตกเป็นฝ่ายพ่ายทีเคโอยก 2 ส่งให้ “ตุย ลิน ทัต” ชนะ 4 ไฟต์ติด และคว้าโบนัส 350,000 บาท ได้ครั้งที่ 4 ขณะที่ “ชิมอน” ดาวรุ่งญี่ปุ่น ไล่ทุบ “เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน” เรียก 3 นับ ปิดเกมชนะทีเคโอยก 2 ยืดไร้พ่ายไฟต์ที่ 3 พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท ติดมือเป็นครั้งที่ 2
การต่อสู้สุดเข้มข้นในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักกีฬา 5 ราย โชว์ฟอร์มเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงคว้าโบนัสพิเศษไปทันทีคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมยอดเงินทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ได้แก่ “ริวยะ โอคุวากิ”, “ชิมอน”, “เพชรชาคริต แกวินยิม”, “ตุย ลิน ทัต” และ “มักซิม บักห์ทิน”
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 121
คู่เอก มักซิม บักห์ทิน (รัสเซีย) ชนะน็อก เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 0:45 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นไลต์เวต)
คู่รอง ตุย ลิน ทัต (เมียนมา) ชนะทีเคโอ โชคปรีชา พีเค.แสนชัย นาทีที่ 1:52 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)
เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ แหลมสิงห์ ส.เดชะพันธ์ (มวยไทย 128 ป.)
รุ่งเรืองเล็ก ทีเอ็น.มวยไทย ชนะคะแนนเสียงข้างมาก พยัคฆ์สุรินทร์ เจพี.เพาเวอร์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)
แอนดรี เมเซนเซเยฟ (ยูเครน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซันเดย์ บูมเด็กเซียน (มวยไทย 118 ป.)
เพชรชาคริต แกวินยิม ชนะน็อก ผามออีแดง โชคอำนวยชัย นาทีที่ 0:39 ของยก 2 (มวยไทย 122 ป.)
อูเบด ฮัสเซน (ปากีสถาน-สหราชอาณาจักร) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรนาเคียน ศ.นาเคียน (มวยไทย 130 ป.)
อาลี เคลาต (ตุรกี) ชนะน็อก ไมเคิล บารานอฟ (รัสเซีย) นาทีที่ 1:35 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)
ชิมอน (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน นาทีที่ 1:06 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)
ริวยะ โอคุวากิ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก เหนือเพชร กีล่าสปอร์ต นาทีที่ 2:22 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)
กล้ารบ หนุ่ยกาแฟโบราณ ชนะน็อก โมฮัมหมัด อาลี (อิหร่าน) นาทีที่ 1:39 ของยกแรก (มวยไทย 132 ป.)
เจียน คาร์ลอส เปเรรา (บราซิล) ชนะน็อก เชก์ ด็อบบิน (ไอร์แลนด์) นาทีที่ 0:35 ของยก 2 (MMA รุ่นไลต์เวต)