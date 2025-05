“อัสลามจอน” ได้ขยันอัด “เด็ดดวงเล็ก” สานต่อไร้พ่าย 7 ไฟต์รวด ศึก ONE ลุมพินี 107

ศึก ONE ลุมพินี 107 จัดเต็มความมันให้กับแฟนมวยใน 195 ประเทศทั่วโลกแบบดุเดือดเร้าใจ โดยจอมบู๊ทั้ง 24 ชีวิต พร้อมใจกันสู้แบบสุดตัวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” นักสู้ไฟแรง วัย 21 ปี จากอุซเบกิสถาน ขึ้นชกอาชีพ 20 ไฟต์ยังไม่เคยแพ้ใคร ปะทะ “เด็ดดวงเล็ก วันของโอม MBK” จอมเตะดุดัน วัย 22 ปี จากขอนแก่น ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวตยกแรก “อัสลามจอน” ใช้หมัดที่รวดเร็วเป็นอาวุธเด็ดเข้าโจมตี ส่วน “เด็ดดวงเล็ก” พยายามคุมจังหวะเกมเน้นไม่ประมาทเอาไว้ก่อน ช่วงที่เหลือนักชกชาวไทยเดิมเกมบุกสาดแข้ง 5G มากขึ้น แต่ “อัสลามจอน” สเตปเท้ายังไวเอาตัวรอดพร้อมชกสวนกลับได้วูบวาบมากกว่า จบครบ 3 ยก “อัสลามจอน” เป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ พร้อมสานต่อสถิติไร้พ่ายบนเวที ONE ลุมพินี ติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 7คู่เอกภาคอินเตอร์ “เพชรสาม” นาห์ยัน โมฮัมเหม็ด กำปั้นฟอร์มสด วัย 16 ปี ตัวแทนฝรั่งเศส/แอลจีเรีย อาสารับน้องเดือด “อดัม ส.เดชะพันธ์” ลูกครึ่งไทย/มาเลย์ วัย 17 ปี ที่หวังแจ้งเกิดให้ได้ตั้งแต่ไฟต์แรก ในกติกามวยไทย 112 ป.เปิดฉากยกแรก “เพชรสาม” และ “อดัม” ไม่รอช้าเปิดหน้าลุยแลกอาวุธชุดใหญ่เข้าใส่กันทันที ช่วงที่เหลือทั้งคู่ยังสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรี แต่ช่วงท้าย “อดัม” มีลูกฮึดไล่ถลุงจน “เพชรสาม” ออกอาการซึมให้เห็น ครบ 3 ยก กรรมการรวมคะแนนแล้วชูมือให้ “อดัม” ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ (2-1 เสียง) แจ้งเกิดบนสังเวียน ONE ลุมพินี ได้แบบสวยงามตลอดการแข่งขันสุดร้อนระอุในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีมวยฝีมือแกร่ง 3 ราย โชว์ลีลาชกเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงตัดสินใจแจกโบนัสพิเศษให้เป็นรางวัลทันทีคนละ 350,000 บาท แบบไม่รวมค่าตัว รวมยอดเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ได้แก่ “โนริกะ ริว”, “เพชรหนึ่ง”ไอแซค โมฮัมเหม็ด และ “เวโร”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 107- คู่เอก อัสลามจอน ออร์ติคอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เด็ดดวงเล็ก วันของโอม MBK (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)- คู่รอง เวโร (เมียนมา) ชนะทีเคโอ จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 1:09 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)- ปฏักนิล ซินบีมวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ สิงห์ธนวัฒน์ นกยีนส์ลาดกระบัง (มวยไทย 127 ป.)- ศักดิ์ศรี ซุปเปอร์เล็กมวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ กายสิทธิ์ ป.ประจันสี (มวยไทย 140 ป.)- โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต ชนะน็อก เจริญพร ทีเคดี.มวยไทย นาทีที่ 1:41 ของยก 2 (มวยไทย 116 ป.)- ก้องบูรพา ทิพย์ท่าไม้ ชนะคะแนนเอกฉันท์ นิธิกร เจพี.เพาเวอร์ (มวยไทย 113 ป.)- อดัม ส.เดชะพันธ์ (มาเลเซีย/ไทย) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ “เพชรสาม” นาห์ยัน โมฮัมเหม็ด (ฝรั่งเศส/แอลจีเรีย) (มวยไทย 112 ป.)- “เพชรหนึ่ง”ไอแซค โมฮัมเหม็ด (ฝรั่งเศส/แอลจีเรีย) ชนะทีเคโอ อันโตนิโอ ปิอานา (อิตาลี) นาทีที่ 1:37 ของยก 2 (มวยไทย 117 ป.)- ฮิคารุ ฟูรุมูระ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก “เพชรสอง” เคอีส โมฮัมเหม็ด (ฝรั่งเศส/แอลจีเรีย) นาทีที่ 1:33 ของยกแรก (มวยไทย 128 ป.)- รีฟดีน มาสดอร์ (มาเลเซีย) ชนะทีเคโอ น้องเบีย ลาวล้านช้าง (ลาว) นาทีที่ 0:47 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)- อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะทีเคโอ ร็อบสัน เด โอลิเวรา (บราซิล/เวียดนาม) นาทีที่ 3:44 ของยก 2 (MMA 128 ป.)- โนริกะ ริว (ญี่ปุ่น) ชนะซับมิชชัน เซมฟิรา อาลิเอวา (รัสเซีย/อาเซอร์ไบจาน) นาทีที่ 4:53 ของยก 2 (MMA รุ่นสตรอว์เวต)