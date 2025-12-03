ฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ พุ่ง! 62 พื้นที่แตะระดับสีส้ม เริ่มกระทบสุขภาพ พบจุดความร้อน 1 จุดในเขตหนองจอก

เช้าวันที่ 3 ธ.ค. 2568 ค่าฝุ่น PM2.5 ทั่วกรุงเทพฯ ตรวจพบสูงสุด 59.5 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานใน 62 พื้นที่ เข้าสู่โซน “สีส้ม” เริ่มมีผลต่อสุขภาพ ขณะกรมอุตุฯ เผยอากาศมีหมอกบางและอุณหภูมิสูงขึ้น 1–2 องศา เพิ่มความเสี่ยงสะสมตัวของฝุ่น พร้อมพบจุดความร้อนจากดาวเทียม 1 จุดในเขตหนองจอก อยู่ระหว่างตรวจสอบ หน่วยงานเร่งเข้มมาตรการลดฝุ่นและเตือนประชาชนสวมหน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
วันนี้ (3 ธ.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร : ประจำวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) : ตรวจวัดได้ 34.9-59.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 62 พื้นที่ คือ
1.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 59.5 มคก./ลบ.ม.
2.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 57.8 มคก./ลบ.ม.
3.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 55.5 มคก./ลบ.ม.
4.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 53.4 มคก./ลบ.ม.
5.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 53.4 มคก./ลบ.ม.
6.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 53.3 มคก./ลบ.ม.
7.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 53.0 มคก./ลบ.ม.
8.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 52.7 มคก./ลบ.ม.
9.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 52.4 มคก./ลบ.ม.
10.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 52.1 มคก./ลบ.ม.
11.เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 52.1 มคก./ลบ.ม.
12.เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 49.8 มคก./ลบ.ม.
13.เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 49.2 มคก./ลบ.ม.
14.เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 48.8 มคก./ลบ.ม.
15.เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 48.6 มคก./ลบ.ม.
16.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 48.6 มคก./ลบ.ม.
17.เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 48.3 มคก./ลบ.ม.
18.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 48.2 มคก./ลบ.ม.
19.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 48.2 มคก./ลบ.ม.
20.เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 47.9 มคก./ลบ.ม.
21.เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 47.8 มคก./ลบ.ม.
22.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 47.7 มคก./ลบ.ม.
23.เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 47.6 มคก./ลบ.ม.
24.เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 47.5 มคก./ลบ.ม.
25.เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 47.4 มคก./ลบ.ม.
26.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 46.9 มคก./ลบ.ม.
27.เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 46.8 มคก./ลบ.ม.
28.เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 46.6 มคก./ลบ.ม.
29.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 46.3 มคก./ลบ.ม.
30.เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 46.2 มคก./ลบ.ม.
31.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 45.6 มคก./ลบ.ม.
32.เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 45.6 มคก./ลบ.ม.
33.เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 45.4 มคก./ลบ.ม.
34.เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 45.3 มคก./ลบ.ม.
35.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 45.2 มคก./ลบ.ม.
36.เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ 45.1 มคก./ลบ.ม.
37.เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 44.8 มคก./ลบ.ม.
38.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 44.5 มคก./ลบ.ม.
39.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 44.5 มคก./ลบ.ม.
40.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 44.4 มคก./ลบ.ม.
41.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 43.8 มคก./ลบ.ม.
42.เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 43.4 มคก./ลบ.ม.
43.เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 42.6 มคก./ลบ.ม.
44.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 42.5 มคก./ลบ.ม.
45.เขตสวนหลวง ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง : มีค่าเท่ากับ 42.0 มคก./ลบ.ม.
46.เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 41.8 มคก./ลบ.ม.
47.เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 41.8 มคก./ลบ.ม.
48.เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 41.4 มคก./ลบ.ม.
49.เขตบางกะปิ ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ : มีค่าเท่ากับ 41.2 มคก./ลบ.ม.
50.สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 41.2 มคก./ลบ.ม.
51.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 40.7 มคก./ลบ.ม.
52.สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 40.6 มคก./ลบ.ม.
53.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 40.5 มคก./ลบ.ม.
54.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 40.4 มคก./ลบ.ม.
55.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 40.2 มคก./ลบ.ม.
56.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 39.8 มคก./ลบ.ม.
57.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 39.5 มคก./ลบ.ม.
58.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 39.4 มคก./ลบ.ม.
59.เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 39.2 มคก./ลบ.ม.
60.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 38.4 มคก./ลบ.ม.
61.เขตสะพานสูง ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง : มีค่าเท่ากับ 37.8 มคก./ลบ.ม.
62.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 37.7 มคก./ลบ.ม.
ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร : ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : มีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-2 องศาเซลเซียส
ข้อแนะนำสุขภาพ:คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)
ระหว่างวันที่ 3-11 ธ.ค. การระบายอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ "ไม่ดี/อ่อน" ขณะเกิดภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่น ละอองมีค่าสูงขึ้น แต่ในช่วงวันที่ 4-9 ธ.ค. ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมี ลักษณะค่อนข้างเปิดกับมีลมแรง จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้น ของฝุ่นละอองจะมีค่าลดลงได้ในช่วงดังกล่าว และคาดการณ์วันนี้ มีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-2 องศาเซลเซียส
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot)
ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบจุดความร้อน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 จำนวน 1 จุด
เวลา 13.41 น. แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
(อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดความร้อน)
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้” 1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น 2. งดเผาขยะ งดจุดธูป 3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน
แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- https://greener.bangkok.go.th
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม
- FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT
ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue