“สมมาตร” หลักคณิตศาสตร์ที่ให้กำเนิดกฎอนุรักษ์ในฟิสิกส์

เมื่อ(1510-1558) ซึ่งเป็นแพทย์ที่สนใจคณิตศาสตร์เป็น sideline ได้คิดเครื่องหมายเท่ากับที่ประกอบด้วยเส้นตรงสั้นสองเส้นขนานกันขึ้นมา เพื่อแสดงความเท่ากันในทุกมิติระหว่างปริมาณทางซ้ายกับปริมาณทางขวาของสมการ เมื่อปี 1557 Recorde คงคิดไม่ถึงว่า แม้วันเวลาจะผ่านไปนานร่วม 467 ปีแล้ว นักคณิตศาสตร์ก็ยังใช้เครื่องหมายนั้นกันอยู่ และคงจะใช้กันไปอีกนานแสนนานในทุกวงวิชาการที่จำเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์ในการทำงานสำหรับ Einstein นั้น ก็ได้คิดสร้างสมการอีกมากมายที่คนทั้งโลกรู้จักดี เช่น สมการ L=mV2 ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายรูปเป็น E=mc2 ตามสัญลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กัน และความเป็นอัจฉริยะของ Einstein ในการคิดกฎและสูตรต่างๆ นี้ ได้ชักนำให้กวี(1871–1945) สนใจถาม Einstein ว่า อะไรคือแรงดลใจที่ชักนำให้คิดได้ และทันทีที่คิดได้ Einstein มีสมุดบันทึกอยู่ข้างกายให้จดตลอดเวลาหรือไม่ ซึ่ง Einstein ก็ได้ตอบว่า “ผมไม่มีสมุด เพราะนาน ๆ ความคิดดีๆ จึงจะแว๊บขึ้นมาครั้งหนึ่ง”หากเราจะเปรียบเทียบการนิยมใช้คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์กับวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ เราก็จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างมาก เช่น เมื่อ(1809–1882) เขียนหนังสือชื่อ “On the Origin of Species” Darwin ไม่ได้เขียนสูตร หรือสมการคณิตศาสตร์ในหนังสือนั้นเลยแม้แต่สมการเดียว ด้าน Alfred Wegener (1880-1930) เมื่อเสนอทฤษฎีการเลื่อนตัวของเปลือกทวีปในปี 1912 สมมติฐานของ Wegener ในครั้งนั้นก็ไม่มีคณิตศาสตร์เลยแม้แต่น้อยเช่นกัน ส่วน(1834-1907) เมื่อเสนอตารางธาตุในปี 1871 ก็ได้ใช้คณิตศาสตร์เพียงเล็กน้อย เพื่อบอกน้ำหนักอะตอมเป็นตัวเลขเท่านั้นเองแต่ในฟิสิกส์ปัจจุบัน จะมีสูตรและสมการฟิสิกส์มากมายที่นักฟิสิกส์พบและเสนอ เช่น(1931-ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลฟิสิกส์ปี 2020 ได้คำนวณพบว่า ดาวพฤหัสบดีแผ่พลังงานคลื่นโน้มถ่วงออกมามีค่าเท่ากับหลอดไฟที่มีกำลัง 40 วัตต์หนึ่งดวง ด้าน(1936–2020) ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ที่สนใจวิทยาการด้านนิเวศวิทยา ก็ได้คิดสมการ logistic ซึ่งเป็นสมการรูปแบบง่ายๆ แต่สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์อลวน (chaos) ได้ และผลงานของ May นี้ ยังช่วยพัฒนาวิทยาการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและด้านระบาดวิทยาด้วย ส่วน(1930-2022) เป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ก็ได้เสนอสมการ Drake ที่ใช้คำนวณหาโอกาสการพบมนุษย์ต่างดาวในกาแล็กซีต่างๆ และ(1927–2012) ซึ่งเป็นนักเคมีเชิงฟิสิกส์ได้เสนอสมการ Molina-Rowland ที่แสดงให้เห็นว่า สารประกอบ chlorofluorocarbon (CFC) สามารถทำลาย ozone ในชั้นบรรยากาศ ที่ห่อหุ้มโลก ซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะให้ความปลอดภัยแก่มนุษย์ จากการถูกทำร้ายโดยรังสี