NARIT อัปเดทตำแหน่งดาวหาง C/2025 R2 (SWAN) คาดว่าจะโคจรเข้าใกล้โลกที่สุด 20 ตุลาคม 68

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT อัปเดทข้อมูลและตำแหน่งดาวหาง C/2025 R2 (SWAN) หรือชื่อเดิมคือ SWAN25B ค้นพบโดย Vladimir Bezugly นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวยูเครน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา จากภาพถ่ายยานสำรวจดวงอาทิตย์ SOHO ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันจาก Michael Mattiazzo นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวออสเตรเลียที่สังเกตเห็นดาวหางดวงนี้ได้ด้วยกล้องสองตา หลังจากนั้นมีนักดาราศาสตร์สมัครเล่นจากทั่วโลกสามารถถ่ายภาพได้ รวมถึงที่ประเทศไทยด้วย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ดาวหาง C/2025 R2 (SWAN) มีตำแหน่งปรากฏทางทิศตะวันตก อยู่ระหว่างดาวอังคาร และดาวสไปกา (Spica) ในกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo)สำหรับผู้สังเกตที่อยู่ในประเทศไทย สามารถสังเกตการณ์ดาวหางดวงนี้ได้ในช่วงหัวค่ำทันทีที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ปรากฏสูงจากขอบฟ้าเพียงประมาณ 10 องศาเท่านั้น ก่อนที่ดาวหางจะตกลับไปในช่วงเวลาประมาณ 19:50 น. อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ตำแหน่งปรากฏของดาวหางจะสูงขึ้นจากขอบฟ้าเรื่อยๆ และยังเป็นไปได้ว่าโลกจะโคจรตัดผ่านสายธารฝุ่นที่ดาวหางปลดปล่อยทิ้งไว้ในอวกาศในช่วงวันที่ 4 - 6 ตุลาคม จึงอาจเกิด “ฝนดาวตก” ในช่วงคืนดังกล่าว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลวงโคจรของดาวหางล่าสุด นักดาราศาสตร์พบว่าเป็นดาวหางคาบยาว มีคาบการโคจร 22,554 ปี ซึ่งดาวหางได้เฉียดผ่านดวงอาทิตย์ไปตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ดังนั้นจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับสังเกตการณ์ดาวหางมากที่สุด โดยคาดว่าดาวหางจะโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดในวันที่ 20 ตุลาคม 2568อย่างไรก็ตาม จากภาพถ่ายล่าสุดได้ชี้ให้เห็นบริเวณส่วนหัวของดาวหางมีลักษณะแปลกประหลาดและไม่สมมาตร บ่งชี้ว่าส่วนนิวเคลียสของดาวหางอาจจะกำลังแตกตัวออกจากกัน จึงต้องเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงต่อไป
ข้อมูล :สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT / ภาพ :Gerald Rhemann และ Michael Jäger