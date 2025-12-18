สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมระบบดิจิทัล เปิดศูนย์ปฏิบัติการ Web Application (SSO Core)

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมาย นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิด War room ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการให้บริการระบบ Web Application (SSO Core) เพื่อยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัล รองรับการใช้งานของนายจ้าง ผู้ประกันตน และสถานพยาบาลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทุรแสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน และผู้แทนผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการดำเนินงานของ “War Room ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการให้บริการระบบ Web Application (SSO Core)” กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการให้บริการข้อมูล แก่นายจ้าง สถานพยาบาล ผู้ประกันตน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการ War Room ดังกล่าว มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน คัดกรองปัญหา และสนับสนุนการใช้งานระบบ Web Application (SSO Core) ผ่านช่องทางสายด่วน 1506
และช่องทางประสานงานภายใน
จากการเยี่ยมชมความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฯ พบว่า มีการวางโครงสร้างระบบการทำงานที่ครอบคลุม
จำนวน 5 ด้าน ดังนี้
* ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสาร : ศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมระบบคู่สายโทรศัพท์ประกอบด้วยคู่สายสำหรับเจ้าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนและคัดกรองเบื้องต้น จำนวน 4 คู่สาย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-956-2911-4 และคู่สายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะระบบงาน จำนวน 13 คู่สาย ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลัก อาทิ งานทะเบียน
(ม 33/39/40)
งานเงินสมทบ (ม.33/39/40) งานประโยชน์ทดแทน (ม.33/39/40) งานเร่งรัดหนี้ งานการเงินรับ-จ่าย งานบัญชี และงานแพทย์
* ด้านกระบวนการทำงาน (Workflow) มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยแบ่งช่องทางการให้
บริการเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
* สำหรับบุคคลภายนอก (นายจ้าง/สถานพยาบาล/ผู้ประกันตน): ผ่านระบบ 1506 เพื่อคัดกรองเรื่องก่อนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ War Room ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
* สำหรับเจ้าหน้าที่ภายใน (เขต/จังหวัด): สามารถติดต่อศูนย์ฯ ได้โดยตรงหรือผ่านส่วนรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
* ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : มีการติดตั้งระบบแสดงผลข้อมูลสถานะการทดสอบและการรับเรื่องทางโทรศัพท์ (Dashboard) แบบ Real-time เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และติดตามผลการแก้ไขระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกปัญหาได้รับการดำเนินการจนแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ท่านรองเลขาธิการฯ กล่าวว่า ได้จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการเปลี่ยนผ่านระบบงานประกันสังคม SSO Core และได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการฯ เตรียมความพร้อมในการให้บริการ รวมทั้ง ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Line OA, Cisco Video Conference) รองรับการใช้งานของนายจ้าง ผู้ประกันตน และสถานพยาบาลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง