สวทช. ประกาศผล ‘ทีมซินแท็กซ์ไวยากรณ์’ คว้าแชมป์ Kibo Robot Programming Challen เป็นตัวแทนแข่งขันเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ สถานีอวกาศนานาชาติ

เปิดเผยว่า กระทรวง อว. โดย สวทช. ร่วมกับแจ็กซา และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ร่วมกันจัดแข่งขันโครงการ The 6th Kibo Robot Programming Challenge ทั้งนี้ สวทช. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมีโจทย์ภารกิจเป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบจำลองหรือ Simulation ควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ให้ค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจากผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 208 ทีมทั่วประเทศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์นานาชาติต่อไปกล่าวต่อว่า ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมคิดไม่ออก (KidMaiOK) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมมาเล่นแต่เอาจริง (Ma len tae ao jing) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลทีมนำเสนอดีเด่น ได้แก่ ทีมเส้นสวย (SENSUAY) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมโรโบตา (Robota) จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยสำนักงานกรุงเทพฯ กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีแก่เยาวชนไทยผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 208 ทีมว่า เป็นเรื่องน่าประทับใจอย่างยิ่งที่จำนวนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปี สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของทุกทีมในการพัฒนาโค้ดเพื่อพิชิตโจทย์การแข่งขันภายใต้แนวคิดการทำงานบนสถานีอวกาศนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล และขอต้อนรับทีมผู้ชนะเลิศสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์นานาชาติ ณ ศูนย์อวกาศสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและการทำงานของเยาวชนไทยในอนาคตด้านผู้ร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันในปีนี้ กล่าวเสริมว่า “ขอแสดงความยินดีกับทีมตัวแทนประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนเยาวชนไทยในการแข่งขันครั้งสำคัญนี้ การตอบรับอย่างดีจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ภารกิจด้านอวกาศมีความท้าทายและต้องการบุคลากรที่มีทักษะขั้นสูง ทั้งการคิดวิเคราะห์เชิงระบบและความรู้แบบสหวิทยาการ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ เราขอส่งกำลังใจให้ทีมตัวแทนไทยในการแข่งขันที่ญี่ปุ่น และขอเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนทุกคนที่มีความฝันด้านการบินและอวกาศ เราเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นของพวกเขาในวันนี้ คือรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศไทยในอนาคต”ขณะที่ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันในปีนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทขอแสดงความยินดีกับเยาวชนผู้เข้าแข่งขันทุกคนในโครงการ The 6th Kibo Robot Programming Challenge และขอชื่นชมทีมซินแท็กซ์ไวยากรณ์เป็นพิเศษที่คว้ารางวัลชนะเลิศในปีนี้ และได้รับโอกาสเดินทางไปร่วมกิจกรรมแข่งขันที่ศูนย์อวกาศสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงความสามารถบนเวทีด้านอวกาศระดับนานาชาติ เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถและรักในเทคโนโลยี การสร้างประสบการณ์ให้พวกเขาในเวทีระดับโลก คือการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้พร้อมสำหรับเทคโนโลยีในอนาคตอย่างยั่งยืน”สำหรับทีมตัวแทนประเทศไทยจะได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ The 6th Kibo Robot Programming Challenge รอบชิงแชมป์นานาชาติ ที่ศูนย์อวกาศสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักบินอวกาศญี่ปุ่น และได้สัมผัสกับประสบการณ์ล้ำค่าในศูนย์อวกาศสึกุบะซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นสถานที่หลักสำหรับปฏิบัติการโครงการวิจัยอวกาศของญี่ปุ่น และฝึกฝนนักบินอวกาศชาวญี่ปุ่นที่ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานีอวกาศนานาชาติ นับเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากและจะจุดประกายความฝันให้เยาวชนไทยต่อไป