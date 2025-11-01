เทศบาลนครเชียงใหม่ทาสีใหม่ดอกไม้พ่นสีดำตกแต่งเมืองงานยี่เป็งเปลี่ยนเป็นขาวพร้อมติดตั้งจุดเดิม-สส.ส้มจี้ชี้แจงงบจ้างเอกชน

เชียงใหม่-ดอกไม้พ่นสีดำตกแต่งเมืองงานยี่เป็งของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการแก้ไขแล้ว ทาใหม่เป็นสีขาวพร้อมนำกลับมาติดตั้งที่จุดเดิมบนเกาะกลางถนนหน้าจวนผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขณะที่ สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ยังคงเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนรับงานประดับตกแต่งเมือง จี้ผู้บริหารชี้แจงอย่างละเอียดให้ประชาชนสิ้นสงสัย
ความคืบหน้ากรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ทำการพ่นสีดำทับดอกไม้ประดับไฟตกแต่งเมืองเพื่อรับช่วงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2568 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8พ.ย.68 ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางถนน เชิงสะพานนวรัฐ ฝั่งตะวันตก หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งยังได้ทาสีทับแถบขาวแดงของเกาะกลางให้เป็นสีขาวล้วน ซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเสียงตำหนิอย่างหนักจากคนเชียงใหม่ รวมทั้งคนทั่วทั้งประเทศ และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จนกระทั่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ต้องทำการรื้อถอนดอกไม้ดังกล่าวออกเพื่อนำไปปรับปรุง
รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อคืนวานนี้(31ต.ค.68) ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการนำดอกไม้ประดับตกแต่งกลับมาทำการติดตั้งไว้ที่เกาะกลางถนนหน้าจวน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตามเดิมแล้ว โดยดอกไม้ดังกล่าวได้มีการ ปรับปรุงแก้ไขด้วยการทาสีทับให้เป็นดอกไม้สีขาวทั้งหมด พร้อมทั้งมีการติดตั้งป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อยู่ท่ามกลางดอกไม้ ขณะที่ในส่วนของขอบเกาะกลางถนนที่เดิมเป็นแถบขาวแดงและถูกทาสีทับให้เป็นขาวล้วนนั้น ได้รับการปรับปรุงแก้ไขด้วยการทาสีใหม่ให้เป็นแถบขาวสลับดำ ซึ่งยังมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสัญลักษณ์จราจรที่ถูกต้องแล้วหรือไม่สำหรับเกาะกลางถนน อย่างไรก็ตามคาดว่าการดำเนินการปรับอาจจะยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากพบว่ายังคงมีอุปกรณ์และเครื่องมือถูกวางทิ้งไว้บริเวณดังกล่าว
ขณะเดียวกันรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า วันนี้(1 พ.ย.68) นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณเกาะกลางถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งเบื้องต้นพบว่าดอกไม้ประดับตกแต่งเมืองถูกทาสีใหม่ให้เป็นสีขาวและนำกลับมาติดตั้งแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงตั้งประเด็นคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนในการรับงานตกแต่งเมืองครั้งนี้ โดยเรียกร้องให้ทางผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกมาชี้แจงอย่างละเอียดโดยเร็ว เพื่อสร้างความกระจ่างชัดเจนให้กับประชาชน
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้นางสาวเพชรรัตน์ ได้มีการตั้งประเด็นสงสัยพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนให้ทำงานประดับตกแต่งเมือง โดยโพสต์ทางเฟซบุ๊ก “พลอย เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู-Phetcharat Maichompoo” ระบุว่า “[ #เฮาเอาแต๊ จากดอกไม้เปลี่ยนสีกับงบหลบๆซ่อนๆ สู่เรื่องราวที่นำมาไล่เรียงให้พวกเราเข้าใจมากขึ้น ชัดเจนมากขึ้น ] จากโพสต์นี้ของพลอย https://www.facebook.com/share/p/16uW1aauxS/ มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนด้วยความสงสัย ไม่ว่าจะเป็นล็อคสเปค ล็อคบริษัทที่จะมารับงานหรือไม่? ทำไมถึงมีบริษัทเดิมๆชนะการประมูล? การทำงานตกแต่งเมืองแบบนี้ต้องอาศัยทักษะพิเศษหรือผู้เชียวชาญในการทำงานจริงหรือ? ทำไมต้องใช้วิธีการคัดเลือกแทนการ e-bidding?
พลอยขอนำเสนอชุดข้อมูลให้พวกเราร่วมตั้งคำถามและร่วมกันตรวจสอบการใช้งบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีความโปร่งใสและตรงไปตรงมาหรือไม่ สำหรับข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เฉพาะงบตกแต่งเมืองเท่านั้น ในเฉพาะเทศกาลปีใหม่ เทศกาลงานไม้ดอกไม้ประดับ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลลอยกระทง เท่านั้น
เนื่องจากเทศกาลเหล่านี้เป็นเทศกาลที่จำเป็นต้องตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเชียงใหม่อย่างมหาศาล
จากข้อมูลบนภาพย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2566–2568)
บริษัท ฟลอร่าแลนด์สเคป จำกัด ได้งบจากเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 90,590,911.5 บาท และ ได้งบจากอบจ.เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 303,040,000 บาท
บริษัท ฟลาวเวอร์ มาร์ท จำกัด ได้งบจากเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 17,528,000 บาท
บริษัท เช้นจ์ 98 จำกัดได้งบจากเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 22,848,168 บาท และ ได้งบจากอบจ.เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 48,735,000 บาท
บริษัท เอ็มกรุ๊ป โกลบอล มีเดีย ได้งบจากเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 4,990,000 บาท และ ได้งบจากอบจ.เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 10,852,000 บาท
หจก. เค แอนด์ พี แลนด์สเคป ได้งบจากอบจ.เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 1,901,650 บาท
บริษัทที่รับงานมากที่สุดของ อบจ. คือ บริษัท ฟลอร่าแลนด์สเคป จำกัด เฉพาะงาน “Charming Chiang Mai Flower Festival” ก็เกือบ 300 ล้านบาทใน 3 ปี
บริษัทที่รับงานมากที่สุดของเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็ยังเป็น บริษัท ฟลอร่าแลนด์สเคป จำกัด อีก รับงานตกแต่งเมือง/ดอกไม้หลายโครงการล้วนเป็นการ คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง มูลค่า 112,171,363 บาท ใน 3 ปี
และทุกโครงการเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบ “คัดเลือก”และ “เฉพาะเจาะจง” ทั้งสิ้น โดยต้องเป็นเป็นงานต้องมีลักษณะพิเศษ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ หรือมี ทักษะเฉพาะตัว ซึ่งบริษัทอื่นๆทำไม่ได้เลยหรือ?? ถึงไม่เปิดให้แข่งขัน
และทำไมต้องเป็นกรณีเร่งด่วนเพราะเทศกาลเหล่านี้เกิดขึ้นทุกปี ไม่วางแผนการใช้งบประมาณกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีหรือ??
วันนี้ พลอยจึงนำข้อมูลมาเรียบเรียงให้เห็นชัดๆ และมาให้สาธารณะร่วมกันตั้งคำถาม เพราะผ่านมา 4 วันเต็ม ยังไม่มีคำชี้แจงใด ๆ จากเทศบาลนครเชียงใหม่
พลอยขอเรียกร้องให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการโดยด่วน ไม่ต้องรอถึงปีหน้า !! เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และหวังว่าจะเป็นคำตอบที่ “เหมาะสม ตรงไปตรงมาและโปร่งใส” ค่ะ
#ดอกไม้เปลี่ยนสี #ดราม่าเชียงใหม่ #เทศบาลนครเชียงใหม่ #เพชรรัตน์ใหม่ชมภู #ทีมพลอย #สสเชียงใหม่เขต1 #เชียงใหม่ #พรรคประชาชน #อบจเชียงใหม่ #ยี่เป็ง #ยี่เป็งเชียงใหม่ #เราเอาจริง”