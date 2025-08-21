xs
NARIT นำ “ชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อยริวกู” จัดแสดงที่เชียงใหม่ โอกาสชมวัตถุจากนอกโลกที่หาดูได้ยากที่สุดในโลก ก่อนส่งกลับญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) จัดแสดง “ชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อยริวกู” ของจริงจากห้วงอวกาศ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 30 สิงหาคม 2568  โอกาสพิเศษ ที่ชาวเชียงใหม่และผู้สนใจจะได้ชมวัตถุจากนอกโลกที่หาดูได้ยากที่สุดในโลก ด้วยตาของคุณเอง จัดแสดงในโซนพิเศษ พร้อมหินและอุกกาบาตหลากหลายชนิด อาทิ หินลาวา อุกกาบาตที่หาดูได้ยาก ตัวอย่างดินดวงจันทร์ ฯลฯ ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


นอกจากนี้ ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 ส่งท้ายการจัดแสดงชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อยริวกูในประเทศไทยก่อนส่งกลับญี่ปุ่น พบกับ Special Talk สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เวลา 18:30 - 19:30 น. ณ ท้องฟ้าจำลอง อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ร่วมพูดคุยกับ Assoc. Prof. Elizabeth J. Tasker จากองค์การอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น (JAXA) นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ผู้นำพาภารกิจฮายาบูสะ 2 ออกสู่สายตาชาวโลก ในประเด็น “ชิ้นส่วนจากต้นกำเนิดระบบสุริยะ: ภารกิจการเก็บตัวอย่างจากริวกูของฮายาบูสะ 2” วิทยากรท่านนี้ เป็นเจ้าของหนังสือชื่อดังอย่าง The Planet Factory และผู้เขียนบทความดาราศาสตร์ให้กับสื่อดาราศาสตร์ระดับโลก อาทิ Space.com และ Astronomy Magazine ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/oVjTmVw5Y7KB79oR7


"ดาวเคราะห์น้อยริวกู" (Ryugu) เป็นดาวเคราะห์น้อยประเภท C (คาร์บอนิก) มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 870 เมตร อยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก เชื่อกันว่าเป็นวัตถุโบราณที่หลงเหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะ มีอายุราว 4.6 พันล้านปี และมีองค์ประกอบของสารอินทรีย์และน้ำ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิต ซึ่งภารกิจฮายาบูสะ 2 สามารถเก็บตัวอย่างจากใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยริวกู และนำกลับสู่โลกได้สำเร็จเมื่อปี 2020 โดยใช้เวลาปฏิบัติภารกิจรวมกว่า 6 ปี นับเป็นชิ้นส่วนจากใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์นำกลับมาได้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจต้นกำเนิดของระบบสุริยะได้มากยิ่งขึ้น




