TU คว้ารางวัล ‘วิสาหกิจต้นแบบระดับทอง ประจำปี 2567’

นายสุกฤษฎิ์ แก่นดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางสาวณิชา ใจดี ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกกิจกรรมและแรงงานสัมพันธ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ‘วิสาหกิจต้นแบบระดับทอง ประจำปี 2567’ จากโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SHAP Happy and Productive Workplace) จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แบงคอก โดยมี ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นผู้มอบโล่รางวัล
รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนในการขับเคลื่อนโครงการ Happy Workplace อย่างต่อเนื่อง ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการพัฒนานโยบายและสวัสดิการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อทุกคน เพราะไทยยูเนี่ยนเชื่อว่าการดูแลบุคลากรให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