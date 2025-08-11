"วิเชียร" นายกสภาทนายความ ลั่นจะฟ้องแพ่ง "ฮุนเซน อดีตผู้นำเขมร- ฮุนมาเนต"

"วิเชียร" นายกสภาทนายความ ลั่นจะฟ้องแพ่งฮุนเซน อดีตผู้นำเขมรและฮุนมาเนตลูกชาย ปมทหารยิงจรวด BM 21 ถล่มบ้านเรือนประชาชน ดับ 15 ราย พร้อมเสนอรัฐบาล เร่งดำเนินคดีเอาผิดต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC)
เมื่อเวลา 17.00 น.วันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 จ.บุรีรัมย์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ ยางนอก อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ นายพลกฤต เนาว์ประโคน อดีตประธานสภาทนายความจ.บุรีรัมย์ นายวรกิต ทองใบ นายนิติภูมิ กองดิน และนางสาวลัดดา โยธา ได้เดินทางไปมอบ ถุงเท้า กางเกงใน ยากันยุง เครื่องอุปโภคบริโภค
โดยมี พ.อ. กิตติวรา อารีรักษ์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ. 26 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้ทหารที่อยู่แนวหน้าชายแดนประเทศกัมพูชา
ดร.วิเชียร นายกสภาทนายความ ได้แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชน ที่อยู่แนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และขอเป็นกำลังใจให้ทหารกล้าในการปกป้องรักษาไว้ซึ่งดินแดนของประเทศไทย
นอกจากนี้จะได้นำเสนอแนวทางต่อรัฐบาล ในการดำเนินคดีเอาผิดผู้นำประเทศกัมพูชา ที่ได้ออกคำสั่งยิงจรวด BM 21 ทำให้ประชาชนไทยต้องเสียชีวิต เพื่อให้มีการดำเนินคดีอาญาต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) และจะช่วยเหลือประชาชนด้วยการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งฐานละเมิดโดยจะฟ้องผู้นำประเทศกัมพูชาที่ศาลแพ่ง