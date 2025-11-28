เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมและทดสอบระบบการบริการใหม่ เร่งเดินหน้าปรับโครงสร้างงานจาก Mainframe สู่ Web Application เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและทดสอบระบบ (System Testing) ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mainframe ให้เป็นระบบ Web Application ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เขตบางบอน กรุงเทพฯ
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการปรับเปลี่ยนระบบหลักที่สำคัญของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยระบบใหม่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนของงาน และรองรับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในระหว่างการตรวจเยี่ยม ทีมพัฒนาระบบได้สาธิตฟังก์ชันหลักของระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบในส่วนต่างๆ อาทิ ความเสถียรของระบบ การประมวลผลข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการทำงานของระบบทะเบียนการนำส่งเงินสมทบ และระบบบริการผู้ประกันตนผ่านระบบ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค
นางนงลักษณ์ กอวรกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้รายงานว่า “การพัฒนาระบบ Web Application มาใช้ในการบริการ จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม ดิฉันมีความมั่นใจว่าระบบมีความเสถียร ใช้งานง่าย และสามารถตอบโจทย์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง”
นอกจากนี้ นางสาวสุทธิกานต์ บุญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 7 ได้เชิญเลขาธิการ กรรมการประกันสังคม อนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนร่วมทดสอบระบบในฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น งานทะเบียนและประสานการแพทย์ งานสมทบและตรวจสอบ งานประโยชน์ และงานการเงินและบัญชี
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กำชับให้ทีมพัฒนาระบบและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบตามผลการทดสอบ เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานจริงได้ตามกำหนด พร้อมระบุว่า “สิ่งสำคัญที่สุดคือการให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชนเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mainframe ให้เป็นระบบ Web Application นี้ เป็นการปฏิรูประบบงานที่สำคัญที่สุดในรอบ 3 ทศวรรษของสำนักงานประกันสังคมเรามีความตั้งใจให้ระบบใหม่รองรับปริมาณข้อมูลและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การทดสอบระบบทุกขั้นตอนจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้เมื่อเปิดใช้งานจริง ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดและได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
“สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และยืนหยัดให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน”