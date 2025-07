“เพชรสาม” เอาคืน “อดัม” สำเร็จ “เพชรทนง” โดนนับพ่าย “ยูกิ” ศึก ONE ลุมพินี 116

ศึก ONE ลุมพินี 116 สร้างความสุขให้แฟนกีฬาต่อสู้อย่างจุใจ ถ่ายทอดสดให้คนดูใน 195 ประเทศทั่วโลกได้ร่วมรับชม โดยนักกีฬาทั้ง 24 คน ต่างบู๊ชิงชัยชนะกันสุดความสามารถ เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกเป็นศึกภาค 2 ท้าชนดุระหว่าง “อดัม ส.เดชะพันธ์” มวยไฟแรงเชื้อสายไทย-มาเลย์ วัย 17 ปี พบกับ “เพชรสาม” นาห์ยัน โมฮัมเหม็ด นักสู้ตัวแทนฝรั่งเศส-แอลจีเรีย วัย 16 ปี ในกติกามวยไทย 112 ป.ยกแรก “เพชรสาม” เปิดตัวด้วยความร้อนแรงรัวหมัดชุดใหญ่เรียกนับ 8 ได้ก่อน แต่ “อดัม” ยังอึดทนเอาตัวรอดจนจบยกไปได้ ยกต่อมา “เพชรสาม” ลุยบู๊ต่อเนื่องจนเรียกแผลแตกอีกฝ่ายได้ ก่อนไล่ต้อน “อดัม” จนมุมและถล่มใส่อาวุธเป็นชุด จนอีกฝ่ายไร้ทางป้องกันตัวเอง ผู้ชี้ขาดบนเวทีจึงยุติการแข่งขัน ชูมือให้ทาง “เพชรสาม” เป็นฝ่ายชนะทีเคโอในยก 2 ล้างตาสำเร็จ พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99” จอมฝีมือ วัย 28 ปี จากหนองบัวลำภู ชิงแต้มกู้ศรัทธากับ “อิบรากิม อับดุลเมชิดอฟ” มวยหมัดสังหาร วัย 30 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย 138 ป.หลังเสียงระฆังเริ่มเกมดังขึ้น “อิบรากิม” ออกหมัดได้วูบวาบหวาดเสียว แต่ “ซุปเปอร์บอล” ยังพลิ้วโยกหลบเอาตัวรอดได้ดี เข้าสู่ยกสอง “ซุปเปอร์บอล” เริ่มสู้ตามแผนด้วยการเดินจี้ติดคลุกวงในไม่ให้อีกฝ่ายหนีออก ซึ่งสร้างความเสียหายหนักให้กับ “อิบรากิม” โดยเมื่อทีมแพทย์สนามตรวจสอบอาการแล้วพบว่าแขนได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ส่งให้ “ซุปเปอร์บอล” ชนะทีเคโอยก 2 ด้วยเวลา 3:00 นาที ยุติฝันร้ายแพ้ 2 ไฟต์ติดก่อนหน้านี้ได้สำเร็จอีกหนึ่งคู่ไฮไลต์ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” จอมเก๋าคิกบ็อกซิ่ง วัย 39 ปี ทำหน้าที่รั้งอันดับ 3 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ปะทะ “ยูกิ โยซะ” นักสู้คนดัง วัย 27 ปี จากญี่ปุ่นยกแรก “ยูกิ” พยายามบุกเน้นหวดที่ขา แต่ “เพชรทนง” ยังนิ่งไม่มีท่าทีตื่นตระหนกให้เห็น ยกสอง “ยูกิ” เร่งสปีดเกมเร็วขึ้นก่อนได้จังหวะปล่อยหมัดซ้ายเข้าปลายคาง “เพชรทนง” เรียกนับ 8 ตุนไว้ได้ก่อนยกตัดสิน “เพชรทนง” เร่งเครื่องเอาคืน “ยูกิ” เต็มที่ แต่โดนใบเหลืองลงโทษจากกรณีคล้องคอคู่ชก กระทั่งครบยก กรรมการเห็นพ้องให้ “ยูกิ” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัย 2 ไฟต์ติดได้อย่างสวยงามนอกจากนั้น ยังมีนักกีฬาที่คว้าสัญญา ONE มูลค่า 3,200,000 บาท เพิ่มมาอีก 1 ราย ได้แก่ “อาวาซเบกโคลเมียร์ซาเอฟ” นักสู้จากอุซเบกิสถาน ที่โชว์ฟอร์มต่อสู้สุดเดือดเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ทัตสึมิตสึ วาดะ” จากญี่ปุ่น เพิ่มสถิติชนะเป็น 7 จาก 8 ไฟต์ในรายการนี้ พิสูจน์ตัวคู่ควรก้าวสู่เวทีระดับโลกเท่านั้นไม่พอ ยังมีนักสู้หัวใจปิดเกมอีก 5 รายที่แสดงฝีมือเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงสั่งมอบโบนัสตอบแทนให้ ได้แก่ “เพชรหนึ่ง” ไอแซค โมฮัมเหม็ด, ผามออีแดง โชคอำนวยชัย, ต้มยํากุ้ง ภูมิใจไทย, แอนตาร์ คาเซม และ “เพชรสาม” นาห์ยัน โมฮัมเหม็ด ได้ไปคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมเงินรางวัลทั้งหมด 5 ก้อน เป็นเงินกว่า 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ในอีเวนต์เดียวคู่เอก “เพชรสาม” นาห์ยัน โมฮัมเหม็ด (ฝรั่งเศส/แอลจีเรีย) ชนะทีเคโอ อดัม ส.เดชะพันธ์ นาทีที่ 1:33 ของยก 2 (มวยไทย 112 ป.)คู่รอง แอนตาร์ คาเซม (ฝรั่งเศส/เบลารุส) ชนะน็อก พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี นาทีที่ 2:07 ของยก 2 (มวยไทย 142 ป.)ต้มยํากุ้ง ภูมิใจไทย ชนะน็อก วัชรพล สิงห์มาวิน นาทีที่ 0:34 ของยก 2 (มวยไทย 130 ป.)โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต ชนะคะแนนเอกฉันท์ ตี๋ใหญ่ ทีเด็ด99 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)ปานเผด็จ เอ็นเอฟ.ลูกสวน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ศิริโชค ส.สมหมาย (มวยไทย 130 ป.)ผามออีแดง โชคอำนวยชัย ชนะน็อก ยอดกิตติ เฟี้ยตปทุม นาทีที่ 1:06 ของยกแรก (มวยไทย 122 ป.)ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99 ชนะทีเคโอ อิบรากิม อับดุลเมชิดอฟ (รัสเซีย) นาทีที่ 3:00 ของยก 2(มวยไทย 138 ป.)“เพชรหนึ่ง” ไอแซค โมฮัมเหม็ด (ฝรั่งเศส/แอลจีเรีย) ชนะน็อก ฮารุยูกิ ทานิตสึ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 2:54 ของยกแรก (มวยไทย 117 ป.)ยูกิ โยซะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต)อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทัตสึมิตสึ วาดะ (ญี่ปุ่น) (MMA 127 ป.)อายากะ มิอูระ (ญี่ปุ่น) ชนะซับมิชชัน ฮูลีอานา โอตาโลรา (โคลอมเบีย) นาทีที่ 3:53 ของยกแรก (MMA รุ่นอะตอมเวต)ลี ซัง ชัล (เกาหลีใต้) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮิโรบา มิโนวา (ญี่ปุ่น) (MMA รุ่นสตรอว์เวต)