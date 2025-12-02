ปฏิทิน 69 ต้องยุติ ประกันสังคมเผยผลประกวดราคาล่าช้า ทำส่งมอบไม่ทันกำหนด

2 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศยกเลิกโครงการจัดทำปฏิทินประจำปี 2569 หลังพบว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าจากขั้นตอนอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและส่งมอบได้ตามกำหนดในเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องจัดเตรียมปฏิทินสำหรับการเผยแพร่ โดยเห็นว่า หากดำเนินการต่อจะไม่คุ้มค่าแก่การใช้งบประมาณและอาจสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน
.
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า การจัดทำปฏิทินในปีนี้ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หลังการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ได้มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ทำให้สำนักงานต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางตรวจสอบ ซึ่งกินเวลานานกว่าที่คาดไว้
.
แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติยืนยันว่า ข้อโต้แย้งไม่มีน้ำหนัก และอนุญาตให้สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ากระบวนการจัดจ้างต่อไปได้ แต่เวลาที่สูญเสียไปจากขั้นตอนดังกล่าวทำให้ไม่สามารถผลิตได้ทันตาม TOR ที่กำหนดไว้เดิม จึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจยกเลิกการจัดทำปฏิทินประจำปี 2569 เพื่อป้องกันการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า
.
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่า แม้จะไม่มีปฏิทินให้บริการในปีนี้ แต่สำนักงานจะยังคงเผยแพร่ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ ข้อมูลการบริการ และประกาศสำคัญต่างๆ แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสาธารณชน ผ่านทุกช่องทาง ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อทางการ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์เช่นเดิม