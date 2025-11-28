xs
xsm
sm
md
lg

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมและทดสอบระบบการบริการใหม่ เร่งเดินหน้าปรับโครงสร้างงานจาก Mainframe สู่ Web Application

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมและทดสอบระบบการบริการใหม่ เร่งเดินหน้าปรับโครงสร้างงานจาก Mainframe สู่ Web Application เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตน



เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและทดสอบระบบ (System Testing) ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mainframe ให้เป็นระบบ Web Application ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เขตบางบอน กรุงเทพฯ
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการปรับเปลี่ยนระบบหลักที่สำคัญของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยระบบใหม่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนของงาน และรองรับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ในระหว่างการตรวจเยี่ยม ทีมพัฒนาระบบได้สาธิตฟังก์ชันหลักของระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบในส่วนต่างๆ อาทิ ความเสถียรของระบบ การประมวลผลข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการทำงานของระบบทะเบียนการนำส่งเงินสมทบ และระบบบริการผู้ประกันตนผ่านระบบ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค

นางนงลักษณ์ กอวรกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้รายงานว่า “การพัฒนาระบบ Web Application มาใช้ในการบริการ จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม ดิฉันมีความมั่นใจว่าระบบมีความเสถียร ใช้งานง่าย และสามารถตอบโจทย์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง”

นอกจากนี้ นางสาวสุทธิกานต์ บุญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 7 ได้เชิญเลขาธิการ กรรมการประกันสังคม อนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนร่วมทดสอบระบบในฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น งานทะเบียนและประสานการแพทย์ งานสมทบและตรวจสอบ งานประโยชน์ และงานการเงินและบัญชี
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กำชับให้ทีมพัฒนาระบบและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบตามผลการทดสอบ เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานจริงได้ตามกำหนด พร้อมระบุว่า “สิ่งสำคัญที่สุดคือการให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชนเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mainframe ให้เป็นระบบ Web Application นี้ เป็นการปฏิรูประบบงานที่สำคัญที่สุดในรอบ 3 ทศวรรษของสำนักงานประกันสังคมเรามีความตั้งใจให้ระบบใหม่รองรับปริมาณข้อมูลและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การทดสอบระบบทุกขั้นตอนจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้เมื่อเปิดใช้งานจริง ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดและได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

“สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และยืนหยัดให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน”










เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมและทดสอบระบบการบริการใหม่ เร่งเดินหน้าปรับโครงสร้างงานจาก Mainframe สู่ Web Application
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมและทดสอบระบบการบริการใหม่ เร่งเดินหน้าปรับโครงสร้างงานจาก Mainframe สู่ Web Application
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมและทดสอบระบบการบริการใหม่ เร่งเดินหน้าปรับโครงสร้างงานจาก Mainframe สู่ Web Application
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมและทดสอบระบบการบริการใหม่ เร่งเดินหน้าปรับโครงสร้างงานจาก Mainframe สู่ Web Application
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมและทดสอบระบบการบริการใหม่ เร่งเดินหน้าปรับโครงสร้างงานจาก Mainframe สู่ Web Application
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น