นายกสภาทนายความวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องใน “วันรพี” ประจําปี 2568

นายกสภาทนายความนําคณะวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องใน “วันรพี” ประจําปี 2568
เมื่อเวลา 07.30 วันนี้ ( 7 ส.ค.) ที่บริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน (สนามหลวง) ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ นายอุทัย ไสยสาลี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภาทนายความ นางสาวณัฐสินี วันทมาตย์ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการทนายความ รุ่น 55,58,59,60,61,62 ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”