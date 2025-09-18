“ดร.ธีรภัทร์” ชี้สงคราม 5 วันไทยแพ้ ไม่บุกยึด 4 จังหวัดกลับคืน มาวันพี้เพิ่งยอมรับโดนเขมรรุก 17 จุด ต้องแก้ตัวใหม่ในการรบครั้งต่อไป

อดีต รมต.สำนักนายกฯ ติงรัฐบาล-กองทัพไม่ทำตามข้อเสนอให้บุกยึด 4 จังหวัดกัมพูชากลับมาเป็นของไทย ไม่ผลักดันเขมรที่ล้ำแดนมา 40 กว่าปี มาวันนี้เพิ่งยอมรับว่าเขมรล้ำมาทางตราด 17 จุด ถือว่าแพ้แล้ว แต่ยังมีโอกาสแก้ตัวในการรบครั้งต่อไป แนะอย่าให้อนุชนรุ่นหลังมาประณามเป็นพวกขี้ขลาด ขายชาติ
วันนี้(18 ก.ย.) ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thirapat Serirangsan ว่า “เมื่อครั้งสงคราม 5 วัน(24-28 ก.ค.2568) ผมเสนอให้เข้ายึดพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ และประจันตคีรีเขตร์(เกาะกง)แต่รัฐบาลและกองทัพไม่ได้ดำเนินการ แถมกลัวเกิดสงครามใหญ่ กองทัพภาคที่ 1 ไม่ได้ผลักดันขแมร์ที่ล้ำแดนเข้ามาเมื่อ 40 กว่าปีก่อน กองทัพเรือไม่ได้ทำลายทำนบที่ขแมร์สร้างล้ำเข้ามาทางทะเลตราด และตอนนี้ยังพบว่าขแมร์ล้ำดินแดนเข้ามาทางตราดอีก 17 จุด
“พอประกาศหยุดยิงเมื่อเที่ยงคืนของวันที่ 28 ก.ค.2568 ผมจึงกล้ายืนยันว่าเราแพ้แล้วครับ แต่เรายังมีโอกาสแก้ตัวในการรบครั้งต่อไป
“หากดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ผมว่าไว้ เราจะสามารถคืนความชอบธรรมที่เคยสูญเสียดินแดนมณฑลบูรพาไปเมื่อปี พ.ศ.2489
“เราต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็ง กล้าหาญ ยึดหลักความถูกต้อง อย่ากลัวสงคราม อย่าหน่อมแน้ม อย่าเป็นพวกขี้แพ้ อย่าให้อนุชนรุ่นหลังมาประณามว่าเป็นพวกขี้ขลาด ขายชาติ ตัวเป็นไทยแต่ใจเป็นขแมร์” ดร.ธีรภัทร์ ระบุ