NASA เผยภาพ “เนบิวลาอุ้งเท้าแมว - NGC 6334” ฉลองครบรอบ 3 ปี กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์

(NASA's Webb Scratches Beyond Surface of Cat's Paw for 3rd Anniversary)

หลังจากที่ได้ขึ้นสู่ห้วงอวกาศในเดือนธันวาคม 2021 และเริ่มปฏิบัติภารกิจสำรวจจักรวาลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2022 ในปี 2025 นี้(James Webb Space Telescope – JWST) ได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว ด้วยการถ่ายภาพวัตถุอวกาศต่างๆ ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ในช่วงคลื่นอินฟราเรด ให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาหาข้อมูล รวมถึงให้ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวด้านอวกาศได้ชื่นชมความสวยงามของวิวทัศน์ในมุมมองต่างๆ ของจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลในโอกาสครบรอบในการปฏิบัติภารกิจสำรวจสามพันธมิตรผู้ร่วมสร้างกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ จะมีการเผยภาพวัตถุอวกาศเพื่อฉลองให้กับความสำเร็จของกล้องโทรทรรศน์อวกาศตัวนี้ ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกล้องสำรวจอวกาศที่มีประสิทธิภาพสูงที่มอบภาพงดงามที่ช่วยเปิดประตูให้เราได้สำรวจอดีตไกลโพ้นของเอกภพทาง NASA , ESA และ CSA ได้เผยภาพอันงดงามของหรือ(Cat’s Paw Nebula) ที่อยู่ห่างจากโลกเราประมาณ 5,000 ปีแสง ในบริเวณกลุ่มดาวแมงป่อง ภายในเนบิวลาแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกลุ่มก๊าซและฝุ่นระหว่างดาวฤกษ์ และมีดาวฤกษ์อายุน้อยที่ก่อตัวจากก๊าซและฝุ่นรอบๆ ถ่ายอันน่าตื่นตานี้ยังเผยให้เห็นแง่มุมที่ซ่อนอยู่ของจักรวาล ตั้งแต่กระบวนการก่อตัวดาวฤกษ์ไปจนถึงกาแล็กซียุคแรกเริ่มด้วยความละเอียดที่คมชัดจากประสิทธิภาพในการถ่ายภาพด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรด และยังประกอบด้วยกระจกเบริลเลียมเคลือบทองทรงหกเหลี่ยม 18 ชิ้น ที่มีพื้นที่รับแสงถึง 25.4 เมตร มากกว่าพื้นที่ของกล้องฮับเบิลถึงหกเท่า ภาพจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ จึงได้แสดงให้เห็นรายละเอียดและลักษณะโครงสร้างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของเนบิวลาอุ้งเท้าแมว พื้นที่ก่อตัวสร้างดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่ มีการสร้างดาวฤกษ์ใหม่ๆ ด้วยอัตราที่สูงกว่าเนบิวลาสว่างใหญ่ในกลุ่มดาวนายพราน (Orion Nebula) และเนบิวลาแห่งนี้มีวัตถุดิบเพียงพอที่จะสร้างดาวฤกษ์จำนวนมหาศาลเทียบเท่ากับมวลดวงอาทิตย์ 2 แสนดวง