NARIT ชวนจับตา “SWAN25BW” ดาวหางดวงใหม่ที่เพิ่งค้นพบ และอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT ชวนจับตา “SWAN25BW” ดาวหางดวงใหม่ที่เพิ่งค้นพบและอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยดาวหางดวงนี้ ถูกค้นพบโดย Vladimir Bezugly นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวยูเครน เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2025 จากภาพถ่ายของยานสำรวจดวงอาทิตย์ SOHO ซึ่งต่อมาก็ได้รับการยืนยันจาก Michael Mattiazzo นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวออสเตรเลีย ที่สามารถสังเกตเห็นดาวหางดวงนี้ได้ด้วยกล้องสองตา เบื้องต้นคาดว่ามีค่าแมกนิจูดปรากฏ 7.3 ซึ่งยังสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และมีความยาวของหางประมาณ 2 องศา หรือประมาณดวงจันทร์เต็มดวง 4 ดวงเรียงต่อกัน
ขณะนี้ SWAN25B มีตำแหน่งปรากฏทางทิศตะวันตก อยู่ระหว่างดาวอังคาร และดาวสไปกา (Spica) ในกลุ่มดาวหญิงสาว (ภาพประกอบในคอมเมนต์) สำหรับผู้สังเกตที่อยู่ประเทศไทย สามารถสังเกตการณ์ดาวหางดวงนี้ได้ในช่วงหัวค่ำทันทีที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า แต่จะมีมุมเงยจากขอบฟ้าเพียงประมาณ 10 องศาเท่านั้น และดาวหางจะตกลับขอบฟ้าไปในช่วงเวลาประมาณ 19:50 น.
อย่างไรก็ดี ตำแหน่งปรากฏของดาวหางจะสูงขึ้นจากขอบฟ้าเรื่อย ๆ ในช่วงหลังจากนี้ เบื้องต้นคาดว่าดาวหางจะเฉียดผ่านโลกที่ระยะห่างประมาณ 1 ใน 4 ของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ และมีความเป็นไปได้ว่าโลกจะโคจรตัดผ่านสายธารฝุ่นที่ดาวหางปลดปล่อยทิ้งไว้ในอวกาศในช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคม จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด “ฝนดาวตก” ในช่วงคืนดังกล่าว
ทั้งนี้ จากภาพถ่ายล่าสุดก็ชี้ให้เห็นว่าบริเวณส่วนหัวของดาวหาง มีลักษณะแปลกประหลาดและไม่สมมาตร บ่งชี้ว่าส่วนนิวเคลียสของดาวหางอาจจะกำลังแตกตัวออกจากกัน
สำหรับข้อมูลวงโคจร ค่าความสว่าง และวันที่ดาวหางเฉียดโลกหรือดวงอาทิตย์ ยังคงต้องรอผลการสังเกตการณ์โดยละเอียดอีกครั้ง จึงจะสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของดาวหางดวงนี้อย่างแม่นยำได้ มาร่วมลุ้นกันว่า ดาวหางดวงนี้จะเพิ่มความสว่างจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่ หรืออาจค่อย ๆ จางหายไปเป็นเศษน้ำแข็งที่ลอยเคว้งในระบบสุริยะต่อไป
- - - - - - - - - - - - - - -
- ข้อมูล / ภาพอ้าอิง
- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT
- Gerald Rhemann / Michael Jäger