ปธ.สภานายจ้างฯ แนะรัฐบาลหนุนสร้างวิศวกรด้านเทคโนโลยีต่อเนื่อง เป็นกำลังสำคัญเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

“เอกสิทธิ์ ปธ.สภานายจ้างฯ” แนะรัฐบาลหนุนสร้าง “วิศวกรด้านเทคโนโลยี” ต่อเนื่อง เชื่อเป็นกำลังสำคัญเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเติบโตยั่งยืนได้แน่นอน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ที่สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา รักษาการแทน คณบดีสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ ให้การต้อนรับ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์กับภาคนายจ้างที่เป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลขั้นสูง ซึ่งมีการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น
นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า วันนี้สถาบันโคเซ็นฯ ได้ให้การต้อนรับ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ได้หารือและแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยสภาองค์การนายจ้างฯ มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยู่แล้ว และถือว่าสถาบันโคเซ็นได้ผลิตและสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีใหม่ๆ และด้านภาษา ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการสามารถตอบโจทย์กับการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานของภาคธุรกิจผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งรัฐบาลเองควรจะให้การสนับสนุนโครงการของสถาบันโคเซ็นฯให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป เชื่อมั่นว่า แรงงานในภาคส่วนวิศวกรเทคโนโลยี มีศักยภาพสูงที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้แน่นอน หากรัฐบาลให้การสนับสนุนต่อเนื่อง
ด้าน รศ. ดร.ณัฐวุฒิ กล่าวว่า ทางสถาบันโคเซ็นฯ ต้องขอขอบคุณ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญและพร้อมให้การสนับสนุน สถาบันโคเซ็นฯ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และผลิตวิศวกรที่มีอายุน้อยกว่าวิศวกรทั่วไป ถึง 2 ปี ทางสถาบันโคเซ็นฯ หวังว่า ทางสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย จะได้ร่วมมือและให้การสนับสนุนเรื่องการจ้างงานแก่นักศึกษาของสถาบันโคเซ็นใน อนาคตต่อไป
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT:Employers' Confederation of Thailand ) เป็นสภาองค์การนายจ้างเพียงองค์การเดียวในประเทศไทย ที่เป็นภาคีสมาชิกองค์การนายจ้างระหว่างประเทศ (International Organization of Employers) เป็นตัวแทนนายจ้างของประเทศไทยในการทำงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) โดยมีภารกิจหลักคือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ซึ่งสภาองค์การนายจ้างฯได้ดำเนินงานตามภารกิจ มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 49 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีแนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่ดี และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ให้บริการสนับสนุนการดำเนินกิจการของนายจ้างไทยในด้านต่างๆ ซึ่งสภาองค์การนายจ้างฯ อยู่ในคณะกรรมการไตรภาคี โดยเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการที่มี 3 ฝ่าย คือ รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง เพื่อดำเนินงานและกำหนดนโยบายด้านแรงงาน รวมทั้งมีบทบาทในคณะกรรมการค่าจ้าง, คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นกระบอกเสียงและเป็นตัวแทนของฝ่ายนายจ้างในการหารือและการตัดสินใจ ทั้งนี้ คณะกรรมการไตรภาคีทำหน้าที่ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และการปรับปรุงกฎหมาย ฯลฯ