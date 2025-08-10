สวทช. จับมือ JAXA จัดบรรยายพิเศษ เผยเบื้องลึกภารกิจอวกาศระดับโลก และบทบาทของญี่ปุ่นในโครงการป้องกันดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ "เจาะลึกโครงการสำรวจอวกาศขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฟูจิโมโตะ มาซากิ (Dr. Fujimoto Masaki) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศและอวกาศยาน (ISAS) และผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เป็นผู้บรรยาย ณ อาคารเนคเทค สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ
ดร.ฟูจิโมโตะ ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความสำเร็จของโครงการอวกาศที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับญี่ปุ่นและของโลก เริ่มต้นจากภารกิจ ฮายาบูซะ 2 (Hayabusa2) ที่สามารถนำตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยริวกู (Ryugu) กลับสู่โลกได้สำเร็จ พร้อมเปิดเผยรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นของภารกิจแห่งอนาคต Martian Moons eXploration (MMX) ซึ่งมีเป้าหมายสำรวจดวงจันทร์โฟบอส (Phobos) ของดาวอังคาร นอกจากนี้ยังได้ฉายภาพบทบาทสำคัญของญี่ปุ่นในโครงการป้องกันดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลก (Asteroid Collision Avoidance Project) เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับมวลมนุษยชาติ การบรรยายครั้งนี้ได้จุดประกายและอัปเดตความรู้ใหม่ล่าสุดให้กับผู้เข้าร่วมฟังหลากหลายกลุ่ม ทั้งนักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ความร่วมมือกับ JAXA ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมในการนำความรู้และประสบการณ์ระดับโลกมาสู่ประเทศไทย การบรรยายของ ดร.ฟูจิโมโตะ ไม่เพียงแต่เผยให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศที่น่าทึ่ง แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและบุคลากรของเราหันมาสนใจวิทยาศาสตร์อวกาศมากขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศต่อไป
ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสกับความสำเร็จของภารกิจอวกาศอย่างใกล้ชิด JAXA ได้นำตัวอย่างจริงจากดาวเคราะห์น้อยริวกู มาจัดแสดงให้ชมเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย (นอกประเทศญี่ปุ่น) ในงาน อว.แฟร์ 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์