ultravioletความน่าสนใจของสมการหรือสูตรต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้พบ ได้ทำให้คนธรรมดาทั่วไปอยากจะรู้แหล่งที่มาของการพบองค์ความรู้ใหม่ในการตอบคำถามประเด็นนี้ ในเบื้องต้น Einstein คิดว่า คณิตศาสตร์เป็นเพียงอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่นักฟิสิกส์ใช้ เพื่อจะได้เข้าใจและพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในธรรมชาติ และคณิตศาสตร์มิได้เป็นแหล่งกำเนิดขององค์ความรู้ใหม่ ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ(1831-1879) ซึ่งแสดงให้เห็นธรรมชาติของแสงว่า แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ประกอบด้วยสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก มีการเคลื่อนที่แบบคลื่น คือ มีความเร็ว ความยาวคลื่น และความถี่ ส่วนสมการคลื่นของ(1887-1961) ก็มีแอมพลิจูดของคลื่นที่ใช้บอกโอกาสการพบอนุภาค ณ เวลาหนึ่ง และ ณ ตำแหน่งต่างๆ ได้นั่นคือ การเข้าใจความหมายของสูตรและสมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ สามารถช่วยให้เรารู้ธรรมชาติของสิ่งที่กำลังศึกษาได้ในเวลาต่อมา Einstein ก็ได้ประจักษ์ในความสำคัญของคณิตศาสตร์ ในการชี้บอกธรรมชาติที่แท้จริงของเอกภพ เมื่อเขาได้พบว่า ในการสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป เพื่อแสดงแหล่งที่มาของแรงโน้มถ่วงนั้น Einstein จำเป็นต้องใช้เทคนิคทางเรขาคณิตในรูปแบบของ(1826-1866) ที่มีปริภูมิ (space) เป็นเส้นโค้ง มิใช่เป็นเส้นตรง และความโค้งของปริภูมินี้เองที่ทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงระหว่างมวล สมการของ Einstein ยังได้พยากรณ์อีกว่า เอกภพมีคลื่นโน้มถ่วง มีการถือกำเนิด มีหลุมดำ และมีรังสีไมโครเวฟภูมิหลัง ฯลฯ และคำทำนายทั้งหมดนี้ได้รับการยืนยันว่ามีจริง โดยการทดลองบทความวันนี้จะกล่าวถึงซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในคณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในวิทยาการอื่นๆ เช่น ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้ด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่นำมาใช้ในฟิสิกส์นั้น นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะหลักสมมาตรเป็นตัวกำหนดให้มีกฎอนุรักษ์ต่างๆ (พลังงาน โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม ฯลฯ) กำหนดให้มีการควบคุมโครงสร้างของสสาร และสามารถชี้บอกอันตรกิริยาต่างๆ ที่มีในเอกภพตามความเข้าใจพื้นๆ ของคนทั่วไป ระบบจะมีสมมาตร ถ้าเวลาเรายืนมองระบบนั้นจากสถานที่ต่างๆ เราจะเห็นมันไม่แตกต่างกันเลย หรือเมื่อเราลงมือกระทำที่ระบบโดยการหมุนหรือเลื่อน มันก็ยังดูไม่แตกต่างไปจากเดิมแม้แต่น้อยแต่ตามความเข้าใจของนักคณิตศาสตร์เวลาวัตถุ (หรือระบบ) มีสมมาตร คือ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง (transform) แล้ว หลังการเปลี่ยนแปลง ระบบก็ยังอยู่ในสภาพเหมือนเดิม (คือ invariant)ความสำคัญของหลักสมมาตรที่ใช้ในฟิสิกส์ปัจจุบัน คือ นักฟิสิกส์พยายามจะสร้างทฤษฎีของสรรพสิ่งที่รวบรวมอันตรกิริยา (ไฟฟ้า นิวเคลียร์อย่างอ่อน และอย่างแข็ง ตลอดจนถึงแรงโน้มถ่วง) ให้เป็นทฤษฎีหนึ่งเดียว