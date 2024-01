70 ปี หลังการพบ "ทฤษฎีอลวน"

"โลกวิทยาการ"

ที่เราเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี มักมีการกล่าวถึงหลักการที่ใช้ศึกษาการเคลื่อนที่ของระบบต่างๆ ว่า ถ้าเรารู้อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคทุกตัวในระบบนั้น รู้แรงภายนอกที่มากระทำ รู้มวล รู้ความเร็ว และรู้ตำแหน่งของอนุภาคตอนเริ่มต้น แล้วใช้สมการการเคลื่อนที่ของ Newton ซึ่งเป็นสมการอนุพันธ์ (differential equation) วิธีการนี้จะช่วยให้สามารถพยากรณ์ความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของระบบนั้นได้หมด ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม หรือถ้าเราต้องการจะรู้สถานการณ์ในอดีตของระบบนั้น เราก็สามารถรู้ได้ เช่นกันผลที่ตามมา คือ นักฟิสิกส์สามารถทำนายเวลาในการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาล่วงหน้านานเป็นศตวรรษได้อย่างแม่นยำ ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเป็นเวลานานเท่าไร ตลอดจนการล่วงรู้ด้วยว่าอีกนานเพียงใดดาวหางดวงนี้ และอุกกาบาตก้อนนั้นจะหวนกลับมาให้ชาวโลกได้เห็นอีก และทฤษฎีการเคลื่อนที่ยังช่วยให้เรารู้อีกว่าอุกกาบาตใดจะพุ่งชนโลกเมื่อใดด้วย เป็นต้นความสำเร็จเหล่านี้ได้ทำให้(1749–1827) ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวฝรั่งเศสถึงกับกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเอกภพ ล้วนถูกบังคับให้เป็นไปตามกลไกของเครื่องจักร เหมือนการทำงานของนาฬิกา เพราะเราสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ และจะให้คำตอบมีความละเอียดเพียงใดนั้นก็ขึ้นกับความละเอียดของข้อมูลตั้งต้น ซึ่งถ้าข้อมูลเบื้องต้นมีความละเอียดยิ่งมาก ความแม่นยำในการพยากรณ์ก็จะยิ่งถูกต้องจุดตายของหลักการนี้อยู่ที่ “ความละเอียดของข้อมูลเริ่มต้น” ซึ่งจะไม่มีวันแม่นยำ เพราะกระบวนการวัดทุกครั้งจะต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอ และความผิดพลาดแม้แต่น้อยนิดนี้ ก็จะทำให้คำตอบสุดท้ายผิดพลาดได้นอกจากประเด็นเรื่องความสมบูรณ์แบบของข้อมูลแล้ว โครงสร้างของทฤษฎีก็มีปัญหาเช่นกัน ดังในปี 1906 Henri Poincaré (1854-1912) ซึ่งเป็นพหูสูตชาวฝรั่งเศสได้พบว่า ระบบซึ่งประกอบด้วยอนุภาค 3 ก้อนที่มีอันตรกิริยาต่อกัน จะมีวงโคจรที่เขียนเป็นสูตรคณิตศาสตร์ ไม่ได้ลุถึงปี 1963 ความสงสัยในความสมบูรณ์ของทฤษฎีกลศาสตร์ก็เริ่มมีหลักฐาน เมื่อนักอุตุนิยมวิทยาชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อ(1917–2008) ได้พบองค์ความรู้ใหม่โดยบังเอิญว่า ความแตกต่างแม้จะน้อยนิดของค่าตั้งต้น ก็สามารถทำให้ผลลัพธ์ (หลังจากที่เวลาผ่านไปนาน ๆ) มีค่าแตกต่างอย่างมหาศาลได้ จนความพยายามจะพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในระยะยาว เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้Lorenz ได้อุปมาเหตุการณ์นี้ว่ามีลักษณะเหมือนการกระพือปีกที่บอบบางของผีเสื้อในป่าของ Brazill แล้วทำให้เกิดพายุทอร์นาโดที่ Texas ตั้งแต่นั้นมาคำอุปมานี้ก็ได้เป็นที่รู้จักในนาม “ปรากฏการณ์ผีเสื้อ” (Butterfly Effect) ซึ่งเน้นให้เห็นว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นปฏิภาคโดยตรงกับสาเหตุก็ได้ ในระบบที่มีพฤติกรรมแบบอลวนหลังจากที่ Lorenz ได้พบทฤษฎีอลวนแล้ว นักวิชาการก็ได้พบว่า ระบบอลวนมีปรากฏในวิทยาการสาขาต่าง ๆ มากมาย เช่น ในวิศวกรรมศาสตร์ มีการใช้ทฤษฎีอลวนในเรื่อง control theory และการออกแบบหุ่นยนต์ ฯลฯ ในวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการใช้ทฤษฎีอลวนเพื่อวิเคราะห์การประเมินภัยเสี่ยง และศึกษาความแปรปรวนของตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ ในชีววิทยา มีการใช้ทฤษฎีอลวนศึกษาระบบนิเวศวิทยา การระบาดของเชื้อโรค และการเคลื่อนย้ายประชากร ในวิทยาการคอมพิวเตอร์มีการใช้ทฤษฎีอลวนศึกษาอาการคนที่กำลังเป็นโรคหัวใจ และโรคลมชัก ฯลฯ ในทางดาราศาสตร์ก็มีการใช้ทฤษฎีอลวนวิเคราะห์โอกาสการพุ่งชนกันระหว่างดาวเคราะห์ และวิเคราะห์โอกาสที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลก ตลอดจนถึงการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบสุริยะในอีกหลายพันล้านปีในอนาคต และการวิเคราะห์หาโอกาสที่ยานอวกาศจะได้ลงไปสำรวจบรรยากาศของดาวพฤหัสบดี ขณะที่ดาวอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทาง 600 ล้านกิโลเมตร และในทางฟิสิกส์ของอะตอมก็มีการนำทฤษฎีควอนตัมมาใช้ในการกักเก็บอะตอมภายในขวดแม่เหล็ก (magnetic bottle) เป็นต้นผู้พบทฤษฎีอลวน เพราะมีวิจารณญาณที่ดี จนสามารถเข้าใจแก่นแท้ของความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ดูเผิน ๆ ไม่เป็นระเบียบ แต่ถ้าดูในระดับลึกก็จะพบว่ามีความเป็นระเบียบแอบแฝงอยู่Lorenz เกิดที่เมือง Hartford รัฐ Connecticut ในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ปี 1917 เขาเริ่มสนใจคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ เมื่ออายุ 21 ปี ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์ จาก Dartmouth College และอีก 2 ปีต่อมาก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Harvardเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 Lorenz ได้ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารในกองทัพอากาศ ในตำแหน่งนักพยากรณ์สภาพดินฟ้าอากาศ เมื่อสงครามโลกยุติ Lorenz ได้ไปเรียนต่อระดับปริญญาเอก ด้านอุตุนิยมวิทยาที่ MIT (Massachusetts Institute of Technology)ในปี 1953 Lorenz ได้ไปฝึกงานที่ University of California ที่ Los Angeles และเริ่มสนใจการพยากรณ์อากาศด้วยวิธีการทางสถิติ แต่ในเวลาเดียวกันก็ประสงค์จะหาสูตรสำเร็จสำหรับการพยากรณ์ด้วยในปี 1961 Lorenz ได้ศึกษาการเคลื่อนที่ของของเหลวเวลาได้รับความร้อนจากเบื้องล่าง และได้รับความเย็นจากเบื้องบน ด้วยการแก้สมการอนุพันธ์ที่มี 3 ตัวแปรผลงานนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Journal of the Atmospheric Sciences เมื่อปี 1963 แต่ไม่มีใครสนใจมากจากนั้น Lorenz ก็เริ่มสนใจการใช้คณิตศาสตร์สมการอนุพันธ์แบบแยกส่วน (partial differential equation) เพื่อพยากรณ์สภาพอากาศในระยะยาว เพราะตัวแปรมีมากถึง 12 ตัวแปร (ความเร็วลม ความร้อนแสงอาทิตย์ ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิของบรรยากาศในชั้นต่าง ๆ อันตรกิริยาระหว่างอากาศ กับดิน และกับน้ำ การถ่ายเทความร้อน ตำแหน่งของสถานที่ซึ่งขึ้นกับเส้นรุ้งและเส้นแวง ฯลฯ) ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ล้วนมีค่าที่ขึ้นกับเวลาในเวลานั้น นักอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่คิดว่า สภาพอากาศตามปกติในวันพรุ่งนี้จะขึ้นกับสภาพอากาศในวันนี้ จึงน่าจะมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมาก และไม่มีใครรู้วิธีพยากรณ์สภาพอากาศสุดขั้วว่าจะเกิดที่ใด และเมื่อใดเลยหลังจากที่ Lorenz ได้ป้อนข้อมูลเบื้องต้นของสภาพอากาศเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณ ซึ่งต้องใช้เวลานานมาก เพราะเครื่องค่อนข้างเก่า และมีสมรรถภาพไม่สูง เขาก็ได้ค่าต่าง ๆ ปรากฏออกมามีทศนิยม 6 ตำแหน่ง ซึ่งนับว่ามากจนเกินพอ เช่น ได้ค่าอุณหภูมิเท่ากับ 15.672834 Lorenz จึงต้องตรวจสอบคำตอบ คือ ทบทวนการคำนวณเพื่อให้มั่นใจว่า คอมพิวเตอร์ทำงานถูกต้อง และเพื่อประหยัดเวลา และกระดาษที่พิมพ์ออกมา Lorenz ได้ตำแหน่งตัดจุดทศนิยมทิ้ง ให้ทุกค่าเหลือเพียงทศนิยม 3 ตำแหน่ง เป็น 15.673 แล้วป้อนข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าเครื่องระหว่างที่คอยผล Lorenz ได้ออกไปซื้อกาแฟมาดื่ม และกลับมาดูผลคำนวณในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา ก็รู้สึกประหลาดใจมากที่ได้ผลคำนวณไม่เหมือนเดิม คือ มีส่วนคล้ายในเบื้องต้นซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนาน ความแตกต่างของผลคำนวณครั้งแรกกับครั้งที่สองก็ยิ่งมากขึ้นๆLorenz ได้ครุ่นคิดและตระหนักในเวลาต่อมาได้ว่า ความแตกต่างที่เห็น เกิดจากการที่เขาได้ตัดค่าทศนิยมบางส่วนทิ้งไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดหรือรู้มาก่อนปรากฏการณ์ที่คำตอบขึ้นกับค่ากำหนดเบื้องต้นนี้เอง ที่เป็นสมบัติสำคัญของทฤษฎีอลวน และจากสมบัตินี้ Lorenz จึงได้กล่าวสรุปว่า ความพยายามใด ๆ ที่จะพยากรณ์สภาพอากาศในระยะยาว เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มีใครสามารถจะวัดค่าต่าง ๆ ได้ละเอียดถึงทศนิยมตำแหน่งอนันต์ และในที่สุด Lorenz ก็รู้อีกว่า เขาได้พบวิธีพิสูจน์การคาดการณ์ของ Poincaré อย่างไม่รู้ตัวด้วยในปี 1963 Lorenz ได้รายงานผลคำนวณนี้ในวารสาร Journal of the Atmospheric Sciences หลังจากนั้นทฤษฎีอลวนก็เริ่มเป็นที่รู้จักและยอมรับ จนนักวิชาการบางคนคิดว่า นี่เป็นการค้นพบที่สำคัญ และยิ่งใหญ่เทียบเท่าทฤษฎีสัมพัทธภาพกับทฤษฎีควอนตัม เพราะ Lorenz ได้พบว่าระบบบางระบบที่มีในธรรมชาติมีขอบเขตของเวลาที่แบบจำลองของมันไม่สามารถจะพยากรณ์ได้ ไม่ว่าการคำนวณจะละเอียดแค่ไหน และค่าเบื้องต้นจะถูกต้องที่สุดเพียงใด ยกตัวอย่างเช่น ทิศทางการกระดอนของลูกบิลเลียดที่ปราศจากแรงเสียดทาน จะไม่สามารถพยากรณ์ได้ หลังจากที่กระดอนที่ขอบตรงของโต๊ะบิลเลียด 11 ครั้ง เพราะความไม่แน่นอนในการกำหนดทิศทางการกระทบจะจำกัดความถูกต้องในการรู้ทิศการเคลื่อนที่ทั้งหมดในเวลาต่อมาในด้านอุตุนิยมวิทยา ใครๆ ก็รู้จัก Lorenz หนังสือที่ Lorenz เรียบเรียงเมื่อปี 1969 เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอากาศในชั้นบรรยากาศต่าง ๆ ก็เป็นตำราระดับตำนานว่า Lorenz สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนมากได้โดยใช้สมการ “ง่ายๆ”Lorenz ได้เกษียณชีวิตทำงานจาก MIT เมื่อปี 1987 และเสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 เมษายน ปี 2008ลูกศิษย์ทุกคนจำ Lorenz ได้ว่า เป็นครูที่ทุ่มเท และตั้งใจสอนดี โดยเน้นความเข้าใจและตรรกะที่ใช้ในการอธิบาย ซึ่งเป็นไปในแนวเดียวกับการเสนองานวิจัยของตนเองLorenz ได้รับรางวัลนานาชาติมากมาย เช่น ได้รับ Crafoord Prize ในปี 1983 จาก Royal Swedish Academy of Sciences และรางวัล Kyoto Prize ซึ่งนับเป็นรางวัลสูงสุดจากญี่ปุ่น เมื่อปี 1991ณ วันนี้ ทฤษฎีอลวนได้เข้ามามีบทบาทมากในการพัฒนาวิทยาการสาขาอื่นด้วย นอกเหนือจากวิชาอุตุนิยมวิทยาบุคคลแรกที่นำทฤษฎีอลวนมาประยุกต์ใช้ในดาราศาสตร์ คือ(1953-ปัจจุบัน) ซึ่งในเวลานั้นเป็นนิสิตสาขาดาราศาสตร์ที่ California Institute of Technology ในสหรัฐอเมริกา เพราะเขาต้องการจะหาสาเหตุที่ทำให้อุกกาบาต ซึ่งถือกำเนิดในแถบดาวเคราะห์น้อย (asteroid belt) พุ่งออกจากแถบมาชนโลกและเมื่อ Wisdom ได้พิจารณาแรงโน้มถ่วงที่กระทำระหว่างดาวเคราะห์น้อยต่าง ๆ กับดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ Wisdom ก็ได้พบว่าตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ในบางเวลา ได้ทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงที่มากจนแรงนั้นสามารถดึงดูดดาวเคราะห์น้อยให้หลุดออกจากแถบดาวเคราะห์น้อยได้ และเมื่อความเร็วเริ่มต้นของดาวทุกดวงที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ได้อย่างแน่นอน (เพราะไม่มีใครเอาไม้บรรทัดไปวัดระยะทางได้) ดังนั้นโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลก จึงเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครรู้ตัว และไม่มีใครเตือนล่วงหน้าWisdom ยังได้พบอีกว่า ดวงจันทร์ Hyperion ของดาวเสาร์เป็นดาวบริวารดวงหนึ่งที่มีวงโคจรแบบอลวน ดังนั้นในอนาคตอีกนาน 200 ล้านปี Hyperion ก็อาจจะพุ่งชนดาวเสาร์ หรือหลุดพ้นจากวงโคจรรอบดาวเสาร์ ไปสู่วงโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็ได้(1955-ปัจจุบัน) แห่ง Bureau des Longitudes ที่ Paris ก็ได้วิเคราะห์วงโคจรของดาวเคราะห์แคระ Pluto โดยใช้กลศาสตร์นิวตัน และพบว่าในอีก 20 ล้านปี วงโคจรของดาว Pluto จะมีลักษณะเป็นการเคลื่อนที่แบบอลวน ซึ่งหมายความว่า การรู้ตำแหน่งของ Pluto อย่างไม่แน่นอนเพียง 1 เมตร ในวันนี้ จะทำให้เราไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอนของดาว Pluto ในอนาคตอีกหลายแสนปี เพราะมันอาจจะไปอยู่ได้ในอีกหลายต่อหลายที่ทั้งในและนอกสุริยะจักรวาลในกรณีการเคลื่อนที่แบบแกว่งไป-มาของลูกตุ้มนาฬิกา ที่มีแอมพลิจูดในการแกว่งแคบ คือ มุม θ มีค่าน้อย เพนดูลัมจะแกว่งเป็นคาบอย่างสม่ำเสมอ แต่ถ้าจุดแขวนของเพนดูลัมมีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงเป็นคาบด้วย มุม θ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาจะสามารถหาได้ จากการถอดสมการอนุพันธ์ต่อไปนี้ คือในทางการแพทย์ก็มีปรากฏการณ์อลวนเกิดขึ้นได้เช่นกัน เช่น ในกรณีอาการหัวใจวาย ซึ่งสัญญาณไฟฟ้าที่แสดงอัตราการเต้นของหัวใจปรากฏบนเครื่อง EKG (electrocardiography) เพื่อแสดงสภาพการทำงานของหัวใจ ก่อนจะมีอาการหัวใจวาย หัวใจของคนที่จะป่วย จะมีการเต้นเป็นจังหวะๆ อย่างสม่ำเสมอ สัญญาณไฟฟ้าส่วนใหญ่สัจะเป็นเส้นราบ และแทบทุก ๆ วินาที สัญญาณจะพุ่งสูงขึ้น แล้วลดลง ซึ่งแสดงจังหวะการเต้นของหัวใจแต่เมื่อคนๆ นั้นมีอาการหัวใจจะวาย การสั่นของหัวใจห้องล่าง (ventricular fibrillation) จะทำงานผิดปกติ สัญญาณจะมีความแปรปรวนมาก คือ เหมือนกับจะพุ่งหนีขึ้นและหนีลงจากเส้นราบมากความแตกต่างในการเต้นของหัวใจที่ปกติกับหัวใจที่เป็นโรคหัวใจวายจะปรากฏให้เห็นชัดว่า กราฟสัญญาณได้เปลี่ยนจากความเป็นระเบียบมาเป็นแบบอลวนคนที่เป็นโรคลมชัก (epilepsy seizure) ก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน คือ ก่อนมีอาการ สัญญาณไฟฟ้าจะดูปกติ แต่ทันทีที่มีอาการ สัญญาณ EEG (electroencephalography) ที่แสดงการทำงานของเซลล์สมองจะทำงานแบบไม่เป็นจังหวะอีกต่อไปโรคหัวใจวายและโรคลมชัก จึงเป็นโรคสองโรคที่มีสัญญาณไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงพลศาสตร์ (dynamical diseases) ให้แพทย์รู้ว่า ร่างกายกำลังทำงานอย่างผิดปกติแล้วการทำงานผิดปกติของร่างกายอาจแสดงได้อีกในความแปรปรวนของจำนวนเม็ดเลือดขาวในคนที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia)การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เป็นปกติ เป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าคนไข้จะต้องเข้ารับการรักษาทันทีส่วนนักฟิสิกส์ควอนตัมก็มีความสนใจและกังวลว่า อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อปรากฏการณ์อลวนเผชิญกับปรากฏการณ์ควอนตัมเพราะเหตุการณ์อลวนเกิดจากอันตรกิริยาที่ “ไม่ได้เป็นเชิงเส้น (non-linear)” ดังนั้นคำตอบสุดท้าย ซึ่งแสดงสถานะของระบบ จึงขึ้นกับเงื่อนไขเบื้องต้นแต่กลศาสตร์ควอนตัมนั้น ก็มีสมการกำกับที่เป็น “เชิงเส้น” ดังนั้นระบบควอนตัมจึงไม่น่าจะแสดงปรากฏการณ์อลวนในปี 1917(1879–1955) ได้ชี้ให้เห็นว่ากฎของ Niels Bohr (1885-1962) ที่ใช้โยงความสัมพันธ์ระหว่างกลศาสตร์คลาสสิกกับกลศาสตร์ควอนตัมนั้นจะใช้ไม่ได้ ถ้าระบบกลศาสตร์คลาสสิกแสดงปรากฏการณ์อลวนถึงวันนี้นักฟิสิกส์ในหลายแขนงวิชา เช่น nuclear, atom, condensed matter, optics etc. ได้ทดลองหาระบบที่แสดงปรากฏการณ์อลวนเชิงควอนตัม (quantum chaos) และได้พบเหตุการณ์ทะลุทะลวงที่ต้องอาศัยความอลวนช่วย (chaos-assisted tunnelling) โดยใช้เลเซอร์ที่มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตร ให้แสงสะท้อนไป-มาในโพรงที่ไม่สมมาตร โดยมีภาคตัดขวางเป็นทรงรีแทนที่จะเป็นวงกลมการทดลองของ A. Shinohara เมื่อปี 2010 ได้แสดงให้เห็นว่า อนุภาคแสงจะสะท้อนที่ผนังของโพรงเสมือนว่าเป็นลูกบิลเลียดที่ไม่มีแรงเสียดทานใดๆ กับผนัง และกระดอนจากผนังตามกฎมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน และถ้ามุมตกกระทบมีค่ามากกว่ามุมวิกฤต อนุภาคแสงก็จะสะท้อนกลับหมดอย่างไม่รั่วไหลออกจากโพรงเลยผลปรากฏว่า มีแสงรั่วไหลออกจากโพรงบ้าง เพราะการเคลื่อนของแสงเลเซอร์ในโพรง เป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่เสถียร ทำให้มุมตกกระทบเวลามีค่าน้อยกว่ามุมวิกฤต จะทะลุทะลวงผนังโพรงออกไปได้ เหมือนกับการทะลุของอนุภาคควอนตัมผ่านกำแพงศักย์การทดลองนี้จึงแสดงให้เห็นว่า ปรากฏการณ์อลวนกับปรากฏการณ์ควอนตัม สามารถเกิดร่วมกันได้Okulov, A Yu (2020). "Structured light entities, chaos and nonlocal maps". Chaos, Solitons & Fractals. Chaos, Volume 133, April 2020- ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความได้ทุกวันศุกร์