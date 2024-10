“ออย” สุดเก๋า “โต๋” ประเดิม 2 แชมป์ ศึก “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต ซีรีส์ 2024” สนาม 2 - USA

ทัพเจ็ตสกีไทยเปิดฉากสวย ในศึก “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ ซีรีส์ 2024” (WGP#1 Waterjet World Series 2024) ที่เลคฮาวาซู สหรัฐอเมริกา ด้วยการประเดิมคว้า 2 แชมป์โลกมาครองเป็น จาก “ออย” อรรถพล คุณสา ในรุ่นมือเก๋า PRO-AM VETERANS RUNABOUT LIMITED ที่ทำ “เพอร์เฟคต์เกมส์” ได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมควงลูกทีม 777 Performance by Jumbo Tuner ของตัวเอง “น้องโต๋” ลวัณกร เมธานิธิกุล กระชากแชมป์ NOVICE RUNABOUT 1100 STOCK มาครองได้อีกรุ่นศึกเจ็ตสกี “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ ซีรีส์ 2024” (WGP#1 Waterjet World Series 2024) หรือ “เวิลด์ไฟนัล” ทัวร์นาเมนต์อันเป็นตำนานของการเจ็ตสกีโลก ได้เปิดฉากการแข่งขันกันขึ้นแล้ว ที่เมืองเลค ฮาวาซู ซิตี้ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทัพเจ็ตสกีไทยประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคว้าแชมป์โลกมาครองได้แล้ว 2 รุ่น จาก 2 ยอดนักแข่งของทีม 777 Performance by Jumbo Tunerเริ่มที่รุ่นมือเก๋า PRO-AM VETERANS RUNABOUT LIMITED แชมป์ตกเป็นของ “ออย” อรรถพล คุณสา ที่ควบเจ็ตสกีคู่ใจ เข้าวินทั้ง 3 โมโต เก็บ 180 คะแนนเต็ม ทำ “เพอร์เฟคต์เกมส์” ได้สำเร็จ ซึ่งหลังจบการแข่งขัน เจ้าตัวได้กล่าวให้สัมภาษณ์ด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มว่า ดีใจกับแชมป์แรกที่ได้มาตามความคาดหวัง ถือเป็นแชมป์ที่น่ายินดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะคู่แข่งและคนล้วนแต่บิ๊กเนมทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น จอร์จี้ คาซาร์ อดีตแชมป์โลกรุ่นใหญ่สุด PRO ABOUT GP จากฮังการรี จุน อิโคมะ แชมป์จากญี่ปุ่น “พี่อ๋อน” ธีระพงศ์ พิมพาวัตร รวมทั้งยอดฝีมือจาก บราซิล เอสโตเนีย บาห์เรน คูเวต และอีกหลายชาติที่เก่ง ๆ ทำให้การแข่งขันปีนี้สนุกมากออย-อรรถพล เผยต่อไปว่า “อย่างที่บอกว่าปีนี้ผมมั่นใจเกินร้อยกับแชมป์สนามนี้ เพราะเรื่องเรือ เรื่องทีม เรื่องช่าง ได้แก้ไขข้อผิดพลาดมาจากสนามแรกที่โปแลนด์ ซึ่งจบอันดับ 2 ไปหมด 100 เปอร์เซนต์แล้ว ทำให้คว้าแชมป์แบบเพอร์เฟคต์เกมส์ ซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมาก ที่โปแลนด์ผมใช้เรือสต๊อคลงแข่งในคลาสลิมิเต็ด ก็เลยทำได้ไม่เต็มที่ แต่ครั้งนี้ที่ฮาวาซูผมตั้งใจสุด ๆ ในการคว้าแชมป์ก็เลยทำทุกอย่างตามกติกาเป๊ะ ๆ จนประสบความสำเร็จดังใจหวัง อย่างไรก็ตามผมยังเหลือแข่งในรุ่น PRO-AM RUNABOUT LIMITED อีกหนึ่งรายการ ก็ตั้งใจจะคว้าดับเบิ้ลแชมป์ให้ได้ ขอให้แฟน ๆชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ”ส่วนอีกแชมป์โลกที่นักเจ็ตสกีไทย ประเดิมคว้ามาได้ คือรุ่น NOVICE RUNABOUT 1100 STOCK จาก “น้องโต๋” #T20 ลวัณกร เมธานิธิกุล ลูกทีมของโค้ชออย ในทีม 777 Performance by Jumbo Tuner ซึ่งทำคะแนนรวม 3 โมโตได้ 173 แต้ม โดย “น้องโต๋” เผยถึงความสำเร็จในศึกเวิลด์ไฟนัลว่า เป็นอะไรที่ดีใจมาก เพราะเป็นการมาแข่งที่สหรัฐอเมริกาครั้งแรกของตนเอง กับการเริ่มต้นด้วยตำแหน่งแชมป์ ซึ่งไม่ง่ายเลยกว่าจะได้มา โดยเฉพาะ 2 โมโตแรก ต้องไล่กวดคู่แข่งมาโดยตลอด ซึ่งตอนแรกตื่นเต้นมากกลัวจะพลาดตกเรือเพราะคลื่นเยอะจริง ๆ ยิ่งโมโต 2 ออกตัวไม่ทันเรือข้าง ๆ แถมโดนเบียดจนหล่นไปอยู่ที่ 4 กว่าจะไล่ตามจนมาจบที่ 2 ได้ เล่นเอาหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียว มาอเมริกาเที่ยวนี้หวังแชมป์ไว้ 3 รุ่น ได้ไปรุ่นนึงแล้ว ส่วนที่เหลือจะทำให้ดีที่สุดเตรียมพบกับศึกวอเตอร์เจ็ตเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก “ดับเบิลยู จีพีวัน วอเตอร์เจ็ตเวิลด์ ซีรีส์ 2024” (WGP#1 WATERJET WORLD SERIES 2024) สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2567 ณ เลคฮาวาซู รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา แฟนมอเตอร์สปอร์ต และเจ็ตสกี สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ :Website : https://jetskiprotour.comFacebook : jetskiprotourYoutube : Jetski ProtourInstagram : jetski_protourTiktok : jetski_protour