เราจำเป็นต้องใช้หลักสมมาตรแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของหลักสมมาตรที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เป็นการปูความรู้พื้นฐานก่อนในปี 1611 คือ เมื่อ 413 ปีก่อน(1571-1630) ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์แห่งราชสำนักในจักรพรรดิ Rudolf II (1552–1612) ณ กรุง Prague ในเชโกสโลวาเกีย ได้เรียบเรียงหนังสือชื่อ “On the Six-Cornered Snowflake” ที่มี 24 หน้า เพื่ออธิบายว่า เหตุใดเกล็ดหิมะทุกเกล็ด จึงมีสมมาตรเป็นรูปหกแฉก (hexagonal) มุมเท่า (คือ 60 องศา) โดยได้อ้างประสบการณ์จากการสังเกตของตนว่า ขณะเดินข้ามสะพาน Charles ในกรุง Prague เขาได้เห็นเกล็ดหิมะที่ตกลงบนเสื้อโค้ททุกเกล็ด มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน แต่ก็มีเอกลักษณ์หนึ่งร่วมกัน คือ มี 6 แฉกที่เหมือนกันในแนวรัศมี ทั้งๆ ที่ก่อนจะกลายสภาพเป็นเกล็ดหิมะ ไอน้ำไม่ได้มีรูปลักษณ์อะไรเลย แต่เวลาตกจากฟ้าลงมาเป็นเกล็ดหิมะ มันกลับมีรูปร่างเป็นดาว 6 แฉกทุกครั้งไป Kepler ได้พยายามอธิบายสาเหตุนี้ โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เรื่อง เรขาคณิตความจริงก่อนที่ Kepler จะสังเกตเห็นความจริงนี้ นักประวัติศาสตร์จีน เมื่อ 200 ปีก่อนคริสตกาล ก็ได้เคยบันทึกความรู้เรื่องนี้ไว้แล้ว และเมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 นักปรัชญาชาวเยอรมัน(1200-1280) และนักคณิตศาสตร์(1596–1650) ก็ได้เคยกล่าวถึงความเป็นสมมาตรของเกล็ดหิมะเช่นกัน ส่วนนักฟิสิกส์(1635-1703) ก็ได้วาดภาพของเกล็ดหิมะลงในตำรา Micrograph ที่ตนเรียบเรียงเมื่อปี 1665 แต่ไม่มีใครพยายามอธิบายสาเหตุที่เกิดหิมะมีสมมาตร 6 แฉก นอกจาก Kepler ซึ่งได้อธิบายว่า เพราะหน่วยเล็กที่สุดของของเหลว (ที่ไม่ใช่อะตอม) ได้พยายามจัดเรียงตัวให้อยู่กันอย่างหนาแน่นมากที่สุดโดย Kepler ได้แนวคิดนี้จากนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ(1560-1621) ซึ่งได้เคยนำทาง(1544–1618) เดินทางเรือไปโลกใหม่ (อเมริกา) เมื่อปี 1584-5 และมีวันหนึ่ง Raleigh ได้เอ่ยถาม Harriot ว่ามีวิธีบรรจุลูกกระสุนปืนใหญ่ที่เป็นทรงกลมขนานเท่ากัน ลงในภาชนะให้ได้จำนวนมากที่สุดหรือไม่คำถามโลกแตกนี้ ได้ทำให้ Harriot ครุ่นคิดนานจนถึงปี 1606-8 Harriot ก็ได้พบว่า วิธีจัดวางกระสุนปืนใหญ่ที่ Raleigh ต้องการ คือ ต้องทำแบบแม่ค้าที่จัดเรียงส้มขายในตลาด โดยให้ส้มลูกหนึ่งถูกห้อมล้อมโดยส้มอีก 6 ลูก และเรียงติดต่อกันเป็นชั้นแรก แล้วในชั้นที่สองก็ให้วางส้มลงเหนือช่องว่างทุกช่องในชั้นแรก เป็นเช่นนี้ในทุกๆ ชั้น จากนั้น Harriot ก็ได้ส่งแนวคิดนี้ไปรายงานให้ Kepler ทราบKepler จึงคาดการณ์ว่า วิธีการลักษณะนี้คงจะทำให้สามารถบรรจุกระสุนปืนได้เป็นจำนวนมากที่สุด การคาดการณ์ของ Kepler (Kepler’s conjecture) ต้องใช้เวลาอีกนาน 387 ปี จึงได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง โดยนักคณิตศาสตร์ชื่อ(1958-ปัจจุบัน) ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์คำนวณภาพโครงสร้างผลึกของเกล็ดหิมะ ที่ Kepler เสนอว่าเป็นการจัดเรียงอนุภาคให้อยู่กันหนาแน่นที่สุดนี้ ได้กลายมาเป็นทฤษฎีด้านผลึกแร่ของ(1743–1822) ในคริสต์ศตวรรษที่ 18แม้คำตอบของ Kepler จะไม่ได้ช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจสาเหตุการที่เกล็ดหิมะมี 6 แฉก ก็มิใช่เป็นเพราะว่า Kepler โง่ แต่เพราะการจะตอบคำถามนี้ได้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้เรื่องสมมาตรของผลึกน้ำแข็งที่เป็นรูป 6 เหลี่ยมด้านเท่า แล้วมีการเติบโตของผลึก โดยการแตกแขนงออกไปใน 6 ทิศทาง อันเป็นความรู้ในยุคปี 1980 ซึ่งก็คือในอีก 370 ปีต่อมาความเกี่ยวพันระหว่างสมบัติสมมาตรในคณิตศาสตร์กับกฎฟิสิกส์ ได้อุบัติในปี 1915 เมื่อนักคณิตศาสตร์สตรีชื่อ Amalie Emmy Noether (1882–1935) ที่มหาวิทยาลัย Göttingen ในเยอรมนี ซึ่งเป็นสำนักตักศิลาในสมัยนั้น เพราะมีเอกอัจฉริยะบุคคล เช่น(1862-1943),(1849-1925),(1901-1976) และ(1887-1961) เป็นศาสตราจารย์ประจำอยู่ที่นั่น แต่เมื่อกองทัพนาซีเรืองอำนาจ Noether จำเป็นต้องหลบหนีออกจากเยอรมนี เพราะเธอมีเชื้อชาติยิว ไปทำงานที่วิทยาลัย Bryn Mawr ในสหรัฐอเมริกาผลงานสำคัญที่ทำให้ชื่อเธอเป็นที่จดจำของคนทั้งโลก คือ การได้พบว่า กฎอนุรักษ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟิสิกส์ มีกำเนิดมาจากหลักสมมาตรในคณิตศาสตร์การค้นพบที่สำคัญมากนี้ได้ทำให้ Albert Einstein เมื่อทราบว่า เธอถึงแก่กรรมได้เขียนคำอาลัยสดุดีเธอลงในหนังสือพิมพ์ The New York Times ว่า “Emmy Noether เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีอัจฉริยะผู้มีผลงานสำคัญมากที่สุด ตั้งแต่โลกได้ยินยอมให้สตรีเข้ารับการศึกษาระดับสูง”เพราะถ้อยแถลงเรื่องหลักสมมาตรของเธอ เป็นสิ่งที่นักฟิสิกส์นำมาใช้ในการทำงาน คือ จะต้องอธิบายธรรมชาติ โดยใช้หลักการที่ง่ายที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนเหตุผลที่ทำให้คนค่อนโลกไม่รู้จักเธอมาก เพราะในปี 1915 นั้น Einstein ได้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขา คนทุกคนจึงหันไปสนใจทฤษฎีของ Einstein ที่แทบจะไม่มีใครเข้าใจ และเหตุผลอีกสองประการ คือ Noether เป็นผู้หญิง และเธอมีอายุสั้น คือ เพียง 53 ปีดังนั้นการเข้าใจธรรมชาติถึงระดับลึกว่า สมบัติสมมาตรของระบบทำให้เรามีกฎอนุรักษ์ ความจริงนี้จึงได้วางรากฐานการพัฒนาฟิสิกส์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้แต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ Einstein เอง ก็ยังตั้งอยู่บนรากฐานของหลักสมมาตร ซึ่งรู้จักในนามว่า หลักสมมูล (equivalence principle) ที่มีใจความว่า ธรรมชาติ ไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างระบบที่มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงกับระบบที่มีความเร่งเดียวกันโดยเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น โดยจรวดหรือโดยการหมุนเหวี่ยงแม้จะได้พบหลักการที่สำคัญมากนี้ Noether ก็ยังไม่มีงานทำ เพราะเธอเป็นผู้หญิง และได้เงินเพียงเล็กน้อยจากการเป็นอาจารย์รับเชิญในบางครั้ง โดย David Hilbert ด้าน Hermann Weyl (1885-1955) ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ด้านทฤษฎี