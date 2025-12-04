ฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ พุ่ง เกินมาตรฐาน 44 พื้นที่ เข้าระดับสีส้ม กทม. เตือนประชาชนป้องกันสุขภาพ

กทม. รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 เช้าวันที่ 4 ธ.ค. เกินมาตรฐานหลายจุด สูงสุด 61.9 มคก./ลบ.ม. รวม 44 พื้นที่เข้าสู่ระดับสีส้ม ขณะที่การระบายอากาศยังอ่อน มีแนวโน้มค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นช่วง 7–12 ธ.ค. แนะสวมหน้ากาก ลดกิจกรรมกลางแจ้ง และตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน
วันนี้ (3 ธ.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 27.3-61.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 44 พื้นที่ คือ
1.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 61.9 มคก./ลบ.ม.
2.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 50.9 มคก./ลบ.ม.
3.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 50.6 มคก./ลบ.ม.
4.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 49.5 มคก./ลบ.ม.
5.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 48.6 มคก./ลบ.ม.
6.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 48.5 มคก./ลบ.ม.
7.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 48.3 มคก./ลบ.ม.
8.เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 48.0 มคก./ลบ.ม.
9.เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 47.6 มคก./ลบ.ม.
10.เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 47.2 มคก./ลบ.ม.
11.เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 46.6 มคก./ลบ.ม.
12.เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 46.6 มคก./ลบ.ม.
13.เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 45.4 มคก./ลบ.ม.
14.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 45.4 มคก./ลบ.ม.
15.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 45.2 มคก./ลบ.ม.
16.เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 44.7 มคก./ลบ.ม.
17.เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 43.9 มคก./ลบ.ม.
18.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 43.5 มคก./ลบ.ม.
19.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 43.4 มคก./ลบ.ม.
20.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 43.2 มคก./ลบ.ม.
21.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 43.1 มคก./ลบ.ม.
22.เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 42.8 มคก./ลบ.ม.
23.เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 42.1 มคก./ลบ.ม.
24.เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 41.9 มคก./ลบ.ม.
25.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 41.7 มคก./ลบ.ม.
26.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 41.6 มคก./ลบ.ม.
27.เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 41.6 มคก./ลบ.ม.
28.เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 41.4 มคก./ลบ.ม.
29.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 41.4 มคก./ลบ.ม.
30.เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 41.1 มคก./ลบ.ม.
31.เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 41.0 มคก./ลบ.ม.
32.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 40.9 มคก./ลบ.ม.
33.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 40.5 มคก./ลบ.ม.
34.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 40.2 มคก./ลบ.ม.
35.เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 39.8 มคก./ลบ.ม.
36.เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 39.5 มคก./ลบ.ม.
37.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 39.5 มคก./ลบ.ม.
38.เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 39.4 มคก./ลบ.ม.
39.เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ 39.1 มคก./ลบ.ม.
40.เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 38.9 มคก./ลบ.ม.
41.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 38.5 มคก./ลบ.ม.
42.เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 38.1 มคก./ลบ.ม.
43.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 37.9 มคก./ลบ.ม.
44.เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 37.9 มคก./ลบ.ม.
ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหมอกบางในตอนเช้า
ข้อแนะนำสุขภาพ คุณภาพอากาศระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน/ไม่ดี" ขณะชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิดกับมีลมแรงขึ้น จึงคาดว่า แนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะมีค่าลดลงได้บ้าง ส่วนวันที่ 7-12 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน" ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิด จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะมีค่าสูงขึ้น และคาดการณ์วันนี้ มีหมอกบางในตอนเช้า
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้” 1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น 2. งดเผาขยะ งดจุดธูป 3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน
