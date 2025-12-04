ประกันสังคมชี้แจง ยกเลิกการจัดทำปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2569

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงเหตุกรณียกเลิกการจัดทำปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2569 เป็นความจำเป็น ที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าจากการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและส่งมอบปฏิทินได้ทันกำหนดในเดือนธันวาคม 2568 หากดำเนินการต่ออาจก่อให้เกิดความเสียหายและไม่คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณจึงจำเป็นต้องยุติการจัดจ้าง
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างครบถ้วน โปร่งใสและตรวจสอบได้ ต่อมาได้มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ทำให้สำนักงานประกันสังคมต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง แม้ว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีความเห็นว่า ข้อโต้แย้งฟังไม่ขึ้น และอนุญาตให้สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ากระบวนการจัดจ้างต่อได้ แต่เวลาที่ล่วงเลยไปทำให้ไม่สามารถผลิตปฏิทินได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน TOR จึงต้องยกเลิกการจัดทำปฏิทินประจำปี 2569 ในที่สุด
นางสาวกาญจนา กล่าวย้ำว่า แม้จะไม่มีการจัดทำปฏิทินในปีนี้ แต่สำนักงานประกันสังคมจะยังคงเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยต่อไป