ภาพชุดแรกจาก “หอดูดาว Vera C. Rubin” หนึ่งในกล้องโทรทรรศน์ที่จะสำรวจอวกาศละเอียดที่สุดในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์

เป็นช่วงเวลาที่เหล่าผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวดาราศาสตร์ได้ตกตะลึง หลังจากได้ชมภาพความงดงามของอวกาศอันกว้างใหญ่ที่มีกาแล็กซีและหมู่ดาวมากมายที่มาพร้อมกับรายละเอียดคมชัด ซึ่งเป็นผลงานของที่เพิ่งมีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ พร้อมกับได้เผยแพร่ภาพถ่ายอวกาศชุดแรกออกมา 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา(Vera C. Rubin Observatory) เป็นระบบกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ภายใต้โครงการ Legacy Survey of Space and Time (LSST) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง National Science Foundation (NSF) และ Department of Energy กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา กล้องโทรทรรศน์ตัวนี้มีภารกิจสำคัญคือ การสำรวจท้องฟ้าซีกโลกใต้นับตั้งแต่วันนี้ จนไปถึงอีก 10 ปีข้างหน้านี้ และจะเป็นการสำรวจท้องฟ้าในมุมกว้างอย่างละเอียดที่มีความต่อเนื่องที่สุดสำหรับภาพถ่ายชุดแรกที่ทางหอดูดาว Vera C. Rubin ได้เผยแพร่ออกมานั้น เป็นภาพของกาแล็กซี เนบิวลา รวมถึงหมู่ดวงดาวต่างๆ ในกระจุก(Virgo Cluster) ซึ่งภาพที่ได้เผยแพร่มานั้นมีรายละเอียดคมชัดเป็นอย่างมาก โดยภาพนี้ได้ใช้เวลาบันทึกภาพประมาณกว่า 7 ชั่วโมง และเกิดจากการรวมภาพ 678 ภาพ ให้กลายมาเป็นภาพหนึ่งภาพ แม้ในภาพจะดูกว้างใหญ่แล้ว แต่ภาพชุดแรกที่เผยแพร่นั้นนับเป็นเพียงแค่ 2% ของภาพถ่ายขนาดเต็มที่กล้องโทรทรรศน์แห่งนี้สามารถถ่ายได้หลังการเปิดใช้งาน หอดูดาวเวรา ซี รูบิน จึงเป็นหนึ่งในระบบกล้องโทรทรรศน์ประสิทธิภาพสูงที่จะสามารถค้นพบวัตถุใหม่ๆ ในอวกาศอันกว้างใหญ่นับตั้งแต่วันนี้ สนับสนุนให้การสำรวจอวกาศในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอาจนำไปสู่การค้นพบวัตถุอวกาศและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน