ประกันสังคมเชิญสภาองค์การนายจ้าง–ลูกจ้าง ชี้แจงยกเลิกการจัดทำปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2569

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 สำนักงานประกันสังคมจัดประชุมชี้แจงสภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้าง เพื่ออธิบายเหตุผลและความจำเป็นในการยกเลิกการจัดทำปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2569 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้รับข้อสอบถามจากสภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้างเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินประกันสังคมประจำปี 2569 จึงได้เชิญผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้ารับฟังการชี้แจง โดยยืนยันว่าสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการจัดจ้างผลิตปฏิทินประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีความจำเป็น อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคาตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตและส่งมอบปฏิทินได้ทันตามกำหนดภายในเดือนธันวาคม 2568 หากดำเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม และไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินงาน จึงจำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการดำเนินการประกวดราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2569 ได้มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 หลังจากนั้นมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการประกวดราคา สำนักงานประกันสังคมจึงได้เสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยมีความเห็นว่าข้ออุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นและอนุญาตให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อได้ แต่สำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาแล้วระยะเวลาที่ล่วงเลยไปทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานส่งผลให้ไม่สามารถจัดพิมพ์ปฏิทินให้แล้วเสร็จและจัดสรรได้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
ภายหลังการชี้แจง ที่ประชุมสภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้างได้แสดงความเข้าใจต่อเหตุผลและความจำเป็นในการยกเลิกการจัดทำปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2569 โดยเห็นว่า
การประชุมดังกล่าวเป็นการสื่อสารที่ดี และผู้แทนทั้งสองฝ่ายจะนำข้อมูลไปชี้แจงต่อสมาชิก ลูกจ้าง และผู้ประกันตนในหน่วยงานของตนต่อไป
สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า จะยังคงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และการให้บริการต่าง ๆ แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน