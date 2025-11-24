xs
ส.อบจ.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ยื่น ป.ป.ช.จี้ตรวจสอบโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ อบจ.ช่วยน้ำท่วมปี67 หลังพบพิรุธเพียบ

เชียงใหม่ -



เชียงใหม่ - ส.อบจ.เชียงใหม่ พรรคประชาชน หอบหลักฐานยื่นหนังสือร้อง ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบโครงการจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี 2567 ของ อบจ.เชียงใหม่ วงเงินรวมกว่า 14 ล้านบาท หลังพบผิดสังเกตผู้รับเหมารายเดียวกันนี้ได้รับงานมาแล้วสารพัดอย่างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมแล้วกว่า 30 โครงการ มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังใช้พื้นที่บริเวณบ้านของอดีตประธานสภาฯ เป็นสถานที่บรรจุถุง แถมใช้ทั้งคนและทรัพย์สินของ อบจ.เข้าช่วยสนับสนุนด้วยในเวลาราชการ


วันนี้(24 พ.ย.68) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวจิตจีรัง ปิ่นทรายมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส.อบจ.เชียงใหม่) อำเภอเมือง เขต 3 สังกัดพรรคประชาชน และคณะ ร่วมกันยื่นหนังสือคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี 2567 วงเงินรวมกันกว่า 14 ล้านบาท เนื่องจากพบความผิดปกติและข้อน่าสังเกตหลายอย่าง ทั้งประเด็นที่พบว่าเอกชนผู้ได้รับสัญญาจ้างรายนี้เคยได้รับสัญญาว่าจ้างจาก อบจ.เชียงใหม่ แล้วกว่า 30 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท โดยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้น และมีหลักฐานด้วยว่าในการจัดทำถุงยังชีพตามโครงการดังกล่าวนั้น มีการใช้พื้นที่บ้านพักของอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่บรรจุถุงยังชีพ รวมทั้งมีการใช้คนและทรัพย์สินของ อบจ.เชียงใหม่ ในการดำเนินการด้วย ซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหนังสือและหลักฐานไว้ เพื่อดำเนินการต่อไปตามขั้นตอน


ทั้งนี้นางสาวจิตจีรัง เปิดเผยว่า การเข้ายื่นหนังสือพร้อมหลักฐานต่อ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบโครงการจัดซื้อถุงยังชีพของ อบจ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี 2567 ว่าดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสหรือไม่อย่างไร โดยมี 2 ประเด็นสำคัญที่ต้องการให้ตรวจสอบ ได้แก่ ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้บริหาร อบจ.เชียงใหม่ กับเอกชนผู้รับเหมารายนี้ เนื่องจากพบว่าที่ผ่านมาผู้รับเหมารายนี้ได้รับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจากทาง อบจ.เชียงใหม่ แล้วกว่า 30 โครงการ เป็นมูลค่าเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 40 ล้านบาท ทั้งงานก่อสร้างต่างๆ และถุงยังชีพ ซึ่งแต่ละโครงการล้วนเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่วงเงินแต่ละโครงการไม่เกิน 500,000 บาท จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายการแยกย่อยสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ขณะเดียวกันจากหลักฐานที่รวบรวมได้พบว่า ในการดำเนินการจัดทำถุงยังชีพตามโครงการจัดซื้อถุงยังชีพนั้น มีการใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักของอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ในการบรรจุถุงยังชีพ รวมทั้งมีการใช้บุคลากรและทรัพย์สินของ อบจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมดำเนินการด้วยในเวลาราชการ ทั้งที่การดำเนินการทั้งหมดต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมา จึงต้องการให้มีการตรวจสอบว่าการกระทำทั้งหมดนี้เข้าข่ายความผิดหรือไม่ อย่างไร โดยนอกจากการยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช.เพื่อให้ตรวจสอบกรณีนี้แล้ว ทางทีมงาน ส.อบจ.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ยังได้มีการดำเนินการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร อบจ.เชียงใหม่ อยู่อย่างต่อเนื่องในอีกหลายเรื่องๆ และจะมีการยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบในโอกาสต่อไป.






