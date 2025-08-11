ชวนชม! “ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์” ฝนดาวตกวันแม่ ค่ำคืน 12 สิงหาคมนี้

ชวนชม “ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์” หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ “ฝนดาวตกวันแม่” ในคืน “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม ถึงรุ่งเช้า 13 สิงหาคม โดยมีอัตราการตกสูงสุดประมาณ 100 ดวงต่อชั่วโมง ปรากฏจากทิศทางของกลุ่มดาวเพอร์เซออัส (Perseus) หากสภาพอากาศปลอดโปร่งไร้ฝน สามารถชมได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทย
“ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์” เกิดจากเศษฝุ่นของดาวหางสวิฟท์-ทัตเทิล (109P/Swift-Tuttle) ที่หลงเหลืออยู่ในแนววงโคจร เมื่อโลกเคลื่อนผ่านเข้าไปในบริเวณนั้น เศษฝุ่นจะถูกแรงโน้มถ่วงดึงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและลุกไหม้จนเกิดเป็นแสงสว่างวาบบนท้องฟ้า ฝนดาวตกนี้มีลักษณะเด่นคือดาวตกสีเขียวสดใสจากองค์ประกอบของแมกนีเซียม เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบต่อโลก
ข้อแนะนำชมในการชมฝนดาวตก ควรชมในบริเวณที่ห่างจากตัวเมือง หรือบริเวณที่ไม่มีแสงรบกวน สำหรับวิธีการสังเกตฝนดาวตกที่ดีที่สุด คือ นอนชมด้วยตาเปล่า ตามทิศทางการกระจายตัวของฝนดาวตก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝน และมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ หากพลาดชมปรากฏการณ์ครั้งนี้ยังสามารถติดตามชมฝนดาวตกอื่นๆ ได้ เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ทำความรู้จัก .... คลิก! "เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด” S4 ตื่นตาท้องฟ้ายามราตรี กับ 16 แหล่งดูดาวสุดอันซีนแห่งใหม่ของไทย"
ข้อมูล - รูปอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - -
- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT
- science.nasa.gov (109P/Swift-Tuttle)