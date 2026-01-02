กทม. ฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน 59 พื้นที่ อยู่ระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงเทพมหานคร เผยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 59 พื้นที่
วันนี้ (2 ม.ค.) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
: ประจำวันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
: ตรวจวัดได้ 37.4-70.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 59 พื้นที่ คือ
1.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 70.1 มคก./ลบ.ม.
2.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 66.3 มคก./ลบ.ม.
3.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 61.4 มคก./ลบ.ม.
4.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 58.6 มคก./ลบ.ม.
5.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 55.3 มคก./ลบ.ม.
6.เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 53.6 มคก./ลบ.ม.
7.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 51.7 มคก./ลบ.ม.
8.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 50.9 มคก./ลบ.ม.
9.เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 50.7 มคก./ลบ.ม.
10.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 50.5 มคก./ลบ.ม.
11.เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 49.8 มคก./ลบ.ม.
12.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 48.9 มคก./ลบ.ม.
13.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 48.4 มคก./ลบ.ม.
14.เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 48.1 มคก./ลบ.ม.
15.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 47.7 มคก./ลบ.ม.
16.เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 47.5 มคก./ลบ.ม.
17.เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 47.4 มคก./ลบ.ม.
18.เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 47.2 มคก./ลบ.ม.
19.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 46.7 มคก./ลบ.ม.
20.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 46.0 มคก./ลบ.ม.
21.เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 45.6 มคก./ลบ.ม.
22.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 45.2 มคก./ลบ.ม.
23.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 44.6 มคก./ลบ.ม.
24.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 44.5 มคก./ลบ.ม.
25.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 44.5 มคก./ลบ.ม.
26.เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 44.2 มคก./ลบ.ม.
27.เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 44.1 มคก./ลบ.ม.
28.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 44.1 มคก./ลบ.ม.
29.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 44.1 มคก./ลบ.ม.
30.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 43.7 มคก./ลบ.ม.
31.เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 43.5 มคก./ลบ.ม.
32.เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 43.4 มคก./ลบ.ม.
33.เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 43.4 มคก./ลบ.ม.
34.เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 43.3 มคก./ลบ.ม.
35.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 42.6 มคก./ลบ.ม.
36.เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 42.4 มคก./ลบ.ม.
37.เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 42.4 มคก./ลบ.ม.
38.เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 42.1 มคก./ลบ.ม.
39.เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 41.7 มคก./ลบ.ม.
40.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 41.6 มคก./ลบ.ม.
41.เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ 41.4 มคก./ลบ.ม.
42.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 41.2 มคก./ลบ.ม.
43.เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 40.9 มคก./ลบ.ม.
44.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 40.9 มคก./ลบ.ม.
45.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 40.8 มคก./ลบ.ม.
46.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 40.7 มคก./ลบ.ม.
47.เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 40.0 มคก./ลบ.ม.
48.เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 40.0 มคก./ลบ.ม.
49.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 39.9 มคก./ลบ.ม.
50.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 39.6 มคก./ลบ.ม.
51.เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 39.3 มคก./ลบ.ม.
52.สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 39.1 มคก./ลบ.ม.
53.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 39.0 มคก./ลบ.ม.
54.เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 38.5 มคก./ลบ.ม.
55.สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 38.1 มคก./ลบ.ม.
56.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 38.1 มคก./ลบ.ม.
57.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 37.8 มคก./ลบ.ม.
58.เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 37.7 มคก./ลบ.ม.
59.สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 37.7 มคก./ลบ.ม.
ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร
: ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
: อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส
ข้อแนะนำสุขภาพ:
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)
ระหว่างวันที่ 2-9 ม.ค.69 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "ดี/อ่อน" กับมีลมแรง จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะเริ่มมีค่าลดลง และคาดการณ์วันนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้” 1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น 2. งดเผาขยะ งดจุดธูป 3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน
แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- https://greener.bangkok.go.th
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม
- FB: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT
ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue
รายงานข้อมูลโดย: ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