ปฏิทินวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์ เดือนตุลาคม

เดือนตุลาคม เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มี "วันสำคัญทางวิทยาศาสตร์" ให้ได้รำลึกถึงเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งได้ฝากผลงานการค้นคว้าที่น่าจดจำและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และยังมีวันสำคัญสากลต่างๆ ให้ได้ระลึกถึงปณิธานความปรารถนาที่ได้ตั้งวันสำคัญให้เกิดขึ้น อาทิ .....
3 ตุลาคม : เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่ได้รับฉายา “บิดาแห่งเวชศาสตร์เขตร้อน” เซอร์แพทริก แมนสัน (Sir Patrick Manson) แพทย์ชาวสก็อตแลนด์ผู้ค้นพบสิ่งสำคัญด้านปรสิตวิทยาและเป็นผู้ก่อตั้งสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน และเป็นค้นพบว่า “โรคเท้าช้าง” ในมนุษย์แพร่กระจายผ่าน สิ่งนี้ทำให้เขาเป็นบุคคลแรกที่แสดงการแพร่เชื้อผ่านสัตว์ขาปล้องที่ดูดเลือด การค้นพบของเขานำไปสู่ทฤษฎียุง - มาลาเรีย ซึ่งต่อมากลายเป็นรากฐานของวิชามาลาเรียวิทยาในปัจจุบัน
4 ตุลาคม : วันที่ดาวเทียมดวงแรกของโลกถูกส่งขึ้นวงโคจร “สปุตนิก 1” (Sputnik 1) เป็นดาวเทียมประดิษฐ์ดวงแรกของโลก ที่สหภาพโซเวียตส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1957 ถือเป็นการเริ่มต้นยุคอวกาศ (Space Age) ของมวลมนุษยชาติ ดาวเทียมรูปร่างกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 58 เซนติเมตร นับได้ว่าเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ถูกส่งขึ้นยังอวกาศ โดยมีจรวดอาร์ – 7 เป็นพาหนะที่นำพาดาวเทียมดวงนี้ขึ้นสู่วงโคจร หลังจากนั้นจึงถูกปล่อยให้โคจรอยู่ห่างจากพื้นผิวโลกประมาณ 250 กิโลเมตรก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดลง ภารกิจของสปุตนิก 1 คือการทดสอบการโคจรของดาวเทียม และการวัดความหนาแน่นของบรรยากาศโลก
7 ตุลามคม : เป็นวันคล้ายวันเกิดของ นิลส์ โปร์ (Niels Bohr) เป็นนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กที่มีส่วนสนับสนุนพื้นฐานเพื่อความเข้าใจในโครงสร้างอะตอมและทฤษฎีควอนตัม ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ใน ค.ศ. 1922 และนอกจาก Albert Einstein แล้ว ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ไม่มีนักฟิสิกส์คนใดมีอิทธิพลทางความคิดต่อฟิสิกส์มากเท่า Niels Bohr ซึ่งนอกจากจะเป็นนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่แล้ว Bohr ยังเป็นนักปรัชญาด้วย แต่ก็ไม่ได้เหมือนนักปรัชญาส่วนใหญ่ที่ชอบเขียนหนังสือ เพราะ Bohr ไม่ได้เขียนตำราปรัชญาเลย กระนั้นอิทธิพลทางความคิดด้านปรัชญาของ Bohr ก็ถูกส่งผ่านทางลูกศิษย์ และผู้ร่วมงาน เวลามีการสัมมนาที่ Institute for Theoretical Physics ซึ่งเป็นสถาบันที่ Bohr จัดตั้งขึ้นที่ Copenhagen ในเดนมาร์ก จนในสมัยนั้นสถาบันนี้คือสำนักตักสิลาที่นักฟิสิกส์ทุกคนต้องการไปเยือน
20 ตุลามคม : เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ค้นพบอนุภาคนิวตรอน เจมส์ แชดวิก (James Chadwick) นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ผู้ค้นพบ "นิวตรอน" ในปี 1932 ซึ่งนำไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญอย่างการระเบิดปรมาณู จากการสงสัยของเจมส์ว่าทำไมน้ำหนักอะตอมของฮีเลียมจึงหนักเป็น 2 เท่าของที่ควรจะเป็น เขาจึงทำการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังอะตอมของธาตุต่างๆ และพบว่าในนิวเคลียสของอะตอมไม่ได้มีเฉพาะโปรตอนซึ่งมีประจุบวกเท่านั้น แต่ยังมีอนุภาคอีกชนิดหนึ่งที่เป็นกลางทางไฟฟ้าและมีมวลใกล้เคียงกับโปรตอนรวมอยู่ด้วย ซึ่งต่อมาเรียกว่า “นิวตรอน (neutron)”
21 ตุลามคม : เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้ง “รางวัลโนเบล” อัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) นักเคมีชาวสวีเดนที่มีชื่อเสียงจากการประดิษฐ์ไดนาไมต์ และการก่อตั้งรางวัลโนเบล โดยยกทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ในพินัยกรรมให้เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ และแม้จะถูกจดจำในฐานะ "พ่อค้าแห่งความตาย" จากการประดิษฐ์ระเบิด แต่เขาก็ได้สร้างมรดกแห่งความดีงามผ่านการก่อตั้งรางวัลโนเบล ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่มอบให้กับบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์
24 ตุลามคม : เป็นวันคล้ายวันเกิดของ อันโตนี ฟัน เลเวินฮุก (Antonie Van Leeuwenhoek) “บิดาแห่งจุลชีวิวทยา” นักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์ แม้จะไม่ได้ร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยเนื่องจากฐานะทางครอบครัวที่ไม่ดี แต่ด้วยความช่างสังเกตและความสนใจในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เขาได้พัฒนากล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงสุดในยุคนั้น (200-300 เท่า) และใช้ในการค้นพบ “Animalcules” หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “จุลินทรีย์”
27 ตุลามคม : เป็นวันคล้ายวันเกิดของ เจมส์ คุก (James Cook) ผู้บุกเบิกการสำรวจวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักสำรวจและนักเดินเรือชาวบริเตนใหญ่ และยังเป็นนักทำแผนที่ โดยเขาได้เดินทางไปสำรวจมหาสมุทรแปซิฟิกถึง 3 ครั้ง ซึ่งได้ทำแผนที่แนวชายฝั่งไว้ส่วนใหญ่ กัปตัน เจมส์ คุก เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เข้ามาสำรวจประเทศออสเตรเลีย และยึดออสเตรเลียเป็นอาณานิคมของบริเตนใหญ่ เป็นผู้ค้นพบเกาะฮาวายนอกจากนี้เขายังเป็นผู้คนพบเกาะอีกหลายแห่ง เช่น เกาะนิวซิแลนด์ เป็นต้น