group และตรรกวิทยา แต่มีอายุน้อยกว่า Noether ซึ่งได้กล่าวว่า ตนรู้สึกละอายใจมาก ที่ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ก่อน Noetherกฎอนุรักษ์ (พลังงาน โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม) เป็นหลักการที่นักฟิสิกส์ทุกคนได้ยึดถือในการทำงานว่า ค่าเหล่านี้ เมื่อเริ่มต้นมีค่าเท่าไหร่ ก็จะมีค่านั้นๆ ในตอนสุดท้ายเสมอไปกฎการเคลื่อนที่ข้อแรกของ Newton ที่แถลงว่า เวลาไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ที่วัตถุ วัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอตลอดไป และกฎนี้ก็มาจากหลักสมมาตรที่แสดงให้เห็นว่า เวลาเราอยู่ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ กฎการเคลื่อนที่จะไม่เปลี่ยนรูปแบบ คือ ยังใช้กฎเดิมในการบรรยายสถานการณ์ คือ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่อเมริกาหรือจีน หรือบนดวงจันทร์ เราก็จะใช้กฎบรรยายการแกว่งของลูกตุ้มเพนดูลัมเดียวกันนี่คือ หลักสมมาตรในการการเลื่อนตำแหน่ง (symmetry translation in space หรือ spatial symmetry)และในกรณีที่กฎฟิสิกส์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (เช่น ในวันจันทร์ต้องใช้สูตรหนึ่ง และในวันอื่น ๆ จะใช้อีกสูตรหนึ่งในเรื่องเดียวกันนั้นไม่ได้) นี่เป็นสมมาตรในการเลื่อนเวลา (symmetry translation in time หรือ temporal symmetry) ก็จะมีผลทำให้พลังงาน ทั้งหมดของระบบมีค่าคงตัว หรือระบบมีการอนุรักษ์พลังงาน โดยการทำให้เวลาลูกตุ้มแกว่ง มันจะแกว่งจนสุดถึงตำแหน่งเดิมเสมอสำหรับในกรณีแรงโน้มถ่วงนี้ที่ขึ้นกับระยะทางเพียงค่าเดียว โดยไม่ขึ้นกับมุมในพิกัดทรงกลมนั้น ก็เป็นระบบที่มีสมมาตรในการหมุน (symmetry rotation in space หรือ rotational symmetry) ซึ่งมีผลทำให้โมเมนตัมเชิงมุมของระบบนี้มีการอนุรักษ์ เช่น ทำให้ดาวหางเวลาโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ความเร็วของมันจะเพิ่มขึ้น และจะลดลงเวลาโคจรหนีจากดวงอาทิตย์ และการเปลี่ยนแปลงความเร็วนี้มีผลทำให้เส้นตรงที่โยงระหว่างดาวหางกับดวงอาทิตย์ได้กวาดออกไปเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งที่มีพื้นที่เท่ากัน กฎอนุรักษ์ทั้งสามเป็นกฎที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน แต่โลกฟิสิกส์ยังมีอะตอมและโมเลกุลในสสารอีกมากที่จำเป็นต้องมีกฎอนุรักษ์กำกับ ซึ่งได้แก่ กฎอนุรักษ์ประจุที่ใช้ในทุกการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึ่งกฎนี้มีใจความว่า ประจุทั้งหมดจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ดังเช่น ปฏิกิริยาแม้แต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของ Einstein ก็ยังยึดหลักสมมาตรระหว่างผู้สังเกตสองคนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์กัน ก็จะใช้สูตรกำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกัน จึงเป็นสมมาตรแบบ Lorenz (Lorenz symmetry)

"The Equation That Couldn't Be Solved: How Mathematical Genius Discovered the Language of Symmetry" โดย Mario Livio

Simon & Schuster (September 1, 2006)