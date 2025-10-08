รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีให้ทีม 3 นักเคมีอังกฤษ-ญี่ปุ่น-จอร์แดนในผลงานการออกแบบโมเลกุลวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่สร้างน้ำกลางสภาพทะเลทรายสู้โลกร้อนสำเร็จ

เอเจนซีส์ – นักเคมีชาวญี่ปุ่น ซูซูมุ คิตากาวา (Susumu Kitagawa) นักเคมีชาวอังกฤษ ริชาร์ด ร็อบสัน (Richard Robson) และนักวิทยาศาสตร์ชาวจอร์แดน โอมาร์ ยักฮี (Omar Yaghi) ถูกประกาศในวันพุธ(8 ต.ค)ให้เป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ต่อผลงานการค้นพบที่จะช่วยทำให้โลกสามารถต่อสู้ปัญหาร้ายแรงเช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศโลกได้
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(8 ต.ค)ว่า ไฮเนอร์ ลิงเกอ (Heiner Linke) ประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาเคมีแถลงว่า การค้นพบของผู้ชนะและวิสัยทัศน์ที่นำไปสู่การถือกำเนิดวัสดุประเภทใหม่ที่สามารถกักเก็บก๊าซจำนวนมหาศาลในปริมาณแค่เล็กน้อย”
ลิงเกอได้เปรียบเทียบวัสดุที่เกิดใหม่เหล่านี้ที่มีรูปร่างเหมือนกระเป๋าถือของเฮอร์ไมโอนี แกรนเจอร์ (Hermione Granger)ที่มีลักษณะเล็กที่ด้านนอกแต่ด้านในใหม่กว่ามาก และในอีกหนึ่งการเปรียบเทียบให้เห็น เขาพูดว่าการทำงานของวัสดุเหมือนห้องต่างๆในโรงแรมที่มีกลุ่มต่างๆของโมเลกุลสามารถผ่านเข้าออกได้เหมือนราวกับว่าเป็นแขกของโรงแรม
คณะกรรมการรางวัลโนเบลได้แสดงความชื่นชมต่อผู้ชนะในการสร้างวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ (Metal organic frameworks) หรือ MOFs ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตจริงเป็นต้นว่า ดักน้ำจากอากาศกลางทะเลทราย การจับคาร์บอนไดออกไซด์ กักก๊าซพิษหรือเร่งปฎิกริยาเคมี
ยักฮี ศาสตราจารย์เคมีประจำมหาวิทยาลัย UC Berkeley ที่เกิดในจอร์แดนกำลังอยู่ระหว่างต่อเที่ยวบินเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวดีว่าเขาชนะรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ เขากล่าวว่าตัวเองรู้สึกประหลาดใจ ยินดีและเต็มตื้นที่สามารถชนะรางวัลที่ทรงเกียรตินี้ได้สำเร็จ
“พ่อและแม่ของผมแทบอ่านและเขียนไม่ได้ มันถือเป็นการเดินทางแต่วิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้คุณทำได้” เขาเปิดใจต่อคณะกรรมการรางวัลโนเบล
ทั้งนี้ทั้งยักฮีและพี่น้องมากมายของเขาถูกเลี้ยงในบ้านขนาด 1 ห้องที่กรุงอัมมาน จอร์แดน โดยที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าหรือน้ำประปาใช้ โรงเรียนเป็นที่หลบภัยจากความท้าทายอื่นๆของชีวิต คณะกรรมการกล่าว
ศาสตราจารย์เคมีประจำวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน คิม เจลฟ์ส์ (Kim Jelfs) เปิดเผยว่า มีวัสดุใหม่ที่เรียกว่า วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ MOFs มีไม่ต่ำกว่า 100,000 ถูกรายงานว่ามีขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน
อ้างอิงจากกูเกิลพบว่า โครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ (Metal-Organic Frameworks: MOFs) คือวัสดุระดับนาโนที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนสูง เกิดจากการรวมตัวของไอออนโลหะและโมเลกุลอินทรีย์ สามารถปรับแต่งโครงสร้างและคุณสมบัติได้ มีพื้นที่ผิวภายในสูงมาก ทำให้มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เป็นตัวกรอง, ตัวดูดซับ, ตัวเร่งปฏิกิริยา, และในการกักเก็บก๊าซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ถือกำเนิดจากไอเดียของนักเคมีชาวอังกฤษ ริชาร์ด ร็อบสัน ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ที่ต้องการสอนนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมด้วยลูกบอลไม้และเขาต้องการเจาะรูแต่เมื่อเขากำลังเจาะเขาตระหนักว่าข้อมูลทางเคมีมหาศาลขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรู และทำให้อยากรู้ว่าหากเขาทำการเชื่อมโมเลกุมประภทต่างกันเข้าด้วยกันมากว่าอะตอมของพวกนั้น เขาจะสามารถสร้างวัสดุใหม่ได้หรือไม่
หนึ่งในจุดสำคัญของการสร้างสรรค์ MOFs คือการทำให้สามารถสร้างน้ำจากอากาศในทะเลทรายรัฐแอริโซนาได้ โดยวัสดุ MOFs ของคนทั้งหมดสามารถจับน้ำที่ระเหยจากอากาศ และในตอนเช้าพบว่าแสงแดดทำให้วัสดุร้อนและสามารถรวบรวมน้ำได้ อ้างอิงจากคณะกรรมการรางวัลโนเบล